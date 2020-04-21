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№15, 21 апреля 2020 года.

    Обзор прессы

Тувинская правдаКАК ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» БОЛЕЮТ ЗА НАСЛЕДИЕ

В стране развивается пандемия коронавируса, однако партийная бюрократия «Единой России» до сих пор не в состоянии перестроиться и продолжает петь аллилуйю поправкам в Конституции страны.

Ни для кого не секрет, что кампания изменения Конституции была затеяна Путиным исключительно с целью «обнуления» собственного срока управления страной. А всё остальное – это «гарнир» для наивных граждан. Коронавирус не позволил провести 22 апреля голосование по внесению поправок в Конституцию. Со временем актуальность перемен в Основном законе страны может и вовсе испариться, поскольку управлять страной-банкротом Путин вряд ли захочет. Люди, близкие к Кремлю, не видят причин, по которым он может остаться в своём кресле после 2022 года. Пандемия сопровождается глобальным падением спроса на многие природные ресурсы: нефть, газ, уголь, металлы, лес. Падение настолько серьёзное, что остановить его будет непросто, и на это потребуется до 10 лет. Однако руководство Республики Тыва до сих пор не может переварить изменения в социально-экономическом положении страны и по-прежнему думает, как бы ловчее высказаться за изменения в Конституции, чтобы это заметили в Москве. Так, накануне «Председатель Комитета по конституционно-правовой политике и государственному строительству Верховного Хурала РТ Виктор Глухов» по заданию Кара-оола «поделился своим видением поправок в Конституцию России».

Он с пафосом записал на своей страничке в соцсети, что «Предложенные Президентом России поправки в Конституцию важные, они касаются всех и каждого». Так что, по мнению «Виктора Глухова», «голосование по ним должно состояться непременно». Особенно важной этот единоросс считает поправку о «сохранении природного богатства, защиты природы». Он считает, что «эта поправка обязательно должна быть закреплена основным законом», иначе депутаты, типа его, обязательно эту природу уничтожат. Не секрет, что Глухов – один из самых активных лоббистов раздачи всех месторождений полезных ископаемых. В том числе и китайским варварам. Он же – активный борец за ускоренную вырубку лесных массивов Тувы. Так что его пожелание, чтобы «природное богатство (разнообразие живых форм и природных ландшафтов) – было передано будущим поколениям жителей страны», не больше, чем поза. На самом деле, если верх возьмут глуховы и кара-оолы, нашим потомкам в Туве останутся в наследство терриконы разрушенной природы и уничтоженные леса.

Хотя самому Глухову до этого дела нет – он уже готов переехать из Тувы за Саяны, где у него всё готово к приёму «патриота». А пока он с умным лицом демонстрирует нам свою отеческую заботу и несёт ерунду о желании «передать будущим поколениям» то, что получили от наших предков.

КАК ЛЕГЧЕ УКРАСТЬ ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ? КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ КАРА-ООЛА

Как известно, правительством России утверждена очередная «индивидуальная программа развития Тувы». Ни одна предыдущая аналогичная «программа» добра жителям Тувы не принесла. Скорее наоборот, каждое предложенное Кара-оолом решение правительства России по Туве увеличило в регионе бедность. В итоге после 12 лет руководства республикой Шолбана Кара-оола Тува прочно заняла первое в России место по уровню нищеты. Тем не менее, «Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин утвердил документ, по которому Тува получит дополнительно 5 миллиардов рублей на ближайшие 5 лет».

Все понимают, что такой суммой ни одну проблему республики не решить хотя бы потому, что большая часть этих денег, при потворстве прокуратуры и политики невмешательства со стороны ФСБ, будет разворована чиновниками правительства Тувы. С другой стороны сумма в «5 миллиардов рублей на ближайшие 5 лет» никак не соответствует тем задачам, которые были заявлены. На них не построить ни железную дорогу, ни ТЭС-2, ни другой серьёзный объект. Это понятно любому, кто даже не очень разбирается в экономике.

«Документ предлагает решение одной из самых важных проблем республики, – заметил Шолбан Кара-оол. – И связано оно как с созданием новых рабочих мест, так и формированием нового качества жизни». Из чего следует, что единственная задача, которая в принципе может в какой-то степени решиться использованием этих 5 млрд. рублей – это проблема бедности и напрямую связанная с ней проблема занятости.

Пытаясь делать «хорошую мину при плохой игре» и осознавая очевидный провал в подготовке «индивидуальной программы развития Тувы», Шолбан Кара-оол пытается закамуфлировать ситуацию рассуждениями о новом этапе продвижения проекта строительства железной дороги в Туву. Он заявляет: «в числе первых по значимости стоит строительство железной дороги. Но финансирование этого проекта – 124 миллиарда рублей – будет идти из средств АО «Российские железные дороги» и фонда «Лидер». Однако в выше упомянутой «программе» нет ни слова о железной дороге. Более того: не дано никакого указания на сей счёт и государственной «АО «Российские железные дороги». Кроме того, по всей видимости, те «пять миллиардов», что РФ выделит Туве в течение 5-7 лет, будут разворованы по программам «тепличное хозяйство в Кара-Хааке, производство кашемира и шерстяных изделий и развитие мараловодства в Тес-Хеме и Каа-Хеме».

На самом деле, когда Кара-оол пришёл во власть, в Кызыле имелись функционирующие Овчинно-шубная и Ковровая фабрики. Друг и подельник Кара-оола Шолбан-оол Иргит с лёгкой руки Кара-оола по дешёвке выкупил эти предприятия, варварски демонтировал уникальное оборудование, вывез его за Саяны и продал. Такую же судьбу ожидало производство по первичной переработке шерсти с уникальным оборудованием. Затем Кара-оол за бюджетный счёт запустил тепличное производство и передал его своему другому другу и подельнику – Роберту Доржу. Который потом разморозил теплицы и бросил производство. А теперь тот же Кара-оол, не моргнув глазом, собирается на новые бюджетные средства всё это создавать. И даже гордится этим. Всё это говорит о том, что Кара-оолу скорее всего нужны не производства, а инвестиционный процесс, позволяющий обогащаться.

В очередной раз украдут деньги и по программе «восстановление курорта «Чедер». Воровать будут не одни. Кара-оол объявил, что «если кто-то готов туда вкладывать деньги, то правительство готово участвовать в таком государственно-частном партнерстве». Значит, нашёлся партнёр по воровству, через которого и украдут бюджетные деньги. Фамилию «счастливчика» мы скоро узнаем. Один такой – Лёня Доржу – уже отмотал свой срок и лежит упокоенный на погосте. Остальные деньги, похоже, будут украдены через известного в республике мошенника Иргита, который подвизается сейчас в роли лесоруба при правительстве. Кара-оол надеется, что госкапвложения помогут возродить разрушенный в Туве «лесоперерабатывающий комплекс с замкнутым циклом». А это, по его мнению, «позволит снизить стоимость квадратных метров и сделает жильё доступным».

Всё перечисленное – чистой воды маниловщина, призванная прикрыть воровство. А прокурор Боровков, похоже, специализируется на затягивании проверок и расследований уголовных дел до тех пор, пока эти проверки и расследования уже не могут привести ни к каким конкретным результатам. Самые очевидные примеры – воровство 100 млн. рублей путём выделения Пережегину гранта Главы правительства на развитие мараловодства, 160 млн. рублей ООО «Тезис» при строительстве здания «Терапии» и незаконная передача строительства «Дворца Молодёжи» со стелларием в г. Кызыле. Все эти преступления находятся на виду у общественности, однако для прокурора Боровкова это ровным счётом ничего не значит.

Ну, а заявление о том, что «одним из главных мероприятий, по словам Главы Тувы, станет создание кирпичного завода и завода ЖБИ» – это апофеоз мечтаний. Когда Кара-оол пришёл к власти, в Туве ещё работали некоторые цеха Домостроительного комбината и завод ЖБИ «Сардана». После его мудрого руководства там теперь развалины. Одновременно приказал долго жить и кирпичный завод. И теперь этот же деятель собирается на бюджетные средства отстроить такие же предприятия. Ну, и кто этому поверит?

Твой ИнформКОРОНАВИРУС ПРОВЕРИЛ МЕДИКОВ ТУВЫ НА ГОТОВНОСТЬ

Еженедельник опубликовал статью о развитии в Туве пандемии COVID-19. Автор публикации констатирует: «Вирус пришёл, и теперь надо с этим жить. Но оказалось, что мы – жители Тувы, к этому не готовы». Хотя, конечно, винить в неготовности к пандемии население, мягко говоря, ошибочно. Люди не могут жить и думать о том, что будут делать чиновники, если что... На это есть органы власти. Правительство, парламент, гражданские институты. Но власти страны к коронавирусу точно оказались не готовы. А уж власти Тувы – тем более. Все решения по защите населения принимаются с большим опозданием – после окрика из Москвы или публикаций в СМИ. К примеру, контроль за прибывающими в Туву людьми на постах ГАИ и в аэропорту наладили только после того, как об этом написала газета «РИСК». Сейчас СМИ указывают на необходимость поголовного тестирования всего небольшого населения республики. Вот увидите – через неделю-две и это исполнят. И так по пунктам. Как бы власти ни мечтали «о том, что новый вирус обойдёт Туву стороной, это уже не актуально».

Власти никак не могут понять, что происходит. «Сначала речь шла о восьми инфицированных». Потом «уменьшили цифру до шести». Следом «прибавился ещё один человек». Однако впоследствии выяснилось, что «он здоров». «Расследования, которые ведут в связи с заразившимися – едва ли не более подробны, чем розыскные действия следователей. Когда красноярские врачи узнали, что бывший гость Тувы болен, они сразу позвонили нашим врачам». Следом принялись устанавливать, «с кем общался больной, с кем общались те, кто с ним общался... и далее» по списку. Конечно, выявить всех, кто общался или мог общаться, непросто. На всякий случай «выезд и въезд в Тоджинский район временно ограничен». К тому же с «6 апреля ледовая переправа через Большой Енисей закрыта», «начал работу постоянно действующий пост на развилке дороги Кызыл – Тоора-Хем у села Бояровка». Нужны эти ограничения или нет – покажет время. «В настоящее время случаев клинических проявлений заболевания ни у кого из жителей двух тоджинских сёл нет, в том числе у лиц с подтверждёнными лабораторными исследованиями диагнозами».

А вообще, на момент публикации «в Республиканскую инфекционную больницу с признаками ОРВИ госпитализировано 52 человека для уточнения диагноза и лечения, выписано 38 человек с отрицательными результатами анализов. На стационарном лечении в инфекционной больнице находятся 14 человек».

Как выяснилось, даже врачи-инфекционисты Тувы к пандемии оказались не готовы. Уже первые контакты с больными привели к тому, что «изолированы в Инфекционную больницу 4 медицинских работника – медсёстры, проводившие забор анализов у контактных лиц в Тоджинском кожууне, фельдшер скорой медицинской помощи, прилетевший из Тоджи, и водитель скорой помощи, который встретил их в аэропорту». Властями и руководством здравоохранения республики не были приняты меры для обеспечения безопасности даже работников, контактировавших с подозреваемыми в инфицировании COVID-19. Никто, видимо, даже не подумал о том, что «сами медики не только находятся под угрозой заражения, но и могут стать источником заражения». А всего «в инфекционные отделения лечебных организаций республики с начала сезона эпиднапряжения по новой коронавирусной инфекции было госпитализировано 82 человека, в том числе 12 детей».

Как сообщает автор публикации, на момент выхода газеты «выписано 58 пациентов с отрицательными результатами анализов на COVID-19, на госпитализации в медицинских организациях республики находятся 24 человека». На днях, через две недели после появления данных о больных COVID-19, прибыл в Кызыл «министр здравоохранения республики Артыш Сат», который «в течение недели находился в служебной командировке в Москве по вопросам закупки средств индивидуальной защиты для медицинских работников, медицинской техники и лекарственных препаратов для пополнения имеющихся запасов». Сколько смог, он привёз «в собственном багаже бесконтактные термометры, тепловизор, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты» – всё то, что давно должно было быть в арсенале тувинских эпидемиологов. В настоящее время «министр направлен на самоизолирование».

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 risk-inform.ru/article_8653.html
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