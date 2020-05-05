Коронавирусный чиновный беспредел

Чем проверяется правота? Правильно, правота или ложность суждений проверяется временем. Месяц назад, когда Путин объявил режим самоизоляции до конца апреля, я взял на себя смелость предположить причины и последствия мер в связи с эпидемией коронавируса. Я не очень радуюсь тому, что оказался прав, но это, к сожалению, так. В общем, на деле оказалось, что меры по охране здоровья в основном превратились в инструмент давления на гражданское общество без каких-либо моральных или материальных последствий для власти. Но давайте по порядку.

Я предположил, что коронавирусом переболеть должны все. Рано или поздно, в лёгкой или тяжёлой форме, но все. Или почти все. Точно так же, как переносят грипп. И защищаться от них самоизоляцией или марлевыми повязками не просто неэффективно, но и глупо. Жизнь это подтвердила. Говорят, вирус подцепили даже премьер Мишустин и министр Якушев, которые в общественном транспорте не ездят и по магазинам не ходят. Надо признать, что, скорее всего, им повезло. Переболеют в лёгкой форме и выработают антитела. Тогда им коронавирус уже не будет страшен лет шесть. Как ни изолировались регионы друг от друга, вирус проник во все субъекты РФ без исключения. А в Москве, невзирая на зажиточность и огромную армию росгвардейцев и полиции, Собянину до сих пор переломить ситуацию не удаётся.

В Туве все потуги власти тоже безрезультатны. Если не брать во внимание обогащение некоторых лиц, приближённых к бюджету. Тут намедни посмотрел, как Кара-оол сам себя похвалил. Мол, отстояли Тоджу! Ну что на это скажешь? Почему тогда не сказать, что родину моей мамы Эрбек «отстояли»? Там тоже больных нет. Такое чванливо-хвастливое поведение в нормальном обществе воспринимается как кич. А у нас начальство, видимо, полагает, что общество состоит сплошь из дураков, потому-то и несёт несусветную чушь.

Я настаивал, что бороться нужно не столько с вирусом, сколько за повышение иммунитета каждого человека. Именно от него зависит, как он перенесёт заразу, в какой форме переболеет и как быстро вылечится. Более того, теперь вирусологи подтверждают, что переболевшие COVID-19 обретают антитела, способные бороться с вирусом долго. А тех, кто сейчас отсидится дома, настигнет вторая волна эпидемии, которая может стать для них фатальной. Режим т.н. «самоизоляции» – это не борьба с вирусом. Это попытка предотвратить кратковременную вспышку заразы, чтобы нашей больной медицине было сподручно изолировать и лечить больных в растянутый по времени период. И ничего больше.

Одним из оснований моего обращения было желание подтолкнуть нашего Главу Кара-оола к конкретным действиям и реальной помощи людям. К сожалению, эта цель достигнута не была. Но себя я в этом не виню. Просто наш премьер – не тот человек, которому можно что-то объяснить. Похоже, он кроме команд из Москвы и указаний от Шойгу вообще ничего не воспринимает. И кроме как в воровстве и коррупции больше ни в чём не разбирается. Я пытался втолковать ему простую вещь: регионы должны подталкивать Кремль к выделению средств прямой поддержки населения. Нужно бомбардировать Москву обращениями регионов о том, что необходима срочная адресная прямая финансовая помощь инвалидам, больным хроническими заболеваниями, безработным, людям без определённого места жительства, пенсионерам с мизерными пенсиями. Капля камень точит. Исходил из того, что федеральным чиновникам, и прежде всего Путину и Мишустину, для принятия решений о выделении помощи нужна информация с мест о положении дел. Кара-оол этого не услышал. Или просто боится обратиться – вдруг его воспримут как «несистемного губернатора», и он лишится доверия президента? Поэтому он вместо активной работы с Центром изо дня в день балаболит ни о чём, наслаждаясь своим красноречием. А тем временем «под шумок» решает собственные проблемы.

В республику из Москвы поступили деньги – 120 млн. – на поддержку бизнесу, пострадавшему от пандемии. Люди составили заявки и пришли в Минэкономики РТ. А им: вы что, деньги давно уже поделили и раздали! Опоздали вы! Те: ну как так, мы же сразу пришли! А в ответ: их сразу же и разделили. До вас! Вот так. Наверное, теперь прокурорам их можно искать в карманах Кара-оола. Или другой пример. Запретили деятельность кафе, торговлю вещами. И тут же внести в список системообразующих предприятий, на которые ограничения не распространяются, вещевой рынок респотребсоюза в Кызыле. И как это можно объяснить? Занесли, что ли, кому нужно? И кто у нас торгует таким вещами? Не Кара-оол ли? Запретили работу строителей. Однако возле моего дома рядом с арбитражным судом вовсю строится развлекательный комплекс. Земля оформлена на друга Главы правительства Доржу, а здание строится, похоже, для Кара-оола. Тоже «системообразующее»? Но главное, это вообще не волнует прокурора Тувы Боровкова. Неужели и он имеет к этой стройке какое-то отношение?

Поражает некомпетентность чиновников, их неумение наладить работу и поставить информацию на приемлемый уровень. То заявляют, что заразилось восемь человек, затем оказывается шесть, потом сообщают о 33 больных, следом поправляются – снова шесть инфицированных. Нигде не найдёте полную официальную информацию об инфицированных. Непонятно, сколько людей под подозрением, сколько болеют бессимптомно. Правда, как можно «болеть бессимптомно»? Нет симптомов – нет болезни! Невозможно найти информацию, куда идут федеральные деньги, кому и почему помогают. Почему-то подозреваемых в коронавирусе разместили в гостинице «Одуген», а не в только что сданной больнице. То ли гостиница блатная и вельможному хозяину нужны доходы, то ли сдача «Терапии» (уже третья за два года) снова оказалась липовой.

Ещё один примечательный момент. Как протекает пандемия в мире, в России узнали давно. Так что ещё в марте было известно, что на локализацию вируса потребуется не менее трёх месяцев. Но «самоизоляцию» объявили сначала на неделю, потом прибавили три недели, сейчас продлили ещё на две недели. Почему? Объявили бы на три месяца, а потом, если ситуация улучшится, досрочно отменили! Наверное, так глупо власти поступают потому, что не хотят платить людям деньги за то, что лишили их заработка. Этакое государственное скупердяйство во время пандемии.

Когда эпидемия пришла в Туву, оказалось, мы не готовы: у нас нет ни лекарств, ни масок, ни защитных костюмов. И начали изобретать велосипед. Можете себе представить, чтобы Сталин организовывал массовый пошив гимнастёрок или заготовку портянок в июле 1941 года? А у нас это как бы норма.

Коронавирус показал, что нам 20 последних лет усиленно вешали лапшу на уши. Вещали, что мы не тратим сверхдоходы от нефти и газа, потому что копим на «подушку безопасности» на чёрный день. И вот этот день настал. Цена на нефть из-за коронавируса упала до отрицательных величин. Путин отправил людей на самоизоляцию. Миллионы граждан в ближайшее время останутся без работы. Доходы населения упали ниже плинтуса, и они стали интересоваться: как государство поможет им в трудную годину? Выяснилось – никак! Денег в Фонде Национального Благосостояния (ФНБ) оказалось очень мало. А ведь сначала говорили, что их якобы должно хватить на 10 суровых лет низких цен на нефть. Потом поправили цифру на «шесть», потом на «три». Немного подумав, сообщили, что в лучшем случае «кубышки» хватит только до конца 2021 года. Следом поправились: до середины года. А теперь вообще говорят, что никакой прямой помощи пострадавшим от кризиса людям не будет, поскольку денег ФНБ в этом случае хватит только на три месяца... А скептики уверяют, что в этом ФНБ никаких денег давно нет – «распилили», гады!

Всё проходит. И коронавирус когда-нибудь тоже закончится. Вернее, перейдёт в разряд привычного гриппа. Правда, осенью обещают «вторую волну» для тех, кто не переболеет в первую. Путин колеблется, оказывать ли населению прямую финансовую помощь. Пообещал 12 тыс. безработным, да забыл – поэтому выдают по две тысячи. Заявил, что окажут помощь семьям, у которых имеются дети до трёх лет включительно. А оказалось, что кто-то слово «включительно» из текста вымарал. И трёхлеток оставили без помощи.

Кстати, проклятые американцы, которые не кричат, что США – социальное государство, реально уже выдают по 1200 долларов на взрослого человека и 500 долларов на ребёнка. Хотя у них никакого ФНБ нет. А это, если пересчитать на семью из четырёх человек, 3 400 (1200+1200+500+500) долларов или по курсу 238 тыс. рублей. В Осетии и на месторождениях Газпрома люди вышли на улицу. Население страны в самоизоляции резко криминализируется. Боюсь быть оракулом, но российская власть это может и не пережить. А такая, как в Туве – тем более. Ещё немного, и у нас люди выйдут на улицу. На носу посевная, а дотации на семена, удобрения и ГСМ до сих пор не дошли до большинства селян. Посевная может быть сорвана. Тут Кара-оолу и коронавирус может показаться чесоткой.

Коронавирус когда-нибудь всё равно истощится. К нему привыкнут. И нужно будет думать о возрождении рабочих мест, о занятости населения. Вирус – это ещё один повод оглянуться назад и на базе имеющихся данных пораскинуть мозгами, как республика будет выходить из пандемии. Все эти басни про строительство железной дороги в Туву работой и заработком никого не обеспечат. И с ложки всех не накормишь. Тува ещё до пандемии лидировала в РФ по сифилису, туберкулёзу, безработице и бедности. После пандемии республика выйдет ещё более отсталой. Шолбан Кара-оол с его узким взглядом на экономику и общество в такой ситуации может оказаться ещё большим тормозом в развитии Тувы, чем он является сейчас. И нам надо думать о том, как скорее избавиться от этого тормоза.

Ещё одна больная тема в Туве – сепаратизм, который, как полагают многие, в последние 10-12 лет укрепился в коридорах исполнительной власти. Каюсь, я тогда ничего говорил о возможном росте в Туве из-за пандемии сепаратизма. Честно говоря, не предполагал, что наш Глава окажется до такой степени недальновидным и даст волю языку. На днях он прямо заявил, что только малая часть вируса была привезена в республику тувинцами. Основную долю заразы, если ему верить, привезли лица некоренной национальности. То есть он дал понять, какой вред коренному населению от русских. При этом он как-то обходит стороной тот факт, что русские из Москвы фактически содержат республику, отнимая деньги от русских краёв и областей. Надеюсь, ФСБ даст этому заявлению должную оценку и положит в папочку видеозапись шовинистического заявления. Сепаратизм и шовинизм необходимо пресекать в самом корне.

А вообще должен сказать, что пандемия высветила несостоятельность надежд сепаратистов Тувы на выход из состава РФ. Когда началась антивирусная истерия, Путин дал губернаторам дополнительные полномочия, которые они у него постоянно просили. Мы видим, как Кара-оол пользуется ими. Никак. Не понимает. Не умеет. Не может. А представьте себе на минуту, если под давлением таких, как Бичелдей и Иргит, Тува, воспользовавшись сложными обстоятельствами и низкими доходами РФ от продажи нефти и газа, под руководством Кара-оола выйдет из состава РФ. И что тогда будет с народом? Тогда точно наступит коллапс – сегодняшняя власть в Туве абсолютно недееспособна! Кроме как языком чесать, они ничего не могут! Так что теперь я понимаю, почему Путин держит Кара-оола во главе республики. Потому, что под его знамёнами никто на отделение Тувы не решится именно в связи с его профнепригодностью. Как говорится, нет худа без добра. Правда, Туве от этого не легче.

На том прощаюсь. До встречи. Всегда с Вами.

Сергей Конвиз