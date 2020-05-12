Почему Сталин не выиграл войну

Как не выиграл? А кто же? Маршал, Генералиссимус, Верховный Главнокомандующий, Председатель Государственного комитета обороны, председатель Совета народных комиссаров, секретарь ЦК ВКП(б). Пред ним трепетали Черчилль и Рузвельт. Даже негодяй Гитлер признавал его гений. Он освободил мир от коричневой чумы. Взял пол-Европы. Разгромил вермахт и его союзников. Организовал тыл и снабжение. Провел Парад победы – величайший триумф СССР. Несгибаемый русский патриот. Поставил себя в один ряд с Александром Невским, Дмитрием Донским, Иваном Грозным, Петром Великим. Человек №1 двадцатого столетия.

Согласен. Но войну не выиграл.

К 7 октября 1941 г. под Вязьмой были окружены четыре армии Западного и Резервного фронтов, а южнее Брянска две армии Брянского фронта. В общей сложности пленено около 650 тысячи красноармейцев, захвачено 1200 танков и 5 тыс. орудий. Дорога на Москву была открыта*.

* Вот примерный список наиболее крупных «котлов», которые вермахт в 1941-1942 годах устроил РККА (помимо Брянска и Вязьмы): Киев (конец августа – сентябрь 1941) – взято в плен 665 тыс. чел., захвачено 400 самолетов, 400 танков, около 3700 орудий; самое большое окружение в истории войн. Белосток и Минск (конец июня – начало июля 1941) – более 300 тыс. чел. (четыре армии), более 3300 танков, 250 самолетов. Смоленск и Рославль (июль – начало сентября 1941) – около 300 тыс. чел., более 3000 танков. Умань (конец июля – начало августа 1941) – около 100 тыс. чел., 300 танков, 850 орудий. Мелитополь (конец сентября – начало октября 1941) – до 100 тыс. чел. Харьков (май 1942) – около 200 тыс. чел., более 1200 танков. Севастополь (июль 1942) – до 100 тыс. чел. Любань (март-июнь 1942) – около 30 тыс. чел., 170 танков. 650 орудий. Прибавим: хотя масштаб трагедии понятен всем, историки по сей день не имеют единого мнения о количестве потерь, расхождения порой огромные.

22 июня 1941 г. гитлеровское нападение грудью встретили 303 дивизии Рабочее-Крестьянской Красной армии (РККА). 5 млн. 373 тысячи человек. Через полгода от них осталось около 1 млн. 650 тысяч человек. То есть враг вывел из строя (убитые, раненые, пленные) более 4 млн. человек. К осени 1942 г. было оккупировано примерно 2 млн. км2 европейской части СССР с населением 85 млн. человек (по официальной статистике в СССР к началу войны проживало 180 млн. человек; ряд специалистов считает этот показатель завышенным). Под врагом было более 40% населения страны. Согласно данным германского командования, всего за время войны пленены были 5 млн. 270 тыс. бойцов и командиров РККА. В 2005 г. Генштаб Министерства обороны РФ сообщил: в плену побывало 4 млн. 559 тыс. красноармейцев. Разница – 710 тыс. чел. Осенью 1941 г. немцы отпустили домой около 300 тыс. человек (в основном выходцы из Западной Украины и Прибалтики).

Мы, конечно же, помним о героизме и стойкости нашей армии, о великой победе под Москвой в декабре 1941 г. Более того, это и есть то главное, о чем мы хотим сказать. И все же обойти ни с чем несравнимый (за последнее столетие) провал не можем.

Вернемся в предвоенную эпоху. Террор, который большевики обрушили на Россию, едва захватив власть, имел два пика: убийство крестьянства в начале тридцатых (общесоюзный Голодомор) и трехлетка «большого террора» 1936-1938 годов. Красную армию палачи тоже обескровили. После смерти Генералиссимуса и Верховного была создана комиссия под руководством генерал-лейтенанта А.И. Тодорского, который имел за плечами восемнадцать(!) лет в ГУЛАГе. Результаты работы этой комиссии легли в основу дальнейшего изучения темы «Террор в Красной Армии».

В период 1936-1941 годов командный состав РККА понес самые тяжелые потери в своей истории**:

1. Военный совет при наркоме обороны – из 85 человек арестованы 78.

2. Из пяти маршалов СССР арестованы и ликвидированы трое (Тухачевский, Егоров, Блюхер)***.

3. Были уничтожены все пять (Якир, Уборевич, Белов и др.) командармов I ранга.

4. Расстреляны оба флагмана флота I ранга – Орлов, Викторов.

5. Погибли оба армейских комиссара I ранга – Гамарник и Смирнов.

6. Уничтожены пять из шести командармов II ранга.

7. Ликвидированы все три флагмана флота II ранга.

8. Из пятнадцати армейских комиссаров II ранга убиты четырнадцать, один покончил с собой.

9. Армвоенюрист умер в лагере.

** Вокруг числа жертв в военно-исторической науке идут интенсивные споры. Это значит, что пока точными данными мы не обладаем. В этом тексте автор опирается на наиболее авторитетные мнения. Но, повторим, не настаивает на «окончательности» приведенных данных.

10. Комкоры уничтожены практически все (64 чел.); из заключения вышли пятеро.

11. Арестованы все шесть флагманов I ранга, пятеро расстреляно, освобожден один.

12. Арестованы практически все корпусные комиссары (31 чел.), 27 погибли, вышло четверо.

13. Из 201 комдива репрессированы 153; погибли 131 чел., вернулись из заключения 22.

14. Из семи флагманов II ранга погибли пятеро, выжили двое.

15. Из 130 дивизионных комиссаров арестованы 85; ликвидированы 72, возвратились из заключения 13.

16. Из 474 комбригов репрессированы 247 чел.; погибли 217, вернулось из заключения 30 чел.

17. Из 304 бригадных комиссаров репрессировано 145 чел.

Подведем итоги. В высшем комначполитсоставе РККА было уничтожено около 800 чел., вышли из заключения около 130 чел. То есть практически всю верхушку армии и флота срезали. Среди вернувшихся лишь считанные единицы (Рокоссовский, например) были освобождены перед или в самом начале войны. Подавляющее большинство сидело до «оттепели». Был нанесен значительный ущерб и ближайшему резерву для пополнения руководящего и начальствующего состава РККА и ВМФ (скажем, из 1713 полковников арестованы, по самым приблизительным подсчетам, 319 чел.).

*** Выжили два выдающихся полководца – Ворошилов и Буденный. Свой немеркнущий талант они вскорости подтвердят.

Факт массовых репрессий в Красной армии открыто признавался в послесталинский период развития советского общества. Еще в 1965 г. в многотомной «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» отмечалось: «С мая 1937 по сентябрь 1938 г. подверглись репрессиям около половины командиров полков, почти все командиры бригад, все командиры корпусов и командующие военными округами, члены военных советов и начальники политических управлений округов, большинство политработников корпусов, дивизий и бригад, около трети комиссаров полков, многие преподаватели военных учебных заведений». К сожалению, то, что было очевидно для ученых-марксистов 60 лет назад (катастрофический масштаб репрессий), не очевидно для целого ряда современных исследователей.

Почему, с какой целью Сталин пошел на это? Был убежден, что все они враги и шпионы? – Нет, дело не в этом. Люди типа Тухачевского, Егорова, Блюхера, Гамарника, Путны, Смирнова, Якира, Уборевича, Белова, Примакова и подобные им, воинским званием ниже, были очень разные. Но не ЕГО. Не ЕМУ они были обязаны своими блистательными карьерами, известностью и авторитетом. Они сами себя прославили в годы Гражданской. Они сами в двадцатые и в начале тридцатых вышли на первые позиции. Как правило, они были куда образованнее и профессиональнее, чем все эти сталинские буденные-ворошиловы.

Их самость и отличность, конечно, возбуждали ЕГО ненависть и зависть. Он не мог дать им шанс выиграть в надвигавшейся войне. Всем нутром своим понимал: победители – Тухачевский и другие, не исключено, уничтожат его. Эти нэдобитые дворянчики, царские офицеры, отважные красные командиры Гражданской, ненавистные евреи с ромбами учились в Германии, говорили на европейских языках, были своими с немецкими, английскими, французскими военными. Это была не ЕГО армия, не ЕГО маршалы, генералы, офицеры. И поэтому он убил их. И поэтому в июле-октябре 1941 г. РККА потерпела самое страшное в русской военной истории поражение.

В своих мемуарах внешне верный сталинец маршал Василевский скажет: если бы этих репрессий не было, Гитлер не решился бы напасть на СССР. С ним согласны маршалы Жуков и Рокоссовский (с момента освобождения из тюрьмы не расставался с браунингом).

Итак, Сталин не дал не ЕГО армии разбить врага. То, что пришло взамен, включая не репрессированных, но, вне всякого сомнения, переживших глубочайшие психические травмы, не могло, не умело бить германцев. Тогда кто же выиграл под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге и т.д.? Как имя победителя в войне? – Советский народ и его армия. Его, а не Сталина.

Как умеет воевать ЕГО армия, с ЕГО военачальниками и в рамках ЕГО стратегического видения, показала советско-финская война 1939-1940 годов. Вместе с Тухачевским со товарищи на свалку истории выкинули и идеи, и планы несостоявшегося красного Бонапарта. Этот немецкий, британский и японский шпион говорил: в следующей войне на первый план выйдут танковые колонны, которые, маневрируя, будут обходить эшелонированную оборону противника, устраивая ему смертоносные котлы. Значит, нужны современные танки. А также десант, забрасываемый с воздуха в тыл врага. Ну, и так далее. Для справки: эти идеи он формулировал, попав в плен к германцам в ходе Первой мировой. Его отправили в военную тюрьму города Ингольштадт (Бавария) и поселили в одну камеру с плененным французским капитаном, почти ровесником. Так что авторство этих идей принадлежит обоим. Капитана звали Шарль де Голль.

Но многое из этого советские похерили (к сожалению, и французы). Причем не только проект танково-десантных операций. Само качество танков было не на уровне.

Что касается финнов, у них выбора не было. Бывший царский генерал Маннергейм еще в начале двадцатых годов знал, что советские нападут. Единственной возможностью для обороны было строительство линии укреплений, впоследствии получившей его имя. К тому же он видел, куда катятся события в СССР. Эти, опираясь только на опыт Первой мировой, пойдут напролом. И оказался прав.

Но и он, искушенный генерал, недооценил масштабы обезьянничанья нового руководства РККА. Оно почему-то не учло, что в условиях северной войны необходима повышенная калорийность питания для сражающихся. Советские же опирались на опыт хлебопекарен царской армии, на рацион солдат, которые воюют на теплом Юго-Западном фронте. Он состоял примерно из трехсот грамм хлеба и восьмидесяти грамм мяса. Забыли, что это галицийский, а не карельский масштаб.

Да, красные дожали его. Сталин никогда за ценой (человеческая жизнь) не стоял. Когда финская армия начала нести значительные потери, Маннергейм сдался. Наши положили в несколько раз больше.

Этот неуспех сталинской РККА окрылил Гитлера и руководство вермахта, которые в те самые времена шли от одной легкой победы к другой. Стало ясно: и этих побьем без особого труда. Да и на демократические Великобританию и Францию это произвело впечатление.

Неудачное наступление по типу Первой мировой в 1941 г. дополнилось неудачной обороной по тому же типу. Окопная оборонительная война перестала быть главным защитным механизмом. Ее разорвали идеи Тухачевского – де Голля, которые осуществили на практике Манштейн и Гудериан.

Летне-осеннее поражение 1941 г. поставило большую многонациональную Россию на грань бытия-небытия. Речь шла не об СССР и коммунистическом порядке, а о жизни и смерти одной из ярчайших мировых культур. И на последнем пределе мы сумели сдержать, а затем и одолеть врага. Возникла новая армия с новыми командирами и умелыми полководцами. Часть из них вели свое происхождение из недобитых в годы «большого террора», часть поднялась из третьих-четвертых рядов. Но это вновь была не ЕГО армия. Самым убедительным доказательством этого утверждения служит послевоенная судьба воинов-победителей. От Жукова до множества рядовых офицеров. От расстрелов, пыток, тюрем, лагерей до сломанных судеб. Сколько их, этих героев, были выброшены из жизни в сорок шестом, седьмом, восьмом. И так вплоть до марта пятьдесят третьего.

И никакого праздника 9 мая, никаких пенсий за ранения и денежных выплат за ордена и медали. Это была не ЕГО армия.

У меня нет никаких сведений, но уверен: когда он видел на параде Победы всадников Жукова и Рокоссовского, сердце, психика, ум были охвачены жгучей ненавистью.

Слава Богу, что Наша армия никогда не была ЕГО.

ЕГО армия Родину бы не спасла.

Юрий Пивоваров

историк, академик РАН