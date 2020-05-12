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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 18, 12 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№18, 12 мая 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Как хорошо говорит человек! Сразу видно – из КГБ товарищ!

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

Если бы 2% из того, что он обещал, сбылось, мы бы жили при коммунизме.

Аноним, 07-05-2020 #4[ru]

А «ОНИ» и живут при коммунизме. Местоимение «МЫ» не подразумевает обращение ни к ВАМ, гость №3, ни ко мне, ни к кому либо не принадлежащих к числу ИЗБРАННЫХ. Если Вы этого не понимаете и не видите, то это только лучше для Вас. «...и живые будут завидовать мёртвым...»

Аноним, 07-05-2020 #6[ru]

3й, не надо 2% – хватило бы и 1%!

Аноним, 08-05-2020 #7[ru]

Я не хочу сплачиваться с людьми, наживающимися на спекуляции медицинскими масками и антисептиками, не хочу быть с ними вместе. Мне чужды олигархи, вести об их неудачах, посадках и смерти скорее порадуют меня. Да, у меня свое будущее, свое здоровье, на их мне наплевать. Как аукнется, так и откликнется...

Свежий анекдот

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

Эта «кубышка» – ихняя. Мы к ней отношения не имеем.

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Да нет там никакой кубышки. Всё давно уже украли, как в том фильме.

Аноним, 07-05-2020 #3[ru]

ФНБ – это на случай, если им нужно будет делать ноги из России.

Прокурорская нечисть

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

По-моему, уже лет 15 все прокуроры, которые приезжают в Туву, занимаются только зарабатыванием звездочек на погоны. Им главное тихо отсидеть срок и свалить отсюда, забыв Туву, как страшный сон. Правда, Боровков сильно выбивается из ряда предыдущих глав прокуратуры. Впервые назначен человек из соседнего региона и явно имеющий бизнес-интересы в «Енисейской Сибири».

Аноним, 06-05-2020 #9[ru]

Вот кто достоин по-вашему возглавлять прокуратуру Тувы, почему не написали?

Аноним, 06-05-2020 #10[ru]

Не случайно прокуроров назначают из других регионов, они же тоже не последние люди. Вы думаете, они будут на поводу? Нет, у них четкие позиции, и они никогда не изменят им!

Аноним, 06-05-2020 #11[ru]

Мы живем в нормальном мире без криминала и жестоких преступлений по сравнению с 90-ми...

Аноним, 06-05-2020 #17[ru]

Если бы тупость прокурора не сочеталась с его алчностью, можно было бы и потерпеть.

Аноним, 06-05-2020 #18[ru]

Терпеть Боровкова осталось недолго. Конвиз держит нос по ветру. Видимо, до него дошла информация, что Краснов будет Боровкова менять. Вот и хочет оказаться «в струе».

Аноним, 07-05-2020 #19[ru]

Я бы на месте Боровкова подал бы на Конвиза в суд. Пусть отвечает!

Аноним, 07-05-2020 #20[ru]

Кишка тонка у Боровкова. Благодетели Конвиза – те же самые люди, что и хозяева Боровкова. Будет команда, и Боров будет судиться с Конвизом. Это послужит развлечением и созданием иллюзии законности в нашем «субъекте конституционной бензоколонки» для её обитателей. Результат такого спектакля предсказуем.

Аноним, 07-05-2020 #21[ru]

11 курице – видно тебе повезло больше, чем другим, или ты совсем слепая и глухая

Аноним, 10-05-2020 #26[ru]

22-му – очень жаль мужиков-тувинцев, которые даже гроши получить не могут. Карликовская черная банда и их [шавки] (в том числе прокурор Боровков) даст Бог, будут отвечать и по закону, и перед народом республики. Сколько убили людей черные братки, сколько в нищете погибло! Уже трудно сосчитать, сколько вынуждено было семей уехать в неизвестность за пределы республики.

А такие твари, как наша Шойгу, уже третий срок досиживают и жрут за наш счет. И не могут нажраться, чтобы вы подавились!

Широкая распродажа Тувы

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

Сейчас самое время распродавать. При отрицательной стоимости нефти. Как бы Кара-оолу не пришлось доплачивать за эти месторождения, чтобы кто-то согласился их взять.

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Ничего себе Кара-оол размахнулся! Так он и тувинцев в придачу тоже продаст китайцам!

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

Этот бордель никогда не кончится. Вам надо разобраться с Кобальтовым, Асбестовым комбинатами, т.е. развестись со старой женой, отдать ей должное за терпение, а уж потом точить на новые месторождения. У нашего главы аппетиты, как у его близких родственников.

Аноним, 06-05-2020 #4[ru]

Молодец Салчак! Так держать! Поставь Карлу на место!

Аноним, 07-05-2020 #5[ru]

Никому наши «богатства недр» не нужны. В мире назревает серьёзный кризис. Не до недр. Опоздал Карлик!

Аноним, 08-05-2020 #6[ru]

Еще полвека можно спокойно ждать! Промышленного бума не будет. Займитесь с сельским хозяйством и продовольствием. Ан №5 в точку. Уз-ба-кой-ся, Карло! Займись лучше ДУК!

Коротко

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

В лесных поджогах нужно искать – кому выгодно. А выгодно тем, кому выделяют деньги на тушение пожаров. Ну и тем, кому надо скрыть незаконные рубки леса.

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

А что, в Туве есть какой-то «массовый туризм»? Странно. Неужели Меняйло не знает, что вообще никакого туризма в Туве нет?

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

Этот Меняйло – такой же балбес, как Карлик. Ничего он не знает.

Аноним, 07-05-2020 #4[ru]

После Квашнина ни одного путного полпреда в СибФО не было.

Обзор прессы

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

Какие в Верховном Хурале «парламентарии»? Одни холуи!

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Депутаты от ЛДПР Ооржак и Попов задницу Карлику не лижут.

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

Поэтому их и на заседания порой не зовут.

Аноним, 06-05-2020 #4[ru]

Почему Кара-оол боится просить помощь у Шойгу?

Аноним, 07-05-2020 #5[ru]

Да он знает, что тот обязательно его отлупит!

Аноним, 07-05-2020 #6[ru]

Хонук-оол Монгуш действительно развалил потребкооперацию Тувы. И почему он до сих пор не на зоне? О нём тюрьма явно плачет.

Аноним, 07-05-2020 #7[ru]

Он не в тюрьме потому, что всегда подле начальства. Ооржак был президентом, он его хвалил. Теперь хвалит Кара-оола. Подхалиму разницы нет. Придёт во власть какой-нибудь гитлер, он и его похвалит...

Коронавирусный чиновный беспредел

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

Кара-оол говорит, что в распространении вируса «виноваты русские», но почему-то забывает, что вирус создан его друзьями-китайцами, а Тоджа вообще ими оккупирована! Еще в феврале, когда сотни китайцев возвращались в Туву из Китая, надо было вводить ЧС и изолировать китайцев!

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Правильно Конвиз пишет – от властей населению никакой поддержки!

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

И людям, и частному бизнесу от власти никого толку. Просто тупо воруют бюджет.

Аноним, 06-05-2020 #4[ru]

Пугают коронавирусом. А толком никто ничего не понимает. Тестирования никакого нет. Сколько заболело, никто не знает. Втирают очки.

Аноним, 06-05-2020 #5[ru]

«В республику из Москвы поступили деньги – 120 млн. – на поддержку бизнесу, пострадавшему от пандемии. Люди составили заявки и пришли в Минэкономики РТ. А им: вы что, деньги давно уже поделили и раздали!». Кому раздали? Конвиз, спроси прокурора Боровкова, пусть проверит: кому достались 120 млн. рублей?

Аноним, 07-05-2020 #10[ru]

Круто Трамп своим помогает! Не то что Путин!

Аноним, 07-05-2020 #13[ru]

У Трампа нынче выборы – вот он и старается! А Путин и перед выборами не старался!

Аноним, 07-05-2020 #17[ru]

№13, что ему «стараться»? Кара-оол и другие губернаторы «нарисуют» ему, что надо!

Аноним, 10-05-2020 #23[ru]

Карлик, закажи в республику тесты только для русских. Пускай твой патрон поможет тебе. Будет дёшево, русских в республике осталось раз, два и... А пускай все тесты окажутся положительными, врачам заплатишь, они тебе какие захочешь диагнозы нарисуют. Учителя выборы рисуют, а врачи диагнозы нарисуют. Вот тебе и пиар, и деньжат Путин подбросит. Как тебе многоходовочка?

Мусорные деньги «ушли» в нужные карманы, а мусор остался с нами?

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Денежные потоки сменили направление и все «общественные организации» дружно заткнулись. А сейчас, по законам военного времени, «Минстрой издал приказ о присвоении МУПу статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами со сроком до 22 апреля 2021 года». В мэрии добавили, что всем управляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям необходимо заключить договоры на вывоз отходов с муниципальным предприятием. При отсутствии таких договоров, как отмечается, будут приняты «меры административного воздействия». Платить племяннику Карлы не собираюсь! Все равно мусор не вывозит.

Аноним, 06-05-2020 #4[ru]

А что оставалась делать Мэрии и Правительству, когда действовавшая компания не выполняла свои обязанности? Ждать, когда город превратится в свалку? Конечно же они предприняли меры. А кроме как благоустройство и ст-тбо у нас нет больше операторов, оставалось только благоустройство. А ст-тбо уже показало, нам как оно работает.

Аноним, 06-05-2020 #5[ru]

Старые одни и те же фотки зачем выкладываете?

Аноним, 06-05-2020 #8[ru]

Кара-бот №1, ты лучше скажи, куда деньги дели?

Аноним, 06-05-2020 #9[ru]

Уже начали убирать, новости смотреть надо.

Аноним, 06-05-2020 #10[ru]

5й кара-бот, сука, выйди во двор и посмотри на помойку – будет сегодняшняя дата!

Аноним, 06-05-2020 #12[ru]

Ну что Боровков на это скажет? Где его принципиальность и законность? Или снова язык в жопу заткнёт?

Аноним, 07-05-2020 #13[ru]

Да нет, он сейчас проверку назначит. И будут «проверять» до 31 декабря.

Аноним, 07-05-2020 #14[ru]

Все проблемы мусора в Туве – из-за Боровкова и его позиции страуса, спрятавшего голову в песок.

Саботаж мусорной реформы в Туве

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

Мусор есть, а денег нет.

Никогда такого не было и вот опять

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Кара-оол по всей республике развешивает поздравления с 9 мая с огромным портретом Шойгу. А что, Шойгу воевал в Великую Отечественную?

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

Шойгу и в армии-то ни дня не служил!

Аноним, 07-05-2020 #4[ru]

На воре шапка горит! Предатели разрушенной и преданной страны всеми способами пытаются примазаться к Великой Победе народа, который они предали и продолжают планомерно, с иезуитской жестокостью уничтожать, в угоду своим мелкотравчатым, алчным, животным инстинктам.

Аноним, 07-05-2020 #5[ru]

Какая война, какой Шойгу? Он родился в 1955 году. А война закончилась в 1945-м...

Аноним, 07-05-2020 #6[ru]

Ни он, никто из его родни на фронте не воевали. Это Карлик так прогибается перед Шойгу.

Аноним, 09-05-2020 #7[ru]

Шойгу, пошёл вон от Великой Победы Народов страны, которую ты предал! Иди прислуживай мальтийским пидарасам, которых наши деды победили 75 лет назад!

Телеразборки

Аноним, 06-05-2020 #1[ru]

Какая свобода слова в Туве? Да ещё в государственных СМИ?

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]

Они там в Тувинке и Шыне не журналисты, а лакеи. Своего слова не имеют права иметь.

Аноним, 06-05-2020 #3[ru]

Саяна Монгуш молодец! Она кого хочешь стравит!

Аноним, 07-05-2020 #4[ru]

№3, за всё время её только раз вышибли – из парламента. Оюн оказался бойцом – не пожалел сестру Главы!

Аноним, 07-05-2020 #5[ru]

А потом и его «не пожалели». Вышибли с треском!

Аноним, 07-05-2020 #6[ru]

Оюн ещё своё место займёт. А Саяна – никогда!

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