Факты хищения бюджетных средств при строительстве «Терапии» в Кызыле проверяются

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газеты «РИСК-экспресс»

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В прокуратуру республики поступил Ваш запрос о проверке публикации о хищении бюджетных средств при строительстве объекта «Терапевтический корпус в городе Кызыле».

По данному факту следователем Следственной части следственного управления МВД по Республике Тыва проводится процессуальная проверка.

27.10.2019 по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Строительный Холдинг Тезис» в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

10.12.2019 принятое решение прокуратурой республики отменено ввиду его незаконности и необоснованности, материалы проверки направлены начальнику СУ МВД по РТ для организации дополнительной проверки.

В настоящее время проводится дополнительная проверка.

И.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Ч.У. Донгак