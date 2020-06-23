    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

Мы знаем, какой дом ему всего дороже.

Аноним, 17-06-2020 #2[ru]

Ну да. Ему дороже его дом. Его собственность. Его друзья: Сечин и Ротенберг!

Аноним, 18-06-2020 #3[ru]

Да что за бред!!! Человек труда по з/п опущен ниже плинтуса! О каком уважении он говорит??? Подскажите пожалуйста, какая з/п у работяги МУП Озеленение в Кызыле?

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

Точно сказано. Кто не хочет или не умеет воровать – настоящие критиканы. Вместо критики брали бы пример с Кара-оола.

Аноним, 18-06-2020 #2[ru]

Было бы смешно, если бы не было так грустно...

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

Нормальные Тувинцы не будут работать под Советычем! Тем более, он – бессменный партнер Кара Карлика! Никогда, никому они платить деньги не будут. Пошли они на...!

Аноним, 17-06-2020 #4[ru]

В Норильске произошла ужасная авария, Росприроднадзору необходимо серьезно работать в этом отношении.

Аноним, 17-06-2020 #6[ru]

Если Иргит появился в каком-то проекте – жди колоссального воровства!

Аноним, 17-06-2020 #7[ru]

Ну да. Прохоров нажил миллиарды непосильным трудом...

Аноним, 17-06-2020 #8[ru]

Да все они миром мазаны – Прохоров, Кара-оол и Иргит! Рыбак рыбака видит издалека! Интересно, а сколько им понадобиться времени, чтобы распилить 30 млрд?

Аноним, 17-06-2020 #9[ru]

Воровать – не кули таскать.

biorobot, 17-06-2020 #10[ru]

Лучше жить на природе и пасти скот. Эти ваши гос. игры не по нраву нашим Духам земли. Лучше на свежем воздухе с чистой совестью, как наши предки жили...

Аноним, 17-06-2020 #11[ru]

У Прохорова столько денег, что воровать ему уже не надо.

Аноним, 17-06-2020 #14[ru]

По мне так эти олигархи да федеральные власти связаны. А что касается главы Тувы, то он – человек рядовой в этой ситуации, ему командуют, он делает.

Аноним, 17-06-2020 #19[ru]

По ходу автор имеет связи в высших кругах правительства, слишком он осведомлён. Или это его фантазии?

Аноним, 17-06-2020 #22[ru]

11й, если у него много денег, что же он в Туву залез?

Аноним, 17-06-2020 #23[ru]

Денег много не бывает. Даже Прохорову лишний миллиард не повредит.

Аноним, 18-06-2020 #24[ru]

Жополизы Кара-оола, комментируя и вступая в полемику с честными людьми, наоборот поднимают рейтинг газеты «РИСК». Показывают глупость системы, созданной руками Кара-оола. Чем больше гавкают, тем больше понимаешь, что журналисты и редакция газеты на правильном направлении. И есть, от чего паниковать преступному сообществу под предводительством Карлика. От себя хочу пожелать, смелому и непоколебимому коллективу еженедельника здоровья, бодрости духа и еще больше и больше верных читателей! Сукакараолуходи!!!

Аноним, 19-06-2020 #25[ru]

Все федеральные деньги по борьбе с Ковид-19, оседают в карманах семьи карлика. Через их гостиницы и буфеты. Народ видит, но силовики молчат. Федеральные ковидовские деньги, которые были предусмотрены на приобретение мед. оборудования, препаратов и мед. расходных материалов, израсходованы с расчетных счетов ресбольницы 1 и ресфармации. Таким образом обналичили много млн. рублей через своих поставщиков, предпринимателей мед. товаров. Если проверять по товарным накладным, по ценам каждого лекарства, каждого медицинского расходного материала, по актам списания каждого товара, по наличию каждого мед оборудования согласно счетов, актов приема передач, то будет, наверное, очень много вопросов. Пусть отчитываются правительство и минздрав перед народом: сколько денег получено на какую статью расходов и сколько куда и как потрачено?

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

Да Бичелдей никуда и не уходил. Просто он маскировался, пока Ооржак был у власти. А как Шойгу и Кара-оол возглавили республику – он тут как тут! Сразу объявился. Ещё на инаугурации!

Аноним, 17-06-2020 #2[ru]

В Хову-Аксах началось – жди беды! Сейчас все националисты зашевелятся.

Аноним, 17-06-2020 #3[ru]

А что вы хотели, когда назвали в Конституции русских государствообразующим народом? Вы думали, нам понравится быть людьми второго сорта?

Аноним, 17-06-2020 #4[ru]

А в Туве русские ничего, живут во втором сорте и не разбегаются!

Аноним, 18-06-2020 #6[ru]

Ребята! Нам, простым людям, делить, то по большому счету нечего! Русские, Тувинцы, Армяне, Узбеки... А сталкивать лбами, натравливать друг на друга, полуголый и голодный народ, кара-оолам и бечелдеям проще! Им надо, чтоб тувинский народ всегда был в пьяном угаре, без образования и без здоровья. «Кара-Шериг» давно контролирует школы и садики, малый и средний бизнес, Кара-ооловский избирательный процесс. Насаждают культ тюремной иерархии. Тувинская молодежь начала жить по понятиям, отрицать образование, культуру, право. Республика в глубокой депрессии, общественные институты занимаются фальшивой политикой! Возникает вопрос, где государственное око, где управление внутренней политики АП, где ФСБ? Китаизация элит...

Аноним, 18-06-2020 #7[ru]

А бичилдеивщина в действии. В Пий-Хеме за 2,5 года сменилось 4 председателя района, был лысый, потом продажный, после него Чужой, сейчас Плешивый Падре. И продолжилось активное выдавливание русских с органов местного самоуправления. При Чужом заменили начальника управления образования и зама по экономике администрации, При Падре, он сразу убрал нач. финотдела и поставил мошенницу, которую изгнали с сельхозбанка за 10-процентное изъятие из кредитов граждан, уволили зав. орготделом и на очереди отдел имущества. Таким образом с июня 2019 по июнь 2020 года 4 русских и на их место своих приближенных. А заменой финансового отдела, расчищена дорога Падре для финансовых махинаций.

Аноним, 18-06-2020 #8[ru]

Пий-Хем из интернационального района превращают в мононациональный. Действующий глава администрации, как его назвали Падре, слетел с должности заместителя министра здравоохранения предположительно за махинации с квотами на лечение, за которые брал деньги. А также, говорят, что здорово квасил спиртягу и неполными мозговыми клетками добивает район, убирает безо всяких принципов русских с руководящих должностей. Остались на месте зам по жизнеобеспечению и нач. отдела культуры. Но они и в случае «прихода» папы Мюллера прогнутся, лизнут и дальше будут на коленях гнать пургу. Пий-Хем всегда был в пятерке мест по социально-экономическому развитию в республике, а сейчас опустили на 12 место – это показатель демонстрирует, как не надо работать, но им похрену.

Аноним, 18-06-2020 #9[ru]

Да, видимо в Пий-Хеме прошли времена, когда не делили на русских, тувинцев и другие национальности. Бывший зам. министра здравоохранения, выгнанный предположительно с министерства за махинации с федеральными квотами на лечение и пьянство, стал руководить районом. С начала года уехало 5 семей за Саяны, и по объявлению о продаже квартир и домов еще приблизительно 7-9 семей уедут, сподвижники бичилдеевщины болт положили на общественное мнение!

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

Играй не играй со статистикой – а личный пример все показывает. Последняя новость: всех, входящих к Путину в его резиденции в Ново-Огарево, будут пропускать через специальный «дезинфекционный туннель». Чтобы ни один вирус не попал на президента, который очень бережно относится к своему здоровью (говорят, тех, кому 12 июня Путин вручал звезды Героев Труда, две недели выдерживали в карантине). 1 мая Песков уверял, что охрана здоровья президента «на максимальном уровне». Видимо, сочтено недостаточно максимальным.

Аноним, 17-06-2020 #2[ru]

Вдруг подумалось: если они в день делают по 1800-2000 тестов стоимостью по 2600 рублей каждый, то где они собранные деньги складывают? Одной квартиры, как у полковника Захарченко, уже не хватит!

Аноним, 17-06-2020 #3[ru]

Вы что, верите вице-премьеру тувинского правительства?! С ума сошли, что ли?

Аноним, 17-06-2020 #4[ru]

Чиновникам верить – себя не уважать!

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

А действительно, почему тувинцев изучают иностранцы, а не наши учёные?

Аноним, 17-06-2020 #2[ru]

У нас что, ещё остались учёные?

Аноним, 17-06-2020 #5[ru]

Не надо злорадствовать. Попал Ефремов в беду – с кем не бывает?

Аноним, 17-06-2020 #6[ru]

Если Михаил и дальше поведет себя достойно, не будет юлить, ответит по всей строгости закона, то сможет искупить вину.

Аноним, 18-06-2020 #8[ru]

Осенью Санников будет оправдываться, когда у него спросят: почему неурожай? Конечно, будут ссылки на погодные условия: засуху, не поливные поля, саранча съела, град побил... А оказывается, он просто не посадил 3900 из 4000 га!

домогаров, 19-06-2020 #12[ru]

Домогаров Шумову; «А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» – вопрошает актер.

Аноним, 17-06-2020 #1[ru]

Как такое может быть – забирают землю у человека, когда у него все документы в порядке? Это что за власть такая?

Аноним, 17-06-2020 #2[ru]

Этот Ананьин – такая мерзость. Ему из правительства что скажут – то и сделает. Вообще совести нет.

Аноним, 17-06-2020 #3[ru]

А действительно – кроме как в «8 канал» уже и обратиться-то некуда!

Аноним, 17-06-2020 #4[ru]

Спасибо Андриану Ооржаку – создал альтернативу телевидению Кара-оола.

Аноним, 17-06-2020 #5[ru]

Люди, не верьте официальным СМИ! Берегите себя! Помните: если вы не чиновник, но заболели короновирусом COVID-19, к вам вряд ли приедет «скорая». Но даже если вы сами доставите больного в больницу, не надейтесь, что его будут нормально лечить.

Мой пожилой отец занемог. Высокая температура, кашель, другие симптомы, указывающие на COVID-19. Три (!) дня вызвали «скорую»! Не приехала. Пришлось везти его самим. Привезли в новую Терапию. Оказалось, в новой больнице не работает лифт. Отец кое-как на карачках добрался до четвёртого этажа. Компьютерный томограф оказался неисправным. Пришлось ехать в Чабанскую больницу. Результат показал – поражено 80% лёгких. На ИВЛ положить не получается: в только что сданной в эксплуатацию больнице не работает не только лифт, но и кислородная станция. А аварийного запаса газа в баллонах почему-то нет. Три дня ждали, когда привезут кислород. Привезли из Абакана только 15 июня 100 баллонов. Лекарств в больнице нет. Пришлось заказывать из Москвы. Когда привезли, принимать лекарства отказались. Врут, что они у них есть. Или врали сначала?

Это что же за медицина такая в Туве? Как они принимали больницу у строителей? Какой недотёпа её строил? Почему не проверили лифты и кислородную станцию? Что это за вакханалия в тувинской медицине?

Где этот Кара-оол, который хвалится в СМИ, что в Туве всё отлично и его хвалят приезжие медики? Всё – враньё. Сам сначала влил себе плазму переболевшего китайца, затем на всякий случай прикинулся больным, срочно выздоровел, а реально больные коронавирусом мучаются без медицинской помощи. До каких пор будет это продолжаться?

Фамилию указывать не буду. А то это может отразиться на отце. Кара-оол – человек мстительный.