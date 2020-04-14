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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 14, 14 апреля / А ну-ка сами!
   
 
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№14, 14 апреля 2020 года.

А ну-ка сами!

А ну-ка сами!

Как власть научилась стыдить граждан за собственные провалы

На фоне пандемии государство вновь начинает призывать нас сделать то, с чем оно само не сумело справиться. Причем делает это с чувством морального превосходства – почти в точности воспроизводя позднесоветскую риторику

По телевизору мне сказали, что нечего, мол, требовать медицинских масок от правительства и устраивать вопли по поводу их отсутствия в аптеках. А надо самому сделать из подручных средств, благо это не сложно, да и инструкций в интернете полно. Примерно в этом ключе высказался, например, Владимир Соловьев.

Не поспоришь. Если ты или твои близкие заразятся из-за того, что ты поленился сделать маску, себя и вини. Государство – оно какое есть, а ты мог защитить себя и свою семью и не сделал этого.

Но когда я этот призыв услышал, я почувствовал себя лет на тридцать моложе. Я же «давно живу», я это не забыл. Чем требовать благоустройства от ЖЭКа, вышли бы и сделали во дворе детскую площадку сами. И яму на дороге неужели сами засыпать не можете – работы-то трем мужикам на день? На проблемы и дефициты надо отвечать не требованиями к властям, а добровольным и бесплатным, разумеется, трудом. Ну, или не совсем добровольным, но все равно бесплатным: выездами на овощебазу, поездками в колхоз на уборку картошки или хлопка и так далее.

Это скрепа. Государство в России никогда не считало себя обязанным людям. Это, конечно, имеет и экономические причины: оно богатело не трудом и налогами, а ресурсами, которые по факту ему и принадлежали; население при этом – помеха или объект благотворительности. И политические – люди не выбирают власть, соответственно, власти все равно, что люди думают, лишь бы за колья не брались.

Забавно, что требование сделать самим, а не ждать от властей всегда упаковывается в нравоучительную оболочку. Государство не только не выполняет контракт, который мы с ним заключаем, выплачивая налоги, но и читает нам мораль. Собственно, это его любимое занятие. Каждый, кому доводилось давать взятку гаишникам, знает, что в девяти случаях из десяти они, взяв ваши деньги, еще и читали вам лекцию о том, какой вы неаккуратный водитель, как подвергаете опасности свою и чужие жизни. Завершая речь требованием, чтобы больше вы так никогда не делали. Кроме денег им нужно было еще и ощущение морального превосходства над вами.

Все это никуда не делось. Жду возмущения правительства – мы так стремимся вернуть всех наших домой, а сами-то они? Не могут сделать плот, да и переплыть из Нью-Йорка в Петербург или в наш теперь Севастополь? А уж мы бы их встретили, как положено, мы ж своих не бросаем. Все, понимаешь, от государства требовать, которому и так тяжело. Кстати, наш посол в США уже сказал, что вывоз наших граждан прекратился по их собственной вине: записывались на рейс (покупали билет, а не записывались!) и не являлись. На целый самолет не набиралось, что же ему полупустому лететь? Здесь не то интересно, что вранье, а то, что сами виноваты.

Соглашение между гражданином и государством никогда не исчерпывается тем, что записано в Конституции. Есть еще понимание, что обязательно, а что – нет, что власти могут делать, пусть и нарушая формальные нормы, а что уж выходит за пределы допустимого. Сегодня, например, воровать высокому начальству можно – громкие расследования вызывают не возмущение, ибо никого их результаты не удивляют, а своеобразный веселый интерес: ну надо же, уточки! Бить в полиции можно, но ручка от швабры – это уже перебор. Раньше тоже так было. Царю все можно, на то и царь, но расстрелял людей 9 января – и, как сказал отец Георгий Гапон, «у нас нет больше царя!». И не стало, кстати.

Сегодня, погрузив по собственной дурости страну в экономический кризис, который предельно усугублен пандемией, государство демонстративно отказывается от выполнения контракта с гражданами. Оно делит подведомственное население на группы. На крестьян государственных – бюджетников и помещичьих – которые в бизнесе. Государственным обещает выплачивать зарплату на время карантина, а помещичьим – ничего. Кроме, конечно, призыва к хозяевам зарплаты платить, беря деньги неизвестно откуда. Или на правильных, которые сидят дома, и на неправильных, которые шастают по заграницам, проявляя нелояльность нашим традиционным ценностям и создавая лишние проблемы родному начальству. Ну, им мы, понятно, ничего не должны!

Государство в соответствии с принципом доминанты делает ровно то, к чему у него сформирована готовность: охотится на людей и их деньги и продолжает бессмысленную с точки зрения содержания, но очевидно не бескорыстную активность – плитку, например, перекладывает. И, говорят, золото вывозит. Во всем остальном оно демонстрирует полную растерянность и, главное, нежелание заниматься делами подданных: скандал с возвращением наших сограждан из-за рубежа лишь один из ярких примеров того, что люди для этого государства – пыль под ногами.

Но есть и хорошие новости. На фоне отвратительного поведения всей государственной машины великолепно выглядит общество. Я не о политических структурах, которых, по-моему, не очень видно, хотя, может быть, это просто я не заметил. Я об активности людей. Объявления в подъездах о том, что, если вам нельзя или тяжело выходить на улицу, опустите записочку в такую-то квартиру – все принесем. Сбор денег для Альянса врачей – здесь уж общество вступило в прямую конфронтацию с государством. А в овощном киоске поблизости от моего дома у стенки стоят одинаковые пакеты и написано: «Если вам нужно, вы можете взять бесплатный продуктовый набор». Это инициатива хозяев ларька, и делают они это за свои деньги. Благослови их Бог.

По факту, государства у нас нет и, может, еще долго не будет. А если появится, может оказаться еще более враждебным человеку, чем то, которое разваливается сейчас. Но люди у нас всегда умели жить сами, договариваясь друг с другом – советская власть тоже думала о чем угодно, но не о человеке.

А маска – ну, что маска? Можно и самим сделать. Только не просите потом налогов, защиты, уважения вашим законам и следования вашим распоряжениям.

Леонид Гозман
«Сноб»

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 risk-inform.ru/article_8642.html
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А вы тоже начинаете жать на кнопки пульта сильнее, когда в нём садятся батарейки?

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