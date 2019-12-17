Мэрия Кызыла и МУП «Благоустройство» организовали системное хищение бюджетных средств?

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №20 от 28 мая 2019 года на стр. 20 в статье «Борьба за бабло – чего хочет Кара-оол?» сообщается о финансовых нарушениях в МУП «Благоустройство» г.Кызыла и столичной мэрии, выявленные при анализе открытых источников, размещённых в Единой информационной системе госзакупок.

В связи с этим в Ваш адрес был направлен соответствующий запрос о проверке деятельности МУП «Благоустройство» и законности получения предприятием государственных средств.

В газете «РИСК-экспресс» №49 от 10 мая 2019 года на стр. 5 в статье «Прокурорская индульгенция» сообщается о новых нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности МУПа, выявленных в ходе прокурорской проверки. Так, и.о. начальника отдела прокуратуры РТ П.Насс сообщил, что в нарушение действующего законодательства МУПом был заключён муниципальный контракт №Б-3 на сумму в 36 885 354 руб. Позднее МУПу были необоснованно перечислены 3 688 535 руб. и 4 249 594 руб. из бюджета г. Кызыла. Из чего можно сделать вывод, что власти мэрии г. Кызыла и МУП «Благоустройство» организовали системное хищение бюджетных средств путём заключения противозаконных соглашений.

Учитывая широкий общественный резонанс публикаций о противоправной деятельности руководства мэрии г. Кызыла и МУП «Благоустройство» и общественную опасность хищения муниципальных средств, прошу провести проверку указанных в статье фактов. В случае подтверждения подозрений прошу передать дело в СКР для принятия процессуального решения о привлечении виновных к уголовной ответственности.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров