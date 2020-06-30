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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 25, 30 июня / 29 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка
   
 
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№25, 30 июня 2020 года.

29 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

29 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава, за весь период выявлено 4486 случаев инфицирования. За последние сутки выявлено 125 новых случаев инфицирования.

За последние сутки выздоровело 94 пациента. Всего выписано в связи с выздоровлением 2491 человек или 55,5%. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), по состоянию на 26 июня в республике 1095 выздоровевших.

По данным из тувинского правительства, умерло за весь период от covid 14 человек. Ранее те же источники сообщали о 39 погибших.

Проведено 109 370 лабораторных исследований. Охват тестированием 123,5%. Если верить этим данным, тестирование прошел каждый третий житель Тувы.

По данным ИЦК, распространённость коронавируса в Туве подходит к порогу в 1400 случаев на 100 тысяч жителей. Это самый высокий показатель в СФО и наибольший прирост за неделю.

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