Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Жадность губит Раздел: Другое
Комментариев: 2
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 62
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 30
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 22, 9 июня / В чьи карманы уходят сельские деньги?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№22, 9 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

В чьи карманы уходят сельские деньги?

Прокурору Республики Тыва
А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №21 от 2.06.2020г. в рубрике «Популярно о наболевшем» опубликовала статью С.Конвиза «Пандемия – народу, коррупционерам – новые возможности», в которой, в частности, сообщается о незаконном и необоснованном распределении бюджетных средств, поступивших в Туву из Федерального Центра на проведение посевной со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Глава правительства Тувы Ш. Кара-оол сообщил на своей странице в Интернете о том, что Минсельхоз РТ в 2019 году выделил хозяйству Михаила Санникова 37 млн. рублей на приобретение техники. Журналистская проверка показала, что Минсельхоз Тувы в 2019 году никаких аукционов и конкурсов по выделению хозяйствам Тувы таких денег не проводил. Таким образом, есть основания предполагать, что выделение Санникову 37 млн. рублей без соблюдения конкурентных процедур содержат признаки коррупции. Не исключено, что и в текущем году, воспользовавшись ситуацией с пандемией, Минсельхоз РТ также в обход закона распределяет бюджетные средства в пользу недобросовестных предпринимателей.

Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва совместно с УФАС по РТ и МВД РФ по РТ провести проверку распределения бюджетных средств Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2018-2020 годах. При подтверждении сведений о нарушении порядка распределения средств прошу провести проверку хозяйства Санникова на предмет обналичивания выделенных средств в оплату услуг чиновников, необоснованно поддерживающих одних предпринимателей в ущерб другим.

Также прошу провести проверку использования бюджетных средств, предназначенных для поддержания птицеводства в республике в 2018-20гг. Прошу дать оценку деятельности министра Айдына Чичен-ооловича Дуна, злоупотребляющим полномочиями при распределении бюджетных средств, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей.

Об итогах проверок и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете «РИСК» и текста заявления Ш.Кара-оола от 19 мая 2020г. прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 405 раз)

 risk-inform.ru/article_8761.html
+1

Остальные материалы номера 22:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Нарушает ли министр сельского хозяйства Тувы антимонопольное законодательство? (№21, 2 июня)
» Пандемия: Народу – гнилая медицина, коррупционерам – новые возможности (№21, 2 июня)
» На что расходуются федеральные деньги в Туве? (№21, 2 июня)
» Прокурорско-полицейский саботаж и безнаказанность казнокрадов (№21, 2 июня)
» Какое будущее Туве готовят власти? (№20, 26 мая)
» Пир во время пандемии (№19, 19 мая)
» Почему до сельхозпроизводителей не доходят федеральные деньги? (№19, 19 мая)
» Прокуроры бывают разные... (№18, 12 мая)
» Прокурорская нечисть (№17, 5 мая)
» Круговорот воровства бюджетных средств (№17, 5 мая)
» Посевная в Туве под угрозой срыва (№15, 21 апреля)
» Молодой «агроном» приобщается к воровству? (№14, 14 апреля)
» Подлог и очковтирательство вместо решения проблем сельчан (№13, 7 апреля)
» Каверзные вопросы тувинским властям (№12, 31 марта)
» Застарелые проблемы на селе, до которых нет дела чиновникам (№8, 3 марта)
» Криминальная биография талантливого проходимца (№8, 3 марта)
» Пока идут суды, коррупционная стройка будет продолжена (№7, 25 февраля)
» Будет ли правительство Тувы помогать птицефабрике? (№5, 11 февраля)
» Криминальная щедрость властей Тувы (№5, 11 февраля)
» Прокурор Боровков заодно с жуликами Тувы? (№4, 4 февраля)
» Под ширмой программ развития села обогащаются только «свои» (№3, 28 января)
» Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции (№3, 28 января)
» Остановите воровство бюджетных средств на стройке «Дворца молодёжи»! (№51, 24 декабря)
» Крокодиловы слёзы тувинской власти (№47, 26 ноября)
» Кто ответит за провал Национальных проектов в Туве? (№46, 19 ноября)
» Загнивающее правительство попало под пресс (№42, 22 октября)
» Чиновники Тувы занимаются фальсификациями на выборах? (№41, 15 октября)
» Молчание прокурора. Когда будут результаты проверки? (№37, 17 сентября)
» Дикие криминальные выборы (№36, 10 сентября)
» За альтернативный путь развития Тувы! (№34, 3 сентября)
» Обзор прессы (№33, 27 августа)
» Казнокрадство – без страха и стеснения (№31, 13 августа)
» Без хозяина земля – круглая сирота (№30, 6 августа)
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Мутные концессионные соглашения требуют прокурорской проверки (№27, 16 июля)
» Обзор прессы (№25, 2 июля)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

А у нас в автошколе тетя-препод уверяет: «Если вы неосторожно съедете с обочины, вы можете попасть в Кувейт!»

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank