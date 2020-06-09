8 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

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По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава в Республике Тыва за последние сутки выявлено 97 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время выявлено 1835 случаев заболевания Covid-19.
Выписано в связи с выздоровлением 617 пациентов, в том числе за последние сутки – 78 человек. Амбулаторное лечение под контролем проходят 516 человек.
Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от covid – 2.
С диагнозом пневмония получают лечение 600 человек, в том числе 177 лиц старше 50 лет, 121 – старше 65 лет. К ИВЛ подключено 8 человек, к НИВЛ – 2.
В инфекционных отделениях медицинских организаций в кожуунах получает лечение 188 человек.
За весь период проведено 62 093 лабораторных исследований, в том числе за последние сутки – 1624.