Недобросовестные строители создали пожароопасный водопровод

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №5 от 11.02.2020г. на стр. 4 опубликовала письмо жителя Кызыла «Опасный для жизни водопровод».

В данном письме сообщается о том, что при строительстве здания «Терапии» в г. Кызыле о ул. Титова строителями ООО «Тезис» водопровод находится под землёй на глубине 120 см вместо положенных по проекту 450 см. В связи с этим во время морозов данный водопровод может перемёрзнуть. Тогда выйдут из строя пожарные гидранты. И здание окажется пожароопасным, как в своё время торговый центр «Зимняя Вишня» в г. Кемерово.

Этот с виду безобидный факт в случае пожара в медицинском учреждении может иметь катастрофические последствия.

Учитывая выше сказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку обстоятельств обустройства пожароопасного водопровода по ул. Титова.

При подтверждении информации Л.Ондара прошу принять к недобросовестному застройщику – ООО «Тезис» – предусмотренные действующим законодательством меры прокурорского реагирования для недопущения принятия в эксплуатацию объекта с нарушением системы пожаротушения.

Об итогах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров