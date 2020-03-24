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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 11, 24 марта / Прокуратура Тувы: Журналистов «Восьмого канала» обосновано не пускают к депутатам
   
 
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№11, 24 марта 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура Тувы: Журналистов «Восьмого канала» обосновано не пускают к депутатам

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 26.02.2020 проведена проверка доводов статьи, опубликованной в газете «Риск-экспресс» от 18.02.2020 №6 «Телеразборки».

В соответствии со ст. 48 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» редакция имеет право подать заявку в государственный орган на аккредитацию при них своих журналистов. Государственные органы аккредитуют заявленных журналистов при условии соблюдения редакциями правил аккредитации, установленных этими органами.

Проверкой установлено, что заявка «8 канала Тыва» на аккредитацию журналистов в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва оформлена с нарушением п. 4.1 Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва, утвержденных постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 16.03.2011 № 543 BX-I. В связи с этим, отказ в аккредитации журналистов «8 канала Тыва» в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва является обоснованным.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

(прочитано 174 раза)

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