В чьи карманы уходят сельские деньги?

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №21 от 2.06.2020г. в рубрике «Популярно о наболевшем» опубликовала статью С.Конвиза «Пандемия – народу, коррупционерам – новые возможности», в которой, в частности, сообщается о незаконном и необоснованном распределении бюджетных средств, поступивших в Туву из Федерального Центра на проведение посевной со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Глава правительства Тувы Ш. Кара-оол сообщил на своей странице в Интернете о том, что Минсельхоз РТ в 2019 году выделил хозяйству Михаила Санникова 37 млн. рублей на приобретение техники. Журналистская проверка показала, что Минсельхоз Тувы в 2019 году никаких аукционов и конкурсов по выделению хозяйствам Тувы таких денег не проводил. Таким образом, есть основания предполагать, что выделение Санникову 37 млн. рублей без соблюдения конкурентных процедур содержат признаки коррупции. Не исключено, что и в текущем году, воспользовавшись ситуацией с пандемией, Минсельхоз РТ также в обход закона распределяет бюджетные средства в пользу недобросовестных предпринимателей.

Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва совместно с УФАС по РТ и МВД РФ по РТ провести проверку распределения бюджетных средств Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2018-2020 годах. При подтверждении сведений о нарушении порядка распределения средств прошу провести проверку хозяйства Санникова на предмет обналичивания выделенных средств в оплату услуг чиновников, необоснованно поддерживающих одних предпринимателей в ущерб другим.

Также прошу провести проверку использования бюджетных средств, предназначенных для поддержания птицеводства в республике в 2018-20гг. Прошу дать оценку деятельности министра Айдына Чичен-ооловича Дуна, злоупотребляющим полномочиями при распределении бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей.

Об итогах проверок и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете «РИСК» и текста заявления Ш.Кара-оола от 19 мая 2020г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров