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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 24, 23 июня / Телеразборки
   
 
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№24, 23 июня 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

БОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ТУВЫ

«Восьмой канал» продолжает репортажи о развитии пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в Туве. Видеоматериалы журналистов очень контрастируют с бодрыми рапортами тувинских чиновников. Ни для кого уже не секрет, что «на сегодняшний день Тува – один из лидеров по числу заболевших коронавирусной инфекцией в Сиб.ФО».

Медицина Тувы оказалась неготовой к борьбе с вирусом. «За последние дни население столкнулось с трудностями при госпитализации родных. С одним из родственников больного встретилась съёмочная группа» «Восьмого канала» «во дворе Терапевтического корпуса». То, что рассказала дочь больного, не укладывается в голове – «её пожилого отца никак не удавалось госпитализировать», несколько дней к нему не приезжала «Скорая». Женщина признаётся: «положить в больницу его пришлось буквально с боем».

Считается, что недавно сданный в эксплуатацию «Терапевтический корпус считается одним из лучших по оснащению больниц». Но если он «лучший», то что говорить о других больницах? «Женщину возмутило, что лифт в больнице не работает, а санитары не могли поднять её отца на этаж», и «до койки очень больной мужчина дополз сам». Но это ещё полбеды – выяснилось, что «в больнице не хватает кислородных баллонов», поэтому тяжелобольному «дали кислород за сутки всего на 20 минут». Нужных медикаментов в больнице нет. Родственникам пришлось добывать «дорогостоящий препарат только в Москве». Но и при этом нет никакой гарантии того, что его дадут именно этому больному, «состояние которого оценивается как тяжёлое».

Женщина связывается с другими больными, которые «лежат рядом с её отцом», поскольку «он уже не может говорить». Но «дочь со слезами на глазах верит, что отец сумеет побороть болезнь» – «при госпитализации он держался молодцом». Однако, когда ему стало чуть лучше и он «смог дозвониться до родных», он «стал прощаться».

Журналисты «Восьмого канала» «прониклись горем этой женщины» и выразили надежду, что «советская закалка и высокий дух помогут её отцу выкарабкаться» из цепких лап коронавируса. А врачам в этой непростой ситуации журналисты пожелали «стойкости и достаточного снабжения медикаментами и аппаратурой», чтобы вылечивать людей.

ЗА КОРОНАВИРУС РАССЧИТАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ УМЕРШИХ

В редакцию «Восьмого канала» «обратились родители человека, умершего от КОВИД-19». При погребении «выяснилось, что ритуальные услуги возросли в два раза». И это несмотря на то, что «по распоряжению местных властей участок для захоронения должен выдаваться бесплатно». С просьбой в редакцию «обратилась семья Ондар», у которой сын умер 28 мая от «отёка лёгких, цирроза печени и COVID-19», как указано в медицинском заключении. В больнице он пролежал месяц и в итоге «застудил лёгкие».

Родственники «обратились МУП «РИТУАЛ». Муниципальные чиновники «озвучили стоимость погребения – 16 600 рублей», при этом сообщив, что «земля для захоронения выдается бесплатно». В итоге родственникам похороны обошлись в 21 000 рублей. Когда спросили, почему так дорого, ответили: «погребальная бригада из 3 парней была облачена в защитные костюмы, они засыпали место захоронения хлоркой». «Вся дезинфекция стоит 8000 рублей».

Но семья «принципиально решила разобраться в указанной цене и попросила распечатать утверждённый тариф». «Бухгалтерия кладбища отказалась». Теперь они решили «обращаться в Роспотребнадзор и Прокуратуру» и ссылаться «на распоряжение правительства Тувы о порядке транспортировки, выдаче и захоронении тел умерших от короновирусой инфекции». Они считают, что «предавание земле умерших от такой заразной болезни не должно стоить таких денег».

КУДА В ТУВЕ ПОДЕВАЛИСЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОТ КОРОНАВИРУСА?

Съёмочная группа «Восьмого канала» провела рейд по аптекам Кызыла в поисках медикаментов, прописываемых врачами от коронавируса. У больных выбор невелик: «ждать или купить самим» необходимые им лекарства.

В редакцию позвонил Мерген Шойдан, он заразился COVID-19 от матери, которая «работает в поликлинике, где и заразилась». «Родителей госпитализировали, а сам Мерген получает лечение на дому». Всё бы ничего, но «у него возникли финансовые трудности с приобретением лекарств», хотя, как он полагает, при пандемии «лекарства должны выдаваться бесплатно».

В поисках медикаментов съёмочная группа обошла центральные аптеки Кызыла. «Препараты Номидекс, Арбидол, Гриппферон в наличии есть». Но не дёшево: к примеру, «Номидекс стоит 900 с лишним рублей». Узнав, что «Восьмой канал» готовит выпуск, «препараты всё же к нему врачи доставили». Тем не менее, в Туве «нехватка бесплатных медикаментов, которые выдаются по линии Минздрава», очевидна. И это – недоработка Минздрава правительства Тувы.

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