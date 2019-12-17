Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Хонук-оол Монгуш Раздел: Люди
Комментариев: 27
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 156
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 39
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 50, 17 декабря / Правительство Тувы поставило оленеводов Тоджи на грань вымирания
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№50, 17 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Правительство Тувы поставило оленеводов Тоджи на грань вымирания

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №49 от 10 декабря 2019 года на стр. 20 в статье «Верните субсидии оленеводам» сообщается о том, что правительство лишило оленеводов Тоджи субсидий из федерального и республиканского бюджета на выращивание оленей. Таким образом оленеводы из числа тувинцев-тоджинцев сомнительным решением правительства Тувы фактически поставлены на грань вымирания.

Данная публикация вызвала широкое общественное обсуждение, поскольку задевает права и жизненные интересы коренных жителей Тоджи. Это решение правительства может привести не только к сокращению оленеводства в республике, но и уменьшению числа тувинцев-тоджинцев, проживающих в Туве.

В связи с этим, учитывая широкий общественный резонанс публикации прошу провести проверку законности и обоснованности решения правительства Тувы по лишению субсидий на выращивание оленей, которую оленеводы получали ежегодно.

Об итогах прокурорской проверки прошу уведомить редакцию газеты по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 211 раз)

 risk-inform.ru/article_8418.html
+1

Остальные материалы номера 50:
 
   
   
 
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

В армянском детсаду дети после завтрака бреются.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank