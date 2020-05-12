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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 18, 12 мая / Бардак в Минздраве Тувы: Как пройти тест на коронавирус?
   
 
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№18, 12 мая 2020 года.

    Нам пишут
Бардак в Минздраве Тувы: Как пройти тест на коронавирус?

Бардак в Минздраве Тувы: Как пройти тест на коронавирус?

Решил сдать тест на коронавирус, история моего похода.

1. Позвонил по тел. 103, отправили на тел. 3-08-08.

2. Позвонил по тел. 3‑08‑08, отправили на тел. 3‑73‑73.

3. Позвонил по тел. 3‑73‑73, а в ответ тишина. И так три раза.

4. Узнаю, что это телефон поликлиники на Востоке. Еду в эту поликлинику. На входе сидит то ли медсестра, то ли сторож. Смотрит и разговаривает со мной очень странно. Похоже, она меня в чём-то подозревает. После короткой словесной перепалки отправляет меня в кабинет 103.

5. Иду в кабинет 103. Объясняю причину моего посещения. Девушки в белых халатах в количестве четырех человек упорно не хотят меня ни понимать, ни слышать. После того, как градус общения повысился до критического, девушка в белом халате записала мой адрес, паспортные данные и сообщила торжественно с видом победителя, что мой запрос принят. Далее она приказала мне сидеть дома по указанному адресу и ожидать группу врачей, которые приедут и возьмут анализ. Время на часах было 09 час. 47 мин.

6. Сидел дома целый день. В 17 часов 30 мин. раздался звонок по телефону. Не представившись, голос спросил меня приказным тоном, сдал ли я анализ. Я объяснил причину моего невыполнения приказа по сдаче анализа неприбытием обещанного подразделения людей в белых халатах. После этого голос сообщил мне, что я неправильно их понял (короче, послали подальше), и отправили в Кожвендиспансер или Спидцентр. Голос не догадывался, что и там я уже был.

7. Я сделал вывод, что наша медицина совсем больна, если не хуже. И работают они под лозунгом: «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!». Похоже, вскрытие нашей медицины произошло.

Аминь.

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