    Телеразборки

«8 канал» продолжает информировать население обо всех наиболее интересных фактах, касающихся жителей Тувы. В сюжетах не бывает восхваления чиновников. Зато суровая правда жизни присутствует всегда.

В Турции погибла жительница Тувы

На прошлой неделе «8 канал» сообщил о трагедии, что произошла с нашей землячкой в Турции: при загадочных обстоятельствах погибла уроженка республики Тува Надежда Земляная. Как утверждают власти Турции, девушка выпала с балкона 7 этажа. Инцидент произошел около 11:00 в районе Муратпаша. Несмотря на усилия медиков, прибывших на место, девушка скончалась от травм. Её друг, из квартиры которого она выпала, утверждает, что она находилась в состоянии депрессии. Однако родители девушки не верят, что это мог быть суицид. Надежда Земляная была полна сил и строила планы на дальнейшую жизнь. Они вместе мечтали, что на Новый год Надя приедет в Туву, и они вместе будут наряжать елку. Она постоянно публиковала снимки у себя на странице в социальных сетях из Антальи, где она жила последние четыре года. Работала в салоне красоты. Копила деньги – собиралась покупать квартиру. Каждую неделю звонила родителям.

Семья Надежды Земляной очень скромная. В семье есть еще сын студент. Для того, чтобы привезти дочку необходима крупная сумма. Наталья Андреевна просит жителей республики оказать материальную помощь, чтобы она могла похоронить свою дочь на родине. Номера карт отца и матери погибшей привязаны к услуге «900» Сбербанка. Мать Наталья Андреевна – 2202 2002 7446 8600. Отец Анатолий Мартылдаевич – 4276 3100 3836 9890.

Верните субсидии оленеводам

Тоджа – это самый красивый район Тувы, где обитают северные олени. К сожалению, в связи с действиями тувинских властей стада оленей Тоджи находятся на грани вымирания. Журналисты «8 канала» добрались в труднодоступный район, чтобы рассказать, как живут тувинцы-тоджинцы, чем занимаются и какой ведут быт. Отдельный вопрос: почему правительство Тувы в этом году оставило оленеводов без средств существования.

Известно, что Тоджа славится не только рыбой, но и оленям. Это единственное место в Сибири и, пожалуй, во всей России, где сохранился лесной подвид северных оленей, самых крупных в своем виде. Региональные власти даже создали праздник оленеводов, который проводят ежегодно. Однако на этот раз оленеводы не хотят участвовать в праздничных мероприятиях. Президент Ассоциации коренных и малочисленных народов тувинцев тоджинцев «Тос Чадыр» Светлана Демкина объясняет, почему сложилась такая ситуация. Оказалось, что из-за массовых лесных пожаров в Красноярском крае волки переместились в приграничную Тоджу и зарезали большое количество оленей.

Ранее ежегодно на одного оленя выдавали субсидию из федерального и республиканского бюджета. В общей сложности 1500 рублей за голову. Всего на Тодже 40 оленеводов, которые живут далеко в горах. Денежная компенсация им выдавалась один раз в год. На эти деньги оленеводы закупали продукты, вещи и уходили обратно в горы. Нынче из-за снижения поголовья оленей правительство Тувы в субсидиях оленеводам отказало. А оленеводы в знак протеста не хотят принимать участие в фестивале, который проводят в их честь. Их вины в сокращении поголовья оленей нет. А оставлять их без средств существования со стороны правительства – это кощунство, считает Альмира Сенди. Светлана Демкина рассказала, что многим чабанам пришлось забить животных, чтобы купить продукты и вещи, когда они узнали, что их лишили субсидии. «8 канал» Тувы возьмет на контроль вопрос по оленеводам Тоджи.

Да будет свет

Но всё же главная проблема Тоджинского района – это постоянные отключения электричества. Вот уже на протяжении многих лет, жителям этого района отключают электричество. Порой бывает, что люди без света сидят неделями. Съёмочная группа «8 канала» с Альмирой Сенди попыталась разобраться в ситуации.

Как рассказывает жительница с. Тоора-Хем Нина Павловец, на Тодже практически у каждого третьего жителя есть личный дизельный генератор. Иначе людям пришлось бы, научиться вовсе обходиться без благ цивилизации. В Тоджинском районе проживает более шести тысяч человек. В райцентре с. Тоора-Хем стоит генератор, благодаря которому на Тодже есть свет. Однако практически каждый год оборудование выходит из строя. А стоит оно не один миллион рублей. Вот и сейчас на приобретение трёх новых дизель-генераторных установок по 500 кВт выделено из республиканского бюджета 28 млн.

Представитель Новосибирской компании Сергей Кузнецов объясняет: чтобы генераторы долго служили людям, нужно за ними ухаживать и правильно обслуживать. Одному из генераторов всего два года, а он уже выглядит, как утиль, хотя за него заплатили 21 млн. рублей. Сейчас новосибирцы устанавливают три новых генератора. Так что есть вероятность, что Новый год люди будут встречать без боязни, что отключат свет. Новосибирская компания дала гарантию на оборудование 1000 часов.