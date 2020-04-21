Ободранная автаркия: Кремлю «перезапускать» экономику не на чем

Надо напомнить: до пандемии и падения нефти у Кремля уже были большие проблемы с тем, как оживить экономику. Как все знают, Путин рассчитывал это сделать за счет больших инфраструктурных проектов, и сразу столкнулся с тем, что даже заявленные госденьги на эти проекты экономические субъекты забирают плохо, неохотно. Теперь ситуация ухудшилась.

К концу года Кремль выйдет сильно ободранным из пандемии и падения нефти. Получится так: другие экономики сразу начнут быстро идти в рост. Одни – на дешевом бензине, другие, как Китай, на своих производствах, третьи на европейских восстановительных грантах. А Кремлю «перезапускать» экономику не на чем.

При этом Путин и Кремль в 2020 году очень хамски себя повели в отношении сильных слоев общества, и эти слои пойдут вразнос, начнут разбегаться, солидарности уже не будет как в прошлом. Солидарность была, когда «вставали с колен». Но эта эпоха позади.

И что будет? Это будет – «ободранная автаркия». Вой и визг усилится. Поскольку по двору будет метаться ощипанная курица.

Хорошего в этом мало. На первую линию окончательно вылезет одна гэбня. Сейчас они составляют подложку всей активности, они при Путине стали той кристаллической платформой, на которой все и растет и принимает форму. Расти ничего не будет, и платформа обнажится. Удалить ее или ограничить – невозможно. Кроме гэбни, ничего не сохранилось в качестве «институтов». Политические партии, профсоюзы, церковь, университеты, гильдии, палаты – ничего это нет в качестве субъектов. Институты все «испорчены» хуже, чем в Латинской Америке в свое время.

При Кремле не видно даже и людей, которые должны как-то сформулировать курс для сильных слоев на «после-вставания-с-колен». Получается, что сама гэбня и должна это формулировать. Потому что они задавили уже даже кудринский центр, продолжают крушить редакции медиа (как возможные институции мысли). Спикеры от сильных слоев замолчали уже или только пошучивают публично. К кому перейдет ответственность за все это хозяйство?

Александр Морозов