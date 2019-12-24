Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 16
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 111
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 51, 24 декабря / Факты хищения бюджетных средств при строительстве «Терапии» в Кызыле проверяются
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№51, 24 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Факты хищения бюджетных средств при строительстве «Терапии» в Кызыле проверяются

Главному редактору
газеты «РИСК-экспресс»

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В прокуратуру республики поступил Ваш запрос о проверке публикации о хищении бюджетных средств при строительстве объекта «Терапевтический корпус в городе Кызыле».

По данному факту следователем Следственной части следственного управления МВД по Республике Тыва проводится процессуальная проверка.

27.10.2019 по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

10.12.2019 принятое решение прокуратурой республики отменено ввиду его незаконности и необоснованности, материалы проверки направлены начальнику СУ МВД по РТ для организации дополнительной проверки.

В настоящее время проводится дополнительная проверка.

И.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Ч.У. Донгак

(прочитано 482 раза)

 risk-inform.ru/article_8432.html
+2

Остальные материалы номера 51:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Президентский Фонд ограблен на сотни миллионов рублей. Кто за это ответит? (№48, 3 декабря)
» Крокодиловы слёзы тувинской власти (№47, 26 ноября)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Удивительное дело. У нас уголовные дела по воровству свыше нескольких миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей (мысли в рабочее время).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank