Чем стране грозит «обнуление» сроков Путина?

В настоящее время очень многие заняты рассуждениями насчёт предложения Терешковой об обнулении президентских сроков Путина. С одной стороны это предложение персональное, касающееся только действующего президента. И большинству населения России совсем не важно, кто сидит в Кремле. С этой стороны и дискуссии-то никакой нет. СМИ создали образ незаменимого Путина, и это воспринимается как аксиома. Хотя известно: незаменимых людей не бывает. И Путина кто-нибудь обязательно заменит. И будет руководить страной ничуть не хуже его. А может быть, даже лучше, если ему удастся преодолеть изоляцию России в мире, разумно разрешить сирийский, ливийский и украинский вопросы. Страна у нас держится не на Путине, а на доходах от продажи природных ресурсов. А это у нас останется при любом президенте. Вряд ли кто станет спорить, что в России сейчас крайне неэффективное государственное управление. Это приводит к дикому размежеванию бедных и богатых, обострению внутренних противоречий, росту числа бедных в одной из самых богатых стран. Так что перемены России нужны. И начнутся они тогда, когда к власти придёт другая элита, не заточенная на разграбление страны.

Но вернёмся к конституционному процессу. Начался он с того, что Путин предложил убрать слово «подряд» из возможности занимать должность президента. Всеми это было воспринято позитивно. Фактически Путин объявил о необходимости внесения в Конституцию принципа сменяемости власти. Это для России актуально, поскольку за 20 последних лет в стране была создана каста неприкасаемых людей, которые просто растаскивают страну. Многие подумали, что Путин решил больше не баллотироваться на новый срок и передать власть в соответствии с Конституцией. Но оказалось, он лишь хочет продлить своё президентство до 2036 года. С учётом его возраста – пожизненно. Хорошо это или плохо?

Я уже как-то высказывался, что в России введение монархии могло бы сыграть решающую роль в борьбе с коррупцией. Если бы Путин вдруг превратился в монарха Российской империи и по закону стал владеть страной в полном объёме, то ситуация бы в корне поменялась. Тогда бы олигархи и чиновники воровали бы не у народа, а у него. И опасность ответственности за это выросла бы на порядки. Сейчас воруют неизвестно у кого, поскольку народовластия, то есть власти народа, в России нет. Нет и ответственности. Путин сегодня – единственный начальник, у которого есть все права и возможности навести порядок. И если он будет знать, что в будущем сможет передать власть по наследству, он будет охранять собственность, как только это возможно.

Но официальным монархом Путин становиться не захотел. Наоборот, Путин предложил убрать из Конституции слово «подряд». Из чего следовало, что после узаконивания поправки более двух сроков никто править страной не сможет. Но теперь Терешкова предложила ограничение «подряд» фактически заменить на «бессрочное». То есть на противоположное тому, что первоначально предложил Путин. И Путин с этим согласился! Это может означать только одно – уходить он не собирался и только проверял своё окружение, как оно среагирует на вероятность его ухода из власти. А оно испугалось этого! Ведь мало ли что взбредёт новому президенту?! Вдруг он поменяет окружение? Или, того больше, вообще начнёт бороться с коррупцией? Тогда им всем хана.

И Валентина Терешкова в роли инициатора вечности Путина не случайна. Она тихо с 1963 года сидела в парламентах СССР и РФ, особо не привлекая к себе внимания. А теперь она в фокусе общества. Оказалось, что после полёта в космос она больше нигде не трудилась, неся в советское и постсоветское время тяжёлое бремя депутатства. И своё пребывание в космосе она, не облачённая никакими учёностями, на зависть Белке и Стрелке, по-тихому сумела максимально монетизировать. И у одинокой женщины сейчас кроме счетов в банках в собственности в Москве две квартиры площадью 1800 и 170 кв. метров каждая и жилой дом площадью 1200 кв. метров. Понятно, что на зарплату депутата такое приобрести невозможно. Так что Терешковой есть за что бороться... И хлеб свой нужно отрабатывать. Так что её любовь к Путину вполне материальна. Но я сейчас не о ней.

По большому счёту, основной части населения всё равно, кто будет президентом страны. Всё равно они видят его только по телевизору. И в этом плане пожизненность его срока правления не является таким уж препятствием для восприятия власти. Для населения более существенным является сменяемость местной власти – региональной и муниципальной. Той власти, с которой она ежедневно сталкивается. А тут действует правило «матрёшки». Губернаторы «обнуление» воспринимают просто: если президенту РФ можно сидеть в кресле пожизненно, то почему нам нельзя? Да, в экономике развал, чиновники срослись с криминалитетом и воруют, ну и что? А в Москве что, не воруют?

Вот именно этим и опасна инициатива Терешковой – она развязывает руки местным князькам, желающим властвовать бесконтрольно и без ограничений по времени. Поскольку сменяемость власти им откровенно грозит расследованиями и посадками на большие сроки. И сядут, наверное, не только губернаторы, поскольку застой во власти позволяет чиновникам, бандитам и мошенникам создавать устойчивые преступные сообщества, целю деятельности которых является присвоение собственности и воровство бюджетных средств. Достаточно обратить внимание на Главу Тувы Ш.Кара-оола и его ближайшее окружение, и никаких сомнений в том, что является целью их деятельности, не останется и в помине.

Конституционный суд признал законными поправки к Конституции 16 марта Конституционный суд (КС) России рассмотрел запрос президента страны Владимира Путина о проверке закона о поправке к Конституции, сообщает ТАСС. КС в составе из 14 судей пришел к выводу, что закон о поправке соответствует действующей редакции Конституции. Так, в заключении суда говорится, что установленное в Основном законе число сроков президентства – два – не препятствует человеку, который был президентом или занимает этот пост, участвовать в выборах после вступления поправки в силу «вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность». Закон о поправке поступил в КС 14 марта, после того как его подписал президент России Владимир Путин, который сам же его инициировал. Ранее изменения в Конституцию одобрили Госдума, Совет Федерации и парламенты регионов. Теперь поправки должны быть вынесены на общероссийское голосование, которое было намечено на 22 апреля. В законе о поправке, в частности, идет речь о более чем 40 изменениях, в том числе об обнулении сроков президентства Путина.

В любом деле есть как минусы, так и плюсы. Путин передал в Конституционный суд проект поправок в Конституцию. То, что туда прописали индексацию пенсии в соответствии с инфляцией, это пустое. Если нужно, Росстат подчинят Росгвардии, и инфляция будет такой, какой нужно правительству. Собака зарыта в поправке о бессрочном правлении. И теперь судьям Конституционного суда РФ предстоит дать заключение о соответствии этой поправки букве и духу Конституции. И вот смотрите. В действующей Конституции записано, что президент не может занимать должность больше двух сроков подряд. А теперь поправка говорит о том, что эти два срока для Путина можно «обнулять». Фактически это означает отмену прежней нормы. А значит – противоречие есть. Ранее в 1998 году именно из-за этого противоречия тот же Конституционный суд России во главе с тем же Зорькиным отказал в этом же президенту Ельцину и не позволил ему вновь баллотироваться. И он ушёл в отставку. И как теперь судьям быть? Отказать Путину они не могут по определению. Но и согласиться с Терешковой – тоже. Поскольку это будет означать, что в России закон – что дышло. В 1998 году было нельзя, а теперь – можно? Если они разрешат Путину обнулить сроки президентства, то позор будет несмываемым.

А теперь давайте представим, как будет выглядеть страна в глазах зарубежных экспертов и правителей. Они же никак от Путина не зависят. Мы и так в изоляции. А фарс с «обнулением» позволит им заявить о том, что в России не только нет демократии, но и нет правосудия. Можно, конечно, плюнуть на их мнение. Только жизнь показала, как Россия зависит от мирового сообщества. Конечно, поддержка Венесуэлы и КНДР нам гарантирована в любом случае. Только мир настолько сложен, а Россия так отстаёт технологически и финансово, что последствия такого наплевательства будут горькими. И сегодняшние санкции могут показаться несерьёзными.

И последнее. Кто бы что ни говорил про прогнившую избирательную систему страны, всё же «обнуление» не гарантирует Путину безоблачное бессрочное управление страной. Я думаю, что в 2024 году он вряд ли пойдёт на очередные выборы. Ситуация в стране и мире, его возраст и состояние здоровья вполне могут остудить его пыл. И передать власть другому. Думаю, так и будет. Просто у него теперь появится перспектива не стать «хромой уткой», имея потенциальное право снова идти на выборы.

Поживём – увидим!

Сергей Конвиз