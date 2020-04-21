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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 15, 21 апреля / Минэкономразвития: Светлое будущее Тувы не за горами!
   
 
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№15, 21 апреля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Минэкономразвития: Светлое будущее Тувы не за горами!

В.А. Молину

ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Об индивидуальной программе социально-экономического развития Республики Тыва

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Департамент регионального развития Минэкономразвития России в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № П48-23766-1 рассмотрел Ваше обращение по вопросу социально-экономического развития Республики Тыва и в рамках своей компетенции сообщает.

В настоящее время в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. №МХ-П16-11пр по вопросу доработки индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с выделением дополнительного финансирование из средств федерального бюджета в объеме 5 млрд. рублей Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Тыва подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы» (далее – индивидуальная программа).

Мероприятия, предусмотренные в индивидуальной программе, учитывают основные приоритеты развития Республики Тыва. В индивидуальную программу включено 34 мероприятия, направленных на создание условий для реализации инвестиционных проектов, снятие инфраструктурных ограничений, в том числе развитие внешнеэкономической деятельности и приграничного сотрудничества, формирование условий для развития отраслей промышленности, сельского хозяйства, развитие малого и среднего предпринимательства, туризма, социальное развитие региона.

В рамках индивидуальной программы будут реализовываться проекты по созданию объектов магистральной инфраструктуры, а именно строительство железной дороги Кызыл – Курагино, с последующим продолжением до Монголии в рамках развития международного транспортного коридора «Запад – Восток», развитие сети автомобильных дорог и авиационного транспорта, повышение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска на государственной границе Российской Федерации и Монголии.

Планируется реализовывать крупные инвестиционные проекты в сфере добычи полезных ископаемых, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие Республики Тыва.

Реализация инвестиционных проектов в предусмотренные сроки будет достигнута за счет скоординированных действий бизнеса и власти, включая совместное решение вопросов инфраструктурного и кадрового обеспечения, повышения доступности заемных средств, формирования благоприятных условий инвестирования, в том числе путем создания преференциальных режимов.

Мероприятия индивидуальной программы также направлены на повышение качества жизни населения, а именно на ускоренное решение проблемы аварийного жилья в регионе, строительство инженерной инфраструктуры для стимулирования жилищного строительства.

В рамках реализации индивидуальной программы будут создаваться условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, развития сельского хозяйства и туризма за счет таких мероприятий, как:

  • организация производств кирпича и железобетонных изделий;
  • организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым технологическим циклом;
  • организация производства изделий из шерсти;
  • организации комплекса по переработке дикоросов; строительство круглогодичного тепличного комплекса «Овощи Тувы»; создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува»;
  • создания санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Чедер».

Стоит отметить, что реализация мероприятий индивидуальной программы за 5 лет позволит создать более 3 800 рабочих мест.

Вместе с тем к концу 2024 года успешная реализация мероприятий индивидуальной программы позволит Республике Тыва обеспечить:

  • увеличение среднедушевых денежных доходов населения, скорректированные на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг до 19 912,0 рублей, что на 31,3 % больше фактического показателя за 2018 год;
  • сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Тыва до 33,6 %, в 2018 году значение составляет 40,1%;
  • снижение уровень безработицы до 11,4%, что на 3,4% меньше показателя 2018 года; увеличение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения в регионе до 24,6 тыс. руб. (в 2018 году 13,8 тыс. рублей).

Директор Департамента регионального развития И.В. Егоров

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