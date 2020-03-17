Не так страшен чёрт, как его малютка: о короновирусе

Недавно меня попросили написать статью про страшную эпидемию. Я не очень хотел, ведь об этом не написал только ленивый, но, в итоге, решил написать про короновирус, как часть «нового мира», в котором логика – ничто, а средства массовой информации – все.

Товар стратегической важности: Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, бинты и респираторы Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны медицинской продукции, в том числе масок, респираторов, бинтов, ваты и костюмов химической защиты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Запрет действует до 1 июня 2020 года. При этом ограничительные меры не распространяются на гуманитарную помощь другим странам. Также разрешен вывоз «предметов одноразового употребления» в личных целях. Мера принята «в целях защиты интересов российских граждан» для предотвращения дефицита в условиях распространения коронавируса. Целуйте «на здоровье»: В Сибирском казачестве назвали провокацией документ, запрещающий целовать иконы из-за коронавируса В Новосибирском казачьем обществе назвали провокацией информацию в СМИ о появлении документа, который запрещает казакам целовать иконы с целью профилактики коронавируса. Об этом сообщает «Сибирь. МБХ медиа» со ссылкой на ответ общества. «Это провокаторы, которые не имеют ничего общего с казаками. Данные высказывания служат самопиару и тщеславию автора заявлений и способствуют маргинализации общественных объединений казачества. Просим СМИ не воспринимать всерьез данное заявление», – говорится в документе. Ранее сообщалось, что Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы для предотвращения распространения коронавируса. «Никаких целований предметов культа до лучших времен! Нужно и священников привести в божеский вид – обязать иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию», – говорилось в документе. Дерипаска предложил закрыть границы России, так как «страна к эпидемии не готова» Миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести полный карантин в России: закрыть границы, отменить массовые мероприятия и позволить людям провести дома 60 дней. Предложение появилось в телеграм-канале бизнесмена. «Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр – никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании», – написал он. По убеждению Дерипаски, каждый руководитель предприятия или госучреждения должен осознать всю серьезность ситуации и ввести карантин. В противном случае, если эпидемия выйдет из-под контроля, «это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предложенные Дерипаской меры «избыточными».

Итак: в декабре 2019 года в городе Ухань, что на китайщине, народ стал болеть каким-то неясным респираторным заболеванием. Заболевание было похоже на грипп: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, вплоть до воспаления легких. Заболевших объединяло одно: они покупали или продавали что-то на рынке морепродуктов в городе Ухань. Заболевание отличалось от обычного гриппа более высокой смертностью. Через месяц, в середине января 2020 года был выявлен возбудитель – nCoV-2019. Вирус относится к группе короновирусов. Это, так называемые, зоонозы – вирусы, вызывающие заболевания у животных, но болеть ими могут и люди. Вирус мутировал и теперь может передаваться от человека к человеку, что особенно неприятно. Мир в последние десятилетия уже сталкивался с вирусами этой группы. Достаточно вспомнить MERS – ближневосточный респираторный синдром и SARS – тяжелый острый респираторный синдром. К концу января, с помощью специального анализа крови, было выявлено несколько десятков тысяч заболевших, подавляющее большинство в Китае, где введен... строжайший карантин. И с этого момента мир сошел с ума.

Несколько дней назад я прослушал вебинар, который проводил для израильских врачей профессор Итамар Гротто, исполняющий обязанности главы минздрава Израиля. Пикантность ситуации придавало то, что сам профессор вел вебинар из дома, находясь в двухнедельном карантине после возвращения из Японии. Там он занимался вопросом возвращения на Родину израильтян, застрявших на круизном корабле у берегов Японии, в связи со вспышкой заболевания короновирусом на судне.

А теперь данные от профессора Гротто.

Вирус nCoV-2019 передается капельным путем, т.е. при попадании слюны больного на потенциальную жертву, как, например, грипп.

Каждый год 3-5 миллионов людей в мире болеют гриппом, из них умирают 290 000-650 000 человек. По статистике на начало марта 2020 года короновирусом заболели 90 936 человек, умерли 3 117, выздоровели 48 017. Да, смертность при короне (3,4%) в три раза выше, чем при гриппе, но, во-первых, несравнимо количество заболевших, а, во-вторых, непонятно, учитываются ли в статистике легкие случаи заболевания, а их большинство.

С другой стороны, от Эбола в 2014‑м умерло 11 325 человек при 28 600 заразившихся (смертность 50%), а от SARS – 774 человека из 8098 заболевших (смертность 9,5%).

Единственное, в чем короновирус лидирует – это количество стран, где есть заболевшие – 92 страны.

Кроме того, необходимо отметить, что большинство из умерших – люди очень пожилые со сниженным иммунитетом. Это та же группа населения, которая чаще всего умирает от гриппа.

А теперь то, что я думаю по этому поводу.

Надо ли вводить меры карантина? Конечно надо, особенно в местах, связанных с провинцией Ухань. Но соответствуют ли данные меры серьезности проблемы? Однозначно нет.

Мы живем в обществе постмодерна, которым управляют не политики, пользуясь рекомендациями советников, как правило, людей более или менее компетентных, а общественное мнение. Общественное мнение заставляет политиков – выборных лиц, идти у себя на поводу, иначе их просто не выберут в следующий раз.

А общественное мнение формируется средствами массовой информации. Журналисты гонятся за эффектной картинкой, это их работа. Круг замкнулся. Таким образом миром правит не логика и разум, а эмоции. И эмоции приводят к массовой истерии.

Поэтому «страдания» палестинских детей интересуют все прогрессивное человечество, а массовые убийства в Руанде никого. Поэтому мир рукоплещет безграмотной Гретте Тунберг и любые возражения по поводу глобального потепления встречаются в штыки. Поэтому... Список можно продолжать бесконечно.

Наступила эра непрофессионалов, теперь они называются красивыми словами «коучер» и «эксперт». В дискуссии выигрывает тот, кто громче кричит, и к кому благосклоннее средства массовой информации.

Ну и последний, самый интересный для меня вопрос, а кому вся эта паника выгодна?

Думаю, опять умным. Они, эти люди, не кричат с экранов телевизоров, а тихо... сидят у экранов своих компьютеров и играют на понижение!

Всем здоровья физического, а, главное, психического!

Виктор Леви

Не волнуйтесь, это же просто грипп. Как и «хлопок» в Магнитогорске.

Три дня назад мой друг вернулся в Москву из Франции, где он, вместе со всей своей семьёй (жена и двое детей) катался на горных лыжах. Как и полагается по новой инструкции, они, всей семьёй, сели в добровольный домашний карантин. Тем более, что у каждого из них были начальные симптомы общего недомогания и простуды (?).

Заранее узнав нужную информацию в Роспотребнадзоре ещё из Франции (то ли позвонил, то ли на сайте посмотрел – не знаю), он был убеждён, что в аэропорту прилёта в Москве можно будет сдать анализы на коронавирус – ну, как и указал Роспотребнадзор. Роспотребнадзор также заверил, что тесты делает и скорая, если её вызвать на дом. Всё это оказалось неправдой. В аэропорту прилёта в Москве ничего не знают про анализы на коронавирус. Никакие скорые по вызовам, чтобы делать тесты на коронавирус, не ездят.

Он, вместе с семьёй, приехал домой и двое суток (!!!) провёл на телефоне, чтобы добиться вызова врачей на дом, для проведения теста. Один раз скорую удалось вызвать, но приехавшие в ней врачи отказались делать тест. Оказалось, что в Москве есть только две лаборатории, которые квалифицированы делать такие тесты. Вот мой друг два дня и искал, кто же может это сделать...

На третий день приехала бригада медиков, и они кое-как взяли кровь. Сами никаких бумажек моему другу не дали, и от него взяли его данных по минимуму. Ждать результат 7 дней. Пока что всем поставили диагноз ОРВИ – ха-ха.

Интересные замечания от медиков из этой бригады. Семья моего друга – это первые, у кого они брали анализы на этот тест. Сказали, что в этот день у них четыре выезда. Они думают, что по всей стране реально протестировано всего несколько сотен человек, не больше.

Это на фоне, например, того, что в Южной Корее за день делается 100 тысяч таких тестов.

Путинская Россия – это хуже отсталых стран Африки, особенно во времена, когда дерьмо попадает на вентилятор.

Слава Рабинович