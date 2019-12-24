    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-12-2019 #1[ru]

Как сделать Туве хорошо? – Сначала поставить Кара-оола на 12 лет, а потом убрать его и сделать, как было до него. И всего-то!

Аноним, 18-12-2019 #3[ru]

АУ! Лаптев, тебе пишут люди! Сначала верни деньги, выделенные в 2010-2012 гг., на реконструкцию Национального парка! Двести с лишним миллионов рублей просто украли. Идейный вдохновитель – известный всем юрасик! Позорный пес, божья кара ждет тебя! Лапоть ты колхозный, сначала выучи свой родной язык! Позорные кадры юрасика. Да что ты знаешь, Лаптев, об эффективности пассажирских перевозок? Когда щами угощал КШВ, чуть ли не предлагал себя, свою жалкую кандидатуру на министерскую должность. Типа я и в строительстве мастак. Но мастак ты только лясы точить. И то с ошибками...

Аноним, 18-12-2019 #4[ru]

Да совещания проходят в правительстве как бы по понятиям. Смотреть смешно: сидят, трясутся... хоть один министр достойно написал заявления об отставке? А эти сидят, за кресло держатся... Сейчас еще решать будут, кого министром здравоохранения ставить. Были русские уважаемые люди, теперь и их нет. А из тувинских специалистов тоже нет – все уехали на север...

Аноним, 18-12-2019 #8[ru]

Акции угольного разреза полностью принадлежат Дерипаске.

Аноним, 18-12-2019 #9[ru]

Кто бы все отдал Дерипаске? Он от многих зависит, за границей его тоже хреначат.

Аноним, 18-12-2019 #17[ru]

Написано, как будто завидуют деятельности правительства и от бездельничества.

Аноним, 19-12-2019 #18[ru]

17-му обзавидовался весь народ, ну просто от зависти концы еле сводит! Ну просто от зависти думает, чем завтра кормить детей – тебе бы так завидовать всю жизнь сволочь караооловская!

Аноним, 19-12-2019 #19[com]

Совсем совесть потерял Карлик! Дурь так и прет из-за денег. Много чего уже распродал из-за денег – и что хорошего произошло? НИЧЕГО!!! Лунсин налоги не платит в казну Тувы, угольный разрез фигу показывает вам на переговоры не идут и продают наш же уголь как золото... Вот, что хорошего от ваших поступков, ответьте?! Это в первую очередь неуважение к своему народу, традициям, предкам. Вас народ никогда не поймет, раз вы так упорно против него идете. Всё делает назло и во вред! Понимает, что деньки его у власти сочтены!

Аноним, 19-12-2019 #25[ru]

22-му ты еще скажи, что караооловская мафия себе миллиарды сделала от безысходности! Недвижимость в Москве и Подмосковье – тоже от безысходности! Окружила себя пацанами из охраны и сидят, все нажраться не могут, рожи уже в телевизор не входят. Юрасика депутатом в четвертый раз якобы народ выбрал – тоже от безысходности... Лижи черную ж... в другом месте!

Аноним, 20-12-2019 #28[ru]

Вот оно, какое сучье вымя. Путин, спаси ради Бога! Раньше и так еле-еле сводили концы с концами, считая каждую копейку. Сейчас Кара-оол вообще перестал платить зарплату. На кредиты плюнули, но дома уже есть нечего!!! Кара-оол, верни наши украденные зарплаты!!! Путин, спаси нас от этого чудовища!!! Каждый год невыплаченная зарплата, подачки в виде аванса в 2000 рублей, испорченное новогоднее настроение, крошки хлеба на новогоднем столе...

Карлик – это просто закоренелый, опытный, матёрый преступник. Вся его преступная деятельность держится на подкупе, шантаже, запугивании, лжи. Например, на сегодняшний день несколько министерств занимается только Андрианом Ооржаком. Ничего не делают по своей основной работе – только борются с ним. Это значит, эти министерства просто выключены из госуправления и не участвуют организации работы государственной власти.

В правительстве хаос. Ничего не работает. Карлик спустил деньги на выборы, а часть обналичил и прикарманил. 700 миллионов рублей. Из зарплат учителей и врачей. Уголь кредиты, проезд! Как жить? До чего вы довели!? Считаю, что с работой председатель республики не справляется, раз господствует коррупция, да о чем я – воровство! Куда не посмотри – родственники да кореша. Развал.

Мы гордимся чем? Нация на том уровне, что уже не то что русские, а и тувинский народ валит. Вы все, кто работает под Карликом, вы все знаете, что лжёте! И вот встаёт вопрос. Вроде бы всех нас воспитывают тувинцы, живем в одном городе, в нескольких кожуунах. Всем нам рассказывали одни и те же сказки, говорили о добре и зле, чести и подлости. Кто вас воспитал? Кто ваши матери и отцы? Откуда, вы появились в нашем народе? Откуда вы взялись? Это просто удивительно.

Аноним, 20-12-2019 #29[ru]

Читаю эту чушь про то, как Шериг-оол Ооржак якобы отдал разрез Каа-Хемский олигарху Дерипаске. Интересно, а тот, кто это написал, хотя бы понимает, где был Ооржак, а где – Дерипаска? Когда Ооржак был Президентом Тувы, этого Дерипаску близко к Туве не подпускали. А как залез Кара-оол, так и Дерипаска появился тут как тут. Когда врёте, хоть немного думайте! Это Шойгу Дерипаску завёл в Туву. И срубил на этом нехилое бабло – не меньше 100 млн. долларов. А мы теперь за это расплачиваемся, покупая свой уголь по бешеной цене.

Аноним, 20-12-2019 #30[ru]

Кара-оол часто ссылается на то, что китайцев в Туву тоже Ооржак завёл. Ну да, завёл. А кто его от налогов освободил? Пушкин? Опять тот же Кара-оол. Неужели забесплатно?

Аноним, 20-12-2019 #31[ru]

Да насрать Карлику на народ! Он свои собственные проблемы решает.

Аноним, 20-12-2019 #32[ru]

А что Конвиз молчит, что на базе Маральника в Пий-Хеме содержат за счёт бюджета Тувы боевиков? Неужели он об этом не знает? Пусть напишет!

Аноним, 20-12-2019 #33[ru]

А как насчёт того, что МУП «Благоустройство» содержит караооловских боевиков? Неужели никто ничего не знает?

Аноним, 20-12-2019 #35[ru]

Караооловских боевиков содержат многие, да и на работу просто так не берут, особенно в деревнях и районных центрах.

Аноним, 20-12-2019 #36[ru]

Да что там Маральник и МУП? Карлики создали сеть ЧОП-ов, которые якобы охраняют бюджетные организации – школы, детсады, больницы. Бойцы этих ЧОПов – бандиты. Их содержит бюджет республики. Хотя на самом деле ничего они не охраняют. Нехило?

Аноним, 21-12-2019 #38[ru]

Этот б/у министра МВД или сволочь продажная, или дебил – если пошел замом к главарю бандитов.

Аноним, 22-12-2019 #39[ru]

Вот она жизнь как зеркало безысходности. С 1 октября 2019 года у жителей нашей Республики появилось еще одно радостное событие, открылся 8-й кассационный суд в г. Кемерово. Если раньше кассация рассматривалась в Туве, то с 1 октября она рассматривается в городе Кемерове. Некоторые судьи Тувы теперь прекратят свою продажную деятельность. Многие тувинцы стали подавать кассационные жалобы на апелляционные определения Верховного Суда Республики Тыва, особенно по незаконным увольнениям с работы, и по другим делам.

Аноним, 18-12-2019 #1[com]

Полиция давит легальщиков, потому что с них ничего не возьмёшь. Нелегальный квартирный бизнес расцвёл вовсю. В него вовлечён криминал и силовые структуры.

Аноним, 18-12-2019 #2[com]

Новые интернет-счетчики за электричество наматывают больше, чем мы потребляем. Это доказано. Энергетики дополнительно получают прибыль. Итак, цена за электричество огромная, так нас ещё и обворовывают. И доказать невозможно, они по интернету подкручивают.

Аноним, 20-12-2019 #4[ru]

Все эти запреты – лишь способ создания условий для торговли технарём. И заправляют этим Кара-оол и Тунёв.

Аноним, 20-12-2019 #5[ru]

Никакие запреты не помогут, если человеку хочется выпить. Просто мы из-за этого Кара-оола переплачиваем за спиртное. И всё.

Аноним, 21-12-2019 #6[com]

Теперь в каждом подъезде торгуют технарем. Раньше на один многоквартирный дом был один адрес. Сейчас в одном подъезде несколько точек. Участковый регулярно их посещает раз в месяц. Вопрос: для чего посещает их участковый?

Аноним, 21-12-2019 #7[com]

Статистика по снижению потребления алкоголя бессовестно и сознательно врет. Почти каждая русская семья варит самогон. Многие тувинцы также переходят на самогон. Отравиться сегодня легко: везде палённые водка или коньяк. Власть дебилы и депутаты тоже.

Аноним, 20-12-2019 #1[ru]

Директор Благоустройства – племянник Кара-оола. Они просто тупо отмывают деньги через эту контору и через Благоустройство содержат за счёт бюджета боевиков.

Аноним, 20-12-2019 #2[ru]

Какой из Чаш-оола директор? Он же ничего не понимает!

Аноним, 20-12-2019 #3[ru]

В воровстве он хорошо понимает.

Аноним, 20-12-2019 #5[ru]

Оставьте Кара-оола в порядке. Он – кандидат наук и умный человек. Знает, как бюджетную копейку пристроить в свой карман.

Аноним, 20-12-2019 #1[ru]

«Нападение на ФСБ накануне дня чекиста. Что случилось в центре Москвы? Один человек погиб, пятеро пострадали в перестрелке недалеко от Кремля» – Пока сажали за лайки и занимались «опасностью» телеграмм-канала и митингующими школьниками – проморгали людей с автоматами, которые напали, на секундочку, на штаб-квартиру ФСБ.

Сталингулаг, 20-12-2019 #2[ru]

Вчера, целых 55 минут, стрелок вёл прицельную стрельбу в самом центре Москвы. В день пресс-конференции президента. В день, когда всё руководство страны праздновало свой профессиональный праздник.

Аноним, 18-12-2019 #1[ru]

НЕДЕЛЯ ПОЗОРА?? В Астраханской области у военного самолета Ту-22М3 отказал двигатель. Военно-следственное управление СК по Восточному военному округу возбудило дело о дедовщине в забайкальской части в закрытом поселке Горный. МВД возбудило дело о пропаже 276 тонн взрывчатки с оборонного завода в Стерлитамаке. Россия вложит около $700 млн. в восстановление инфраструктуры в Сирии. Это просто нескончаемый ежедневный позор!!!

Аноним, 18-12-2019 #2[ru]

Ущерб, нанесённый во время пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов» оказался практически равен стоимости корабля, Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения – 110 миллиардов. Пожар произошёл на прошлой неделе. Сгорело на 95 млрд. Его тушили сутки. Погибли 2 человека.

Аноним, 19-12-2019 #4[ru]

Я думаю, «Коммерсант» ошибается – ремонт Кузи обойдется в 200 млрд. Это будет нашим Национальным проектом!

Аноним, 20-12-2019 #1[ru]

Воровство голосов стало в Туве нормой. ФСБ, МВД и Росгвардия стоят на страже интересов партии жуликов и воров. Удаляют с избирательных участков наблюдателей, сами голосуют за жуликов.

Аноним, 20-12-2019 #2[ru]

Не все так себя ведут. В Хакасии выборы прошли честно, и коммунист стал губернатором. А в Туве Шойгу не даёт провести честные выборы.

Аноним, 20-12-2019 #3[ru]

Все же понимают: если выборы будут честными, Единой России – копец! Всё равно власть прогнила и когда-нибудь рухнет. Просто нужно время.

Аноним, 20-12-2019 #4[ru]

Не время нужно, а умный сознательный самостоятельный народ. А тувинцы – люди смирные, зависящие от подачки властей. Вот у вас Кара-оол и правит!

Аноним, 20-12-2019 #5[ru]

Молодцы «8 канал»! Давите гадов!

Аноним, 20-12-2019 #6[ru]

Кара-оол подал в суд на «8 канал». В понедельник суд. Посмотрит, что решит.

Аноним, 20-12-2019 #7[ru]

Интересно, а прокуратура займётся Минприроды? Ведь натурально подделали подписи в документах и хотели спереть 15 млн. Или спёрли?