8 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва и регионального Минздрава в Республике Тыва за последние сутки выявлено 97 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время выявлено 1835 случаев заболевания Covid-19.

Выписано в связи с выздоровлением 617 пациентов, в том числе за последние сутки – 78 человек. Амбулаторное лечение под контролем проходят 516 человек.

Умерло за весь период по результатам патологоанатомической экспертизы от covid – 2.

С диагнозом пневмония получают лечение 600 человек, в том числе 177 лиц старше 50 лет, 121 – старше 65 лет. К ИВЛ подключено 8 человек, к НИВЛ – 2.

В инфекционных отделениях медицинских организаций в кожуунах получает лечение 188 человек.

За весь период проведено 62 093 лабораторных исследований, в том числе за последние сутки – 1624.