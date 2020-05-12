    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Как хорошо говорит человек! Сразу видно – из КГБ товарищ!
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
Если бы 2% из того, что он обещал, сбылось, мы бы жили при коммунизме.
Аноним, 07-05-2020 #4[ru]
А «ОНИ» и живут при коммунизме. Местоимение «МЫ» не подразумевает обращение ни к ВАМ, гость №3, ни ко мне, ни к кому либо не принадлежащих к числу ИЗБРАННЫХ. Если Вы этого не понимаете и не видите, то это только лучше для Вас. «...и живые будут завидовать мёртвым...»
Аноним, 07-05-2020 #6[ru]
3й, не надо 2% – хватило бы и 1%!
Аноним, 08-05-2020 #7[ru]
Я не хочу сплачиваться с людьми, наживающимися на спекуляции медицинскими масками и антисептиками, не хочу быть с ними вместе. Мне чужды олигархи, вести об их неудачах, посадках и смерти скорее порадуют меня. Да, у меня свое будущее, свое здоровье, на их мне наплевать. Как аукнется, так и откликнется...
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
Эта «кубышка» – ихняя. Мы к ней отношения не имеем.
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Да нет там никакой кубышки. Всё давно уже украли, как в том фильме.
Аноним, 07-05-2020 #3[ru]
ФНБ – это на случай, если им нужно будет делать ноги из России.
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
По-моему, уже лет 15 все прокуроры, которые приезжают в Туву, занимаются только зарабатыванием звездочек на погоны. Им главное тихо отсидеть срок и свалить отсюда, забыв Туву, как страшный сон. Правда, Боровков сильно выбивается из ряда предыдущих глав прокуратуры. Впервые назначен человек из соседнего региона и явно имеющий бизнес-интересы в «Енисейской Сибири».
Аноним, 06-05-2020 #9[ru]
Вот кто достоин по-вашему возглавлять прокуратуру Тувы, почему не написали?
Аноним, 06-05-2020 #10[ru]
Не случайно прокуроров назначают из других регионов, они же тоже не последние люди. Вы думаете, они будут на поводу? Нет, у них четкие позиции, и они никогда не изменят им!
Аноним, 06-05-2020 #11[ru]
Мы живем в нормальном мире без криминала и жестоких преступлений по сравнению с 90-ми...
Аноним, 06-05-2020 #17[ru]
Если бы тупость прокурора не сочеталась с его алчностью, можно было бы и потерпеть.
Аноним, 06-05-2020 #18[ru]
Терпеть Боровкова осталось недолго. Конвиз держит нос по ветру. Видимо, до него дошла информация, что Краснов будет Боровкова менять. Вот и хочет оказаться «в струе».
Аноним, 07-05-2020 #19[ru]
Я бы на месте Боровкова подал бы на Конвиза в суд. Пусть отвечает!
Аноним, 07-05-2020 #20[ru]
Кишка тонка у Боровкова. Благодетели Конвиза – те же самые люди, что и хозяева Боровкова. Будет команда, и Боров будет судиться с Конвизом. Это послужит развлечением и созданием иллюзии законности в нашем «субъекте конституционной бензоколонки» для её обитателей. Результат такого спектакля предсказуем.
Аноним, 07-05-2020 #21[ru]
11 курице – видно тебе повезло больше, чем другим, или ты совсем слепая и глухая
Аноним, 10-05-2020 #26[ru]
22-му – очень жаль мужиков-тувинцев, которые даже гроши получить не могут. Карликовская черная банда и их [шавки] (в том числе прокурор Боровков) даст Бог, будут отвечать и по закону, и перед народом республики. Сколько убили людей черные братки, сколько в нищете погибло! Уже трудно сосчитать, сколько вынуждено было семей уехать в неизвестность за пределы республики.
А такие твари, как наша Шойгу, уже третий срок досиживают и жрут за наш счет. И не могут нажраться, чтобы вы подавились!
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
Сейчас самое время распродавать. При отрицательной стоимости нефти. Как бы Кара-оолу не пришлось доплачивать за эти месторождения, чтобы кто-то согласился их взять.
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Ничего себе Кара-оол размахнулся! Так он и тувинцев в придачу тоже продаст китайцам!
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
Этот бордель никогда не кончится. Вам надо разобраться с Кобальтовым, Асбестовым комбинатами, т.е. развестись со старой женой, отдать ей должное за терпение, а уж потом точить на новые месторождения. У нашего главы аппетиты, как у его близких родственников.
Аноним, 06-05-2020 #4[ru]
Молодец Салчак! Так держать! Поставь Карлу на место!
Аноним, 07-05-2020 #5[ru]
Никому наши «богатства недр» не нужны. В мире назревает серьёзный кризис. Не до недр. Опоздал Карлик!
Аноним, 08-05-2020 #6[ru]
Еще полвека можно спокойно ждать! Промышленного бума не будет. Займитесь с сельским хозяйством и продовольствием. Ан №5 в точку. Уз-ба-кой-ся, Карло! Займись лучше ДУК!
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
В лесных поджогах нужно искать – кому выгодно. А выгодно тем, кому выделяют деньги на тушение пожаров. Ну и тем, кому надо скрыть незаконные рубки леса.
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
А что, в Туве есть какой-то «массовый туризм»? Странно. Неужели Меняйло не знает, что вообще никакого туризма в Туве нет?
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
Этот Меняйло – такой же балбес, как Карлик. Ничего он не знает.
Аноним, 07-05-2020 #4[ru]
После Квашнина ни одного путного полпреда в СибФО не было.
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
Какие в Верховном Хурале «парламентарии»? Одни холуи!
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Депутаты от ЛДПР Ооржак и Попов задницу Карлику не лижут.
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
Поэтому их и на заседания порой не зовут.
Аноним, 06-05-2020 #4[ru]
Почему Кара-оол боится просить помощь у Шойгу?
Аноним, 07-05-2020 #5[ru]
Да он знает, что тот обязательно его отлупит!
Аноним, 07-05-2020 #6[ru]
Хонук-оол Монгуш действительно развалил потребкооперацию Тувы. И почему он до сих пор не на зоне? О нём тюрьма явно плачет.
Аноним, 07-05-2020 #7[ru]
Он не в тюрьме потому, что всегда подле начальства. Ооржак был президентом, он его хвалил. Теперь хвалит Кара-оола. Подхалиму разницы нет. Придёт во власть какой-нибудь гитлер, он и его похвалит...
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
Кара-оол говорит, что в распространении вируса «виноваты русские», но почему-то забывает, что вирус создан его друзьями-китайцами, а Тоджа вообще ими оккупирована! Еще в феврале, когда сотни китайцев возвращались в Туву из Китая, надо было вводить ЧС и изолировать китайцев!
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Правильно Конвиз пишет – от властей населению никакой поддержки!
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
И людям, и частному бизнесу от власти никого толку. Просто тупо воруют бюджет.
Аноним, 06-05-2020 #4[ru]
Пугают коронавирусом. А толком никто ничего не понимает. Тестирования никакого нет. Сколько заболело, никто не знает. Втирают очки.
Аноним, 06-05-2020 #5[ru]
«В республику из Москвы поступили деньги – 120 млн. – на поддержку бизнесу, пострадавшему от пандемии. Люди составили заявки и пришли в Минэкономики РТ. А им: вы что, деньги давно уже поделили и раздали!». Кому раздали? Конвиз, спроси прокурора Боровкова, пусть проверит: кому достались 120 млн. рублей?
Аноним, 07-05-2020 #10[ru]
Круто Трамп своим помогает! Не то что Путин!
Аноним, 07-05-2020 #13[ru]
У Трампа нынче выборы – вот он и старается! А Путин и перед выборами не старался!
Аноним, 07-05-2020 #17[ru]
№13, что ему «стараться»? Кара-оол и другие губернаторы «нарисуют» ему, что надо!
Аноним, 10-05-2020 #23[ru]
Карлик, закажи в республику тесты только для русских. Пускай твой патрон поможет тебе. Будет дёшево, русских в республике осталось раз, два и... А пускай все тесты окажутся положительными, врачам заплатишь, они тебе какие захочешь диагнозы нарисуют. Учителя выборы рисуют, а врачи диагнозы нарисуют. Вот тебе и пиар, и деньжат Путин подбросит. Как тебе многоходовочка?
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Денежные потоки сменили направление и все «общественные организации» дружно заткнулись. А сейчас, по законам военного времени, «Минстрой издал приказ о присвоении МУПу статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами со сроком до 22 апреля 2021 года». В мэрии добавили, что всем управляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям необходимо заключить договоры на вывоз отходов с муниципальным предприятием. При отсутствии таких договоров, как отмечается, будут приняты «меры административного воздействия». Платить племяннику Карлы не собираюсь! Все равно мусор не вывозит.
Аноним, 06-05-2020 #4[ru]
А что оставалась делать Мэрии и Правительству, когда действовавшая компания не выполняла свои обязанности? Ждать, когда город превратится в свалку? Конечно же они предприняли меры. А кроме как благоустройство и ст-тбо у нас нет больше операторов, оставалось только благоустройство. А ст-тбо уже показало, нам как оно работает.
Аноним, 06-05-2020 #5[ru]
Старые одни и те же фотки зачем выкладываете?
Аноним, 06-05-2020 #8[ru]
Кара-бот №1, ты лучше скажи, куда деньги дели?
Аноним, 06-05-2020 #9[ru]
Уже начали убирать, новости смотреть надо.
Аноним, 06-05-2020 #10[ru]
5й кара-бот, сука, выйди во двор и посмотри на помойку – будет сегодняшняя дата!
Аноним, 06-05-2020 #12[ru]
Ну что Боровков на это скажет? Где его принципиальность и законность? Или снова язык в жопу заткнёт?
Аноним, 07-05-2020 #13[ru]
Да нет, он сейчас проверку назначит. И будут «проверять» до 31 декабря.
Аноним, 07-05-2020 #14[ru]
Все проблемы мусора в Туве – из-за Боровкова и его позиции страуса, спрятавшего голову в песок.
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
Мусор есть, а денег нет.
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Кара-оол по всей республике развешивает поздравления с 9 мая с огромным портретом Шойгу. А что, Шойгу воевал в Великую Отечественную?
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
Шойгу и в армии-то ни дня не служил!
Аноним, 07-05-2020 #4[ru]
На воре шапка горит! Предатели разрушенной и преданной страны всеми способами пытаются примазаться к Великой Победе народа, который они предали и продолжают планомерно, с иезуитской жестокостью уничтожать, в угоду своим мелкотравчатым, алчным, животным инстинктам.
Аноним, 07-05-2020 #5[ru]
Какая война, какой Шойгу? Он родился в 1955 году. А война закончилась в 1945-м...
Аноним, 07-05-2020 #6[ru]
Ни он, никто из его родни на фронте не воевали. Это Карлик так прогибается перед Шойгу.
Аноним, 09-05-2020 #7[ru]
Шойгу, пошёл вон от Великой Победы Народов страны, которую ты предал! Иди прислуживай мальтийским пидарасам, которых наши деды победили 75 лет назад!
Аноним, 06-05-2020 #1[ru]
Какая свобода слова в Туве? Да ещё в государственных СМИ?
Аноним, 06-05-2020 #2[ru]
Они там в Тувинке и Шыне не журналисты, а лакеи. Своего слова не имеют права иметь.
Аноним, 06-05-2020 #3[ru]
Саяна Монгуш молодец! Она кого хочешь стравит!
Аноним, 07-05-2020 #4[ru]
№3, за всё время её только раз вышибли – из парламента. Оюн оказался бойцом – не пожалел сестру Главы!
Аноним, 07-05-2020 #5[ru]
А потом и его «не пожалели». Вышибли с треском!
Аноним, 07-05-2020 #6[ru]
Оюн ещё своё место займёт. А Саяна – никогда!