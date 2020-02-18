    Телеразборки

Родственные связи подорвали карьеру члена избиркома

Редакция «Восьмого канала» продолжает рассказывать о реальном положении вещей в республике. Широкая аудитория в курсе, что правительство Тувы и Избирательная комиссия осенью 2019 года путём массовых фальсификаций добились желаемого результата – партия, именуемая в народе не иначе, как «партия жуликов и воров», получила абсолютное большинство в Верховном Хурале Республики Тыва. Но всем это сошло с рук. При попустительстве прокуратуры республики принципиальную позицию заняло московское руководство КПРФ.

Кадровые решения в отношении руководителя регионального отделения партии гастарбайтера из Красноярска Романа Тамоева ещё впереди, а пока козлом отпущения оказался только выдвиженец КПРФ секретарь ИК РТ Мерген Шимитович Самбала. Проблема, скорее всего, в договорённостях Тамоева с Кара-оолом о том, что КПРФ за своё послушание и покорность получит в парламенте Тувы от 3 до 5 мест. Однако его обманули. И не только не добавили ему голосов избирателей, но и украли последние, дававшие КПРФ одно место в ВХ РТ. Это, видимо, и возмутило Зюганова.

А вообще по итогам выборов три политические партии из четырёх (за исключением ЕР, в чью пользу были украдены голоса избирателей и которая по оценке ФСО набрала на выборах не более 14% голосов) не признали выборы в Туве 9 сентября 2019 года. По их сведениям, ЛДПР на тех выборах набрала 47% голосов, КПРФ – более 6%, а СР – не менее 28% голосов. Путём несложных манипуляций с протоколами итогов выборов у ЛДПР оказалось только два депутатских мандата, а СР и КПРФ вообще оказались за бортом.

Парламент, состоящий в основном из фальшивых депутатов партии жуликов и воров, боится правды. «Редакции «Восьмого канала в Туве» отказывают в аккредитации в Верховный хурал республики, чтобы население меньше знало о том, что происходит в здании парламента». Журналисты «Восьмого канала» полагают, что избранники от правящей власти не хотят, чтобы жители республики знали, какие они принимают законы и что рассматривают.

Не было никаких официальных сообщений или заявлений о том, что на внеочередной сессии 3 февраля освободили от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Тыва М.Самбала. А выперли его из комиссии в связи со скандалом, развернувшимся вокруг члена ИК РТ Т.Маматовой, которую пытались подкупить за подпись в итоговом протоколе голосования. Татьяна Маматова наотрез отказалась подписывать, ведь руководство в Москве дало четко понять, что итоги выборов в Туве не признают. Её сначала подкупали, потом запугивали. Домой к ней «приехала вице-премьер Органа Натсак, которая за подпись предлагала ей работу, садик для ребёнка и другие привилегии». Судя по всему, Натсак действовала по указанию своего начальника Главы правительства Шолбана Кара-оола – весь двор был обставлен правительственными машинами.

Мало того, что выборы прошли с нарушениями, «член избиркома Самбала поступился принципом, пошёл на поводу у правительства». Впрочем, скорее всего, сыграла роль и родственная связь, в соответствии с которой он является близким родственником Главы правительства Тувы Ш. Кара-оола. Поэтому Мерген Самбала вопреки воле руководства КПРФ подписал итоговый протокол.

Его беспринципное поведение символично: именно поэтому сегодняшние власти формируются по принципу родства и личной преданности Шолбану Кара-оолу, а не в интересах общества.

Юристы на стороне людей

«Восьмой канал» сообщил о том, что региональное отделение партии ЛДПР еженедельно проводит бесплатные юридические консультации гражданам. Для этого оно создало бюро консалтинговых услуг «Народный советник», в которое входят юристы, занимающиеся вопросами уголовного, гражданского и финансового права, специалисты по вопросам земельных и имущественных отношений, и правозащитник по делам осуждённых.

Тележурналисты рассказали о том, что на приём к партийным юристам пришла мать трёх детей Шенне Ооржак. Её история типична для Тувы. Несмотря на то, что она имеет работу, оплата услуг ЖКХ не по силам молодой женщине. И ей необходимо помочь с вопросами предоставления субсидии на оплату коммуналки, и возникшими сомнениями по кредитному договору. «Представителей Народного советника отличает умение выслушать людей». Посещением юристов она довольна: считает, что «появление такой организации мобилизует власти республики». И теперь чиновникам «так же придётся проводить бесплатные юридические консультации».