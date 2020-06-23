Женская зависть?

Недавно кто-то из моих друзей сбросил мне на телефон ссылку. Когда выдалась свободная минутка, я просмотрел сюжет. Две дамы солидного возраста, перебивая друг друга, обсуждают тему некой «корпоративной солидарности», через предложение почему-то поминая телевизионный «Восьмой канал». Они с жаром объясняют, как журналисту сохранить честь и достоинство, не нарушая «корпоративный интерес» того средства массовой информации, где он зарабатывает на хлеб насущный. При этом они «для наглядности» зачем-то приводят пример того, как необходимо соблюдать «корпоративный интерес» работнику фармацевтического предприятия и члену криминального сообщества. Заодно фантазируя, что с ними будет, если их кто-то заподозрит в связях с конкурентами (в случае фармакологии) или сотрудниками правоохранительных органов (в случае с криминалом). Речь женщин была не совсем связной, и я с трудом понял, чем вызван их интерес к корпоративной этике. А потом осознал, что этот диалог – всего лишь форма проявления зависти к другим журналистам, которым по разным причинам не приходится кривить душой.

Оказалось, они рассуждают о «подозрительных» связях журналистов, работающих в правительственных СМИ, с журналистами «Восьмого канала». В этом они заметили отсутствие гражданской позиции у тех, кто осмеливается в той или иной форме общаться с независимыми журналистами. Поэтому заподозрили коллег в попытке подзаработать на информации, которую могут передать им.

Казалось бы, какой может быть вопрос? Все журналисты составляют единую журналистскую среду, все они (или их подавляющее большинство) входят в Союз журналистов, у всех целью их деятельности должно быть стремление донести объективную информацию до большого круга людей. По крайней мере, формально они – одна семья. А тут две казалось бы умудрённые опытом журналистки 10 минут пытаются рассорить журналистов между собой, вбить между ними клин или, по крайней мере, бросить тень на тех, кто общается с журналистами свободных СМИ. Прямо скажу: очень странная позиция. Отдаёт некой инквизицией. С публичным выражением таких откровенно мракобесных взглядов раньше я не встречался. По крайней мере, в Туве. Журналисты у нас всегда отличались повышенной терпимостью друг к другу. Хотя, конечно, сама профессия заставляет постоянно конкурировать на рынке новостей и позиций. Я решил выяснить, почему появился этот диалог, чьи интересы он обслуживает и кто эти женщины, осмелившиеся выставить себя на всеобщее посмешище?

Как говорится, ларчик просто открывался. Обе дамы – опытные мастера пера и микрофона. Обе имеют хоть и не очень большую, но всё же свою аудиторию. Фамилии их называть не стану, поскольку в данном случае это не имеет никакого значения. Да они, наверное, уже пожалели, что выпустили в свет такую чернуху. А их странная позиция объясняется тем, что с некоторых пор их приняли трудиться в СМИ, учредителем которого является правительство Тувы. А у нас известна поговорка: с волками жить – по-волчьи выть. Так что инициатора этого диалога и цель сей дискуссии вычислить совсем не сложно.

Но не это главное. Суть проблемы тут в другом. Эти женщины, продавшие душу дьяволу, решили всем своим коллегам по правительственной пропаганде указать на их место в иерархии журналистов. Мол, знай, сверчок, свой шесток. Они не понимают, что выглядят как провокаторы в гротескном ракурсе. Кому-кому, но не им учить других этике поведения и «корпоративной» в том числе. Ведь это они каждое утро рабочего дня, почистив зубы и накрасив губы, вынуждены тащиться на работу, где их принуждают, запихав в известное место гордость, честь и профессионализм, петь славословие начальству, врать, изворачиваться и пытаться в этой непрекращающейся вакханалии беспринципности сохранить лицо. И ждать, когда этот кошмар, наконец, закончится.

Обычные люди, и особенно журналисты, больше всего ценят свободу. Свободу творчества, передвижения, выбора друзей. На государевой службе это не так просто реализовать. Могут и о «корпоративной этике» напомнить на всякий случай, если вдруг у кого-то свободолюбивое начало начнёт преобладать над начальственным диктатом. А вообще-то, обычно, в случае несогласия просто выкидывают с волчьим билетом, и на том ставят «точку».

И ещё. Обе женщины, обсуждаемые проблему этики – тувинки, превосходно владеющие родным разговорным языком. Их аудитория в основном – тувинцы. Им было логично обсуждать тему на родном языке. Но спорят почему-то по-русски... Как мне подсказали знающие люди, так случилось из-за того, что они решили «проучить» русскую журналистку Ирину Лифанову, которая набралась наглости общаться с редактором независимого оппозиционного властям Тувы «Восьмого канала» Альмирой Сенди, с которой они дружат ещё с тех пор, как вместе работали в газете «Информ-плюс». Ну, вроде как попытались устроить ей публичную порку. Думается, вряд ли их кто-то принуждал так откровенно топорно «наезжать» на коллегу, с которой они когда-то съели не один пуд соли. Наверное, это просто проявление некой зависти к человеку, имеющему талант находить общий язык с людьми разных взглядов. Ничего страшного. Бывает. И на старуху...

До встречи.

Сергей Конвиз