Посевная в Туве под угрозой срыва

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК-Экспресс» в №14 от 14.04.2020г. опубликовала статью «Молодой агроном приобщается к воровству?», в которой сообщается о планах министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дуна с разрешения Главы правительства Тувы направить бюджетные деньги, предназначенные на закуп семенного фонда, на переработку зерна в муку.

Фактически в статье сообщается о подготовке преступления, поскольку данные планы указывают на желание чиновников использовать бюджетные 2,5 млн. рублей нецелевым способом.

Кроме того, по имеющимся в редакции сведениям сельхозпроизводители Тувы по вине Министерства сельского хозяйства РТ накануне посевной кампании остались не только без семян, но и без удобрений и ГСМ. Это грозит срывом посевной кампании с последующими трудностями в обеспечении населения продуктами питания.

Также довожу до Вашего сведения, что я обратился 12 февраля 2020 года к министру сельского хозяйства с Запросом относительно мер, принимаемых министерством для наращивания продукции Птицефабрикой «Енисейская». Однако вопреки требования ФЗ «О СМИ» ответа от министра до сих пор не поступило.

Учитывая выше сказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку Министерства сельского хозяйства по стимулированию предприятий сельхозпроизводства для увеличении продукции сельского хозяйства и строгому соблюдению целевого использования бюджетных средств. Прошу пресечь попытку нецелевого использования средств, выделенных на приобретение семян. А также прошу провести проверку целевого использования бюджетных средств, предназначенных для приобретения ГСМ, семян и удобрений.

Об итогах проверки и принятых решениях прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию Запроса от 12 февраля 2020 г. и публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров