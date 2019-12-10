«Я желаю видеть в своих гражданах два этих качества – ответственность и любовь»

Последнее слово Егора Жукова

Ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону

Сперва, ваша честь, подчеркну – все, что я планирую сказать, имеет прямое отношение к данному процессу. Надеюсь на вашу благосклонность, на то, что вы мне позволите произнести все то, что мне хочется произнести. Я правда не отниму много времени.

Судебное разбирательство, которое происходит сейчас, посвящено в первую очередь словам и их значению. Мы обсуждали конкретные фразы, нюансы формулировок, способы толкования. Надеюсь, что мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом – как с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла. Но сейчас я хочу затронуть вещь более фундаментальную, чем смысл слов – я хочу рассказать про мотивы своей деятельности, благо, эксперт также про них высказался. Мотивы подлинные и глубинные – те, что заставляют меня заниматься политикой. Мотивы, следуя которым я, в том числе, и записывал видео для канала «Блог Жукова».

Вот с чего я хочу начать. Российское государство сегодня позиционирует себя как последний защитник традиционных ценностей. Много внимания уделяется институту семьи и патриотизму. А ключевой традиционной ценностью называют христианскую веру. Ваша честь, и мне кажется, может быть, что это даже хорошо, потому что христианская этика, действительно, включает в себя две ценности, которые мне близки. Во-первых, это ответственность. В основе христианства лежит история про человека, который решился взвалить страдания всего мира на свои плечи, история про человека, который взял на себя ответственность в максимально возможном смысле этого слова. По сути, центральная идея всей христианской религии – идея личной ответственности. Во-вторых, любовь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это – главная фраза христианской религии. Любовь есть доверие, сострадание, гуманизм, взаимопомощь и забота. Общество, построенное на такой любви, есть общество сильное – пожалуй, наиболее сильное из всех в принципе возможных. Для того чтобы понять мотивы моей деятельности, достаточно всего лишь взглянуть на то, как нынешнее российское государство, гордо выставляющее себя защитником христианских, а значит, и этих ценностей, на самом деле их защищает.

Перед разговором об ответственности сперва надо ответить на вопрос, что из себя представляет этика ответственного человека, какие слова он произносит себе в течение жизни. Мне кажется, такие: «Помни, весь твой путь будет наполнен трудностями подчас невыносимыми, все твои близкие умрут, все твои планы нарушатся, тебя будут обманывать и бросать, и ты никуда не убежишь от смерти. Жизнь – это страдания. Смирись с этим. Но, смирившись с этим, смирившись с неизбежностью страдания, все равно взвали свой крест на плечи и следуй за своей мечтой. Потому что иначе все станет только хуже. Стань примером. Стань тем, на кого можно положиться. Не подчиняйся деспотам, борись за свободу тела и духа и строй страну, в которой твои дети смогут стать счастливыми».

Разве такому нас учат? Разве такую этику усваивают дети в школах? Разве таких героев мы чествуем? Нет. Существующая в стране обстановка уничтожает любые возможности для человеческого процветания. 10% наиболее обеспеченных россиян сосредоточили в своих руках 90% благосостояния страны. Среди них, конечно, есть весьма достойные граждане, но основная их часть, вернее, основная часть благосостояния получена не честным трудом на благо людей, а банальной коррупцией.

Наше общество разделено на два уровня непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху, и их оттуда никто не отдаст. Снизу же, без преувеличения, осталась лишь безысходность. Понимая, что рассчитывать им не на что, что как бы они ни старались, ни себе, ни своей семье они принести счастья не смогут, русские мужчины либо вымещают всю злость на своих женах, либо спиваются, либо вешаются. Россия – первая страна в мире по количеству мужских самоубийств на 100 тысяч человек. В результате треть всех семей в России – это матери-одиночки с детьми. Потому так хочется спросить: традиционный институт семьи защищаем?

Мирон Федоров, не раз приходивший на мои заседания, очень верно в свое время заметил: у нас алкоголь дешевле, чем учебники. Государство создает все условия для того, чтобы между ответственностью и безответственностью россиянин всегда выбирал второе.

А теперь – про любовь. Любовь невозможна без доверия. А настоящее доверие зарождается во время совместной деятельности. Во-первых, совместная деятельность – редкое явление в стране, где не развита ответственность. Во-вторых, если совместная деятельность все-таки где-то проявляется, она тут же начинает восприниматься охранителями как угроза. И неважно, чем ты занимаешься – помогаешь ли заключенным, выступаешь ли за права человека, охраняешь ли природу. Рано или поздно тебя настигнет или статус «иностранного агента», либо тебя просто так закроют. Государство ясно дает понять: ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте. Собираться друг с другом больше двух на улице нельзя – посадим за митинг. Работать вместе по социально полезной повестке нельзя – дадим статус «иностранного агента». Откуда в такой среде взяться доверию и, в итоге, любви? Не романтической, а гуманистической любви человека к человеку.

Единственная социальная политика, которую последовательно проводит Российское государство – это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга; в его глазах мы уже давно расчеловечены. Как иначе объяснить такое варварское отношение к людям с его стороны? Отношение, которое каждый раз подчеркивается избиениями дубинками, пытками в колониях, игнорированием эпидемии ВИЧ, закрытием школ и больниц, и так далее.

Давайте взглянем на себя в зеркало – кем мы стали, позволив сотворить с собой такое. Мы стали нацией, разучившейся брать на себя ответственность. Мы стали нацией, разучившейся любить.

Более двухсот лет назад Александр Радищев, проезжая между Петербургом и Москвой, писал: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека». Где сегодня подобные люди? Люди, чья душа так же остро болит за происходящее в родном Отечестве. Почему их почти не осталось? А все дело в том, что на поверку оказывается, что единственный традиционный институт, который подлинно чтит и укрепляет нынешнее российское государство – это самодержавие. Самодержавие, которое норовит сломать жизнь любому, кто искренне хочет добра своей родине, кто не стесняется любить и брать на себя ответственность.

В результате гражданам нашей многострадальной страны пришлось выучить, что инициатива наказуема, что начальство всегда право просто потому, что оно начальство, что счастье здесь, может быть, и возможно – но только не для них. Выучив это, они начали постепенно исчезать. По статистике Росстата, Россия постепенно исчезает со средней скоростью минус 400 тысяч человек в год. За статистикой не видно людей – так увидьте же их. Это спивающиеся от бессилия, это замерзающие в непрогретых больницах, это убитые кем-то, это убитые самими собой люди – такие же, как мы с вами.

Наверное, к этому моменту мотивы моей деятельности стали ясны. Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества – ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание – еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит и к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви.

И все же, несмотря на все преграды, я ни на секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед, за горизонт годов, и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми. Это будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый себе представит такую Россию. И пусть этот образ руководит вами и вашей деятельностью так же, как он руководит мной.

В заключение скажу следующее. Если сегодня суд все же примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены лишениями и невзгодами. Но я смотрю на ребят, с которыми меня свело «московское дело» – на Костю Котова, на Самариддина Раджабова – и вижу улыбки на их лицах. Леша Миняйло и Даня Конон в минуты нашего недолгого общения в СИЗО никогда не позволяли себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последовать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс – пройти испытание во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо.

Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку

Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно студента-политолога Высшей школы экономики 21-летнего Егора Жукова с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, на два года. Такое решение вынесла судья Светлана Ухналева, передает корреспондент РБК.

Суд определил судьбу изъятых у Жукова вещдоков: штатив, ноутбук и фотоаппарат ему решено возвратить, а либертарианский флаг и три керамические фигурки лягушек – уничтожить.

Прокурор запрашивал для Жукова четыре года реального срока в колонии. Суд счел доказанным, что Жуков «совершил публичные призывы к экстремистской деятельности», стремясь вовлечь в нее «неограниченный круг пользователей интернета». В видеороликах в блоге Жукова суд обнаружил «призывы к смене власти в России, в том числе насильственным путем», а также призывы к таким способам мятежа, как неуплата налогов или изготовление фальшивых денег, отметила Ухналева. Судья сослалась на выводы экспертов-криминалистов, привлеченных к делу следствием: они отметили, что в видеороликах Жукова присутствует «идея ненависти к власти как источнику бед населения».

Мнение защиты о том, что ведомственные эксперты не обладают необходимой квалификацией и образованием, суд счел надуманным. «Указание защиты на тенденциозность следствия не находит своего объективного подтверждения», – также заключила Ухналева.

Егор Жуков – самый известный фигурант «дела 27 июля», возбужденного в отношении участников акций протеста против отказа регистрировать оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Он автор политического видеоблога. После ареста Жукова личные поручительства за него подписали 612 человек, в том числе более 300 преподавателей ВШЭ.

Жуков был задержан 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК). Федеральные телеканалы тогда опубликовали видео, где молодой человек, похожий на Жукова, во время акции протеста делает перед митингующими направляющие движения руками. Спустя месяц «Новая газета» обнародовала доказательства, что этим молодым человеком был не Жуков. На следующий день у арестованного студента дома прошел новый обыск, в ходе которого силовики изъяли флешки с его учебными проектами и агитацией (Жуков выдвигался на выборах в Мосгордуму), штатив, рубашку, либертарианский флаг и фигурку трех лягушек.

Через несколько дней в отношении Жукова прекратили дело о массовых беспорядках, но возбудили новое – о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).