Правительство Тувы поставило оленеводов Тоджи на грань вымирания

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №49 от 10 декабря 2019 года на стр. 20 в статье «Верните субсидии оленеводам» сообщается о том, что правительство лишило оленеводов Тоджи субсидий из федерального и республиканского бюджета на выращивание оленей. Таким образом оленеводы из числа тувинцев-тоджинцев сомнительным решением правительства Тувы фактически поставлены на грань вымирания.

Данная публикация вызвала широкое общественное обсуждение, поскольку задевает права и жизненные интересы коренных жителей Тоджи. Это решение правительства может привести не только к сокращению оленеводства в республике, но и уменьшению числа тувинцев-тоджинцев, проживающих в Туве.

В связи с этим, учитывая широкий общественный резонанс публикации прошу провести проверку законности и обоснованности решения правительства Тувы по лишению субсидий на выращивание оленей, которую оленеводы получали ежегодно.

Об итогах прокурорской проверки прошу уведомить редакцию газеты по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров