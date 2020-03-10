Кто и зачем разваливает Российскую Федерацию?

Страна живёт событиями, разворачивающимися вокруг двух вирусов: пневмонии и внесения поправок в Конституцию России. Причём итоги борьбы с обоими вирусами до сих пор непонятны. Перспективы борьбы с коронавирусом туманны, поскольку он пришёл извне, а последствия рождённого в России вируса поправок в Конституцию не совсем ясны, поскольку его автор до конца карты не раскрывает. Поэтому абсолютное большинство граждан России не понимают, что в стране происходит. Промежуточные итоги развития коронавируса уже ощущаются: закрываются границы, останавливаются производства, завязанные на Китай, стремительно падает мировая цена на нефть, а с нею обвально обрушился рубль. Как будет дальше развиваться ситуация с вирусом внесения поправок в Конституцию России, гражданам страны пока непонятно. Но многим критически думающим кажется, что и первый, и второй вирусы выйдут россиянам боком. Первый, скорее всего, обрушит и без того слабую, зависящую от внешнего мира, экономику страны, а второй с большой долей вероятности в состоянии разрушить монолит нашего общества. Так что оптимистическая пропаганда, льющаяся с телеэкранов по центральным каналам страны, мало кого успокаивает. Но главное, люди никак не поймут: в чьих интересах созданы и развиваются эти вирусы? И кому эти вирусы так сильно нужны и выгодны, что ради них мир встаёт «на уши»? Так что пока для нас очевидно одно: ажиотаж вокруг обоих вирусов создан искусственно. И только их создатели могут понимать, чем всё это закончится.

Коронавирус пока оставим в покое, поскольку он всех касается в равной степени. А вот про зуд конституционных перемен поговорим подробнее. Если посмотреть в телеящик, то может сложиться впечатление, что конституционные новации президента Путина спасают страну от надвигающегося хаоса в связи с окончанием его полномочий в 2024 году. Но это, вне всякого сомнения, не соответствует действительности. Наша страна пережила многих правителей в связи с их кончиной, а также добровольную отставку Горбачёва и Ельцина. Так что уход из власти Путина общество тоже перенесёт без потрясений. Если, конечно, Россия не развалится, как развалился Советский Союз из-за предательства элит союзных республик. Но именно к этому, похоже, вирус конституционных перемен и ведёт страну. Впрочем, давайте по порядку.

Россия известна тем, что она живёт не по законам, а по понятиям. Это государство, куда не просто вернулось телефонное право, а страна, которую весь мир подозревает в реализации на государственном уровне программы спортивного допинга и которая официально заявляет о стремлении обеспечить территориальную целостность некоторых стран даже после того, как она сама аннексировала у дружественной нам Украины полуостров Крым.

Вряд ли кто станет спорить, что содержание основного закона страны у нас для жизни населения никогда не было определяющим. В своё время Сталин создал удивительно демократическую по своей сути Конституцию СССР. Но это не стало препятствием для развязывания в стране массового террора, который остановила Вторая мировая война. Но даже после великой победы, которая далась нам большой кровью, он снова загнал народ-победитель в тюрьмы и лагеря и продолжил уничтожение несогласных. А Конституция была всё та же самая... демократическая! Но она не помешала ему утопить страну в крови, осуществив массовые репрессии, от которых мир тошнит до сих пор и о которых и сейчас невозможно вспоминать без содрогания. Мало того: в преддверии конституционных перемен очевидны попытки властей вернуть народу светлый образ Сталина-победителя во Второй мировой войне. Хотя большая часть населения склоняется к мысли, что это он и Гитлер, разделив между собой Европу секретными договорами «Молотова-Рибентропа», фактически открыли шлюзы Второй мировой войны.

Впрочем, и ещё более демократическая Конституция Брежнева не помешала ему держать несогласных с линией партии людей в психиатрических лечебницах под видом психически больных. Да и что греха таить, стоило Ельцину отойти от дел, как и его Конституция, соответствующая требованиям демократичности и наличию в ней 31 статьи, декларирующей свободу собраний, сейчас не даёт возможности людям собраться и публично выразить своё отношение к жизни без страха быть арестованными, что ограничивает право на участие в выборах.

Так что у нас в стране прямое действие Основного закона фактически отменено силой подзаконных актов, регулирующих общественные правоотношения. Поэтому, вне всякого сомнения, дело совсем не в тексте Конституции, не в полномочиях тех или иных государственных органов и даже не в желании Путина записать туда полномочия искусственно созданного Госсовета, состоящего из чиновников. Всё это – антураж хотя бы потому, что даже в случае отхода Путина от официального руководства страной, если он остался бы в Кремле сторожем или дворником, он бы всё равно решал все важнейшие вопросы страны по своему усмотрению. И не выпускал бы нити управления великой ядерной державой ни на минуту, поскольку он по роду своей основной профессии никому не в состоянии доверять.

Обратите внимание на личности, окружающие В.В. Путина. Несложно заметить, что среди них почти нет профессионалов и людей, способных настаивать на собственном мнении. Строитель Шойгу, ни дня не служивший в армии, возглавляет Министерство обороны. Не имевший никогда отношения к селу банкир Патрушев – сельское хозяйство. Мореход Мутко сначала руководил спортивным ведомством, где оскандалился с допингом, затем перешёл на строительство. Всю свою сознательную жизнь занимавшаяся проблемой «держать и не пущать» генерал МВД Москалькова – уполномоченный по правам человека. И этот список абсурдных назначений случайных дилетантов на ключевые должности во властных коридорах России можно продолжать долго. И дело даже не в том, что козлы часто приставляются охранять капусту. Вспоминается заявление Шойгу о том, что он готов служить хоть кем, хоть егерем, лишь бы оставаться при Путине. Это – лейтмотив службы практически всех льстецов, окружающих нашего президента.

Но самое тревожное состоит в том, что точно такая же ситуация складывается вокруг руководителей большинства регионов РФ. В них картинка персонального состава правящих региональных элит в основном представляется как плохая карикатура окружения Путина. Тува – это наиболее яркий пример того, как с лёгкой руки Шойгу вокруг Кара-оола за 12 лет сформирована команда из льстивых уголовников и непрофессионалов. И если сам Кара-оол, и его ближайшие помощники в своём большинстве творческие по части украсть люди, то они, к сожалению, абсолютно никчёмные люди с точки зрения общественных интересов.

Не стану спорить: в России имеются регионы, в которых чиновники воруют гораздо больше, чем в Туве. Скромность масштабов воровства у нас определяется величайшей скудностью и глубокой дотационностью республиканского бюджета. У нас столько, сколько в Тюмени или Красноярском крае, не своруешь. Наверное, в других регионах министры и зампреды воруют в других масштабах. Признанные решениями судов уголовниками и расхитителями государственной собственности министры правительства Тувы Бичелдей и Сат – не из ряда вон выходящее исключение. Но вряд ли кто станет спорить: далеко не везде в тривиальном неприкрытом воровстве бюджетных денег обвиняют таких известных государственных деятелей, весьма приближённых к Главе республики Кара-оолу. Как, например, председатель Конституционного суда региона Саая, у которого в помощниках по банковским проводкам выступает его собственная жена, по случайности служащая руководителем Казначейства республики. И далеко не везде выдвиженцы Кара-оола становятся участниками убийства, как начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак. Он в компании троих своих подчинённых лично сам по заказу «сверху» под надуманным предлогом задерживает и вывозит за город ни в чём неповинного человека, там пытает его, а затем обливает заранее запасённым бензином и поджигает. А один из подчинённых следом добивает человека подвернувшимся под руку молотком, чтобы тот не орал от боли и не привлекал ненужного внимания. Затем, пользуясь своими полномочиями, обожжённый труп выдают за другого человека и хоронят. Далеко не во всех регионах китайцы компании «Лунсин» открыто за взятки спикеру парламента и руководителю госналогслужбы освобождаются от уплаты сотен миллионов рублей налогов. И уж точно не повсеместно руководители налоговых служб в регионах, как Суге-Маадыр в сговоре с руководителем дорожной компании при покровительстве Главы региона, ничего не боясь, воруют из бюджета десятки миллионов причитающихся государству налогов. Затем перечисляют их на расчётные счета предприятий супруга руководителя налоговой службы, который «совершенно случайно» оказывается заодно ещё и полномочным представителем Главы региона в районе. Затем на украденные таким образом деньги приобретают недвижимость в Москве, оформляя на своих родственников. Причём всё подобное в Туве в последние 10 лет покровительства Шойгу стало нормой жизни, и удивления не вызывает.

Но тувинская воровская высокопоставленная устойчивая мафия, специализирующаяся на воровстве бюджетных средств и республиканской собственности, сформировалась при попустительстве со стороны федеральных ведомств. И в первую очередь – прокуратуры, МВД и ФСБ, которые очень профессионально делают вид, что ничего не замечают.

В этом плане показательным является освобождение бывшего министра труда Тас-оол от уголовной ответственности за хищение бюджетных средств, предназначенных для строительства инженерных сетей психоневрологического диспансера. Редакция газеты два года назад опубликовала все документы, по которым Людмиле Тас-оол грозило до шести лет лишения свободы, однако она отделалась лишь лёгким испугом – понижена в должности до замминистра...

Конечно, такая откровенно криминальная ситуация в правящей элите Тувы не может быть секретом для главного федерального инспектора по Туве Александра Вавилихина, который по должности курирует федеральные органы в Туве. Именно в результате его покровительства над правительством республики и руководителями федеральных органов по Туве подобное безобразие оказалось реальностью. Ведь именно он шлёт в Новосибирск и Москву благожелательные отчёты о деятельности всех потенциальных и уже реализовавших себя преступных чиновниках. Именно ему мы обязаны тем, что жулики и проходимцы в Туве получили ярлык незаменимых специалистов и право грабить регион. И они до сих пор не то, что не в тюрьме – даже не уволены со своих мест. За это мы должны быть благодарны главному федеральному инспектору по Республике Тыва Александру Григорьевичу Вавилихину, который своей деятельностью (а порой и бездеятельностью – тоже) создаёт в Туве благоприятную почву для роста преступности, в том числе коррупционного плана.

К примеру, в органах внутренних дел и госналогслужбе республики сложилась очень опасная ситуация с кадрами, что очевидно в свете раскрытия преступлений выше упомянутых начальника налоговой службы Вероники Суге-Маадыр и начальника уголовного розыска Орлана Сарыг-Донгака. Как известно, именно Администрация президента РФ, куда входит и федеральный инспектор Александр Вавилихин, занимается подбором и расстановкой кадров в стране. Вряд ли кто думает, что Сарыг-Донгак и Суге-Маадыр – это скорее исключение из правил, чем торжество криминальной системы. В этом плане примечательно, что оба подозреваемых в тяжелейших преступлениях при Кара-ооле и Шойгу резко пошли в рост и в компании таких же беспринципных криминальных помощников, какими сами являются, по предварительному сговору совершили уголовно наказуемые деяния. Это говорит о том, что, по крайней мере, кадры в МВД и Госналогслужбе Тувы нуждаются в капитальной чистке. И если МВД возглавляет человек сторонний, то назначение с подачи Кара-оола и согласия Вавилихина члена команды Суге-Маадыр её ближайшего подельника Алдын-Херела Кара-Сала на должность главного мытаря республики смотрится весьма сомнительным. Похоже, взращивание мафии Тувы продолжается...

Но вернёмся к освещению процесса переработки Конституции России. Для чего региональным элитам, типа тувинской, нужна Россия? Она нужна для того, чтобы можно было безнаказанно воровать то, что она даёт регионам. И на этом вся любовь заканчивается. Пока Россия разрешает воровать, её можно любить и лелеять. Но всегда дамокловым мечом над сановными жуликами занесён меч правосудия в виде прокуратуры, МВД, ФСБ, СКР и федеральных судов. Печальный опыт губернаторов Сахалина и Коми, Хорошавина и Гайзера, а также министра экономики страны Улюкаева всем наглядно показал, что может стать с ними в одночасье, если федеральная власть вдруг сменит милость на гнев. В связи с этим большинству региональных начальников хотелось бы иметь свои собственные карающие органы, полностью подконтрольные местной воровской элите. Ну, типа мировых судей или министерств общественной безопасности. Они в содружестве с криминальными ЧОПами и группировками типа «Чоннун Оолдары» встанут на охрану спокойствия сановных жуликов и бандитов.

Путин, инициируя поправки в Конституцию, невольно даёт таким поползновениям «зелёный свет», а сепаратистам всех мастей – спасательный круг, предлагая внести положение в Конституцию России, что «Государственным языком России является русский». Далее разъясняется, что русский язык – это «язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». Что это означает на самом деле? А означает это, что только русский (или, на худой конец, – русскоговорящий народ) является в России «государствообразующим народом». Зайдите в Интернет и задайте вопрос относительно численности народов в России. И получите ответ: «более 160 национальностей, говорящих на собственных языках». Но, согласно новой поправке, «государствообразующим народом» является только русский народ. Или, по крайней мере, если толковать шире, русскоговорящий. А теперь скажите, в эту категорию будут входить, к примеру, тувинцы? Наверное, нет. Во-первых, они точно не русские. А во-вторых, подавляющее большинство из них очень плохо или совсем не знают русского языка. Вот им-то как раз и откажет новая редакция текста Конституции РФ в законном праве считаться «государствообразующим народом».

Теперь самое интересное. Все знают, как до сих пор сильны в Туве сепаратистские настроения. При Кара-ооле они получили новый стимул к укреплению, когда главный и явный сепаратист Каадыр-оол Бичелдей с подачи Сергея Шойгу превратился из изгоя в правую руку Главы республики, формируя национальную повестку. Вскоре он официально вошёл в аппарат нового правительства, чуть позже возглавив Канцелярию. А потом и вовсе перебрался в кресло министра образования Тувы, получив в свои руки рычаги влияния на людей через детей. Завершил свою головокружительную карьеру государственного вельможи учредитель националистического Народного Фронта «Хостуг Тыва» назначением на должность заместителя председателя правительства Тувы. Ещё немного – и он бы вполне мог претендовать на должность Главы республики, но этого, видимо, Шойгу было не нужно, и Каадыр-оол Бичелдей за хищение 44 млн. рублей, выделенных из бюджета республики на строительство пришкольных детских площадок, был приговорён Кызылским городским судом к условному сроку. Но, как Вы понимаете, дорогой читатель, Бичелдей – не единственный, кто хотел бы на коньке национализма и сепаратизма получить власть. Таковых в республике хватает. К тому же и сам Кара-оол, судя по всему, вынашивает планы возглавить суверенное государство. Да и Сергею Шойгу на всякий случай «запасной аэродром» не помешает. Не зря же он занимается милитаризацией Тувы – готовит себе опричников.

И вот в этот котёл сепаратизма вбрасывается семя раздора в виде разделения людей разной национальности на «государствообразующий» и «не государствообразующие» «народы». Таким образом, вопрос о языке становится вопросом всероссийской политики. А это очень опасно. Достаточно вспомнить, что стало с Украиной, когда там вопрос языка возвели в ранг государственной политики. А сепаратисты Тувы спят и видят, когда власти РФ официально отнесут тувинцев к людям другого сорта, чтобы поднять вопрос независимости. И теперь уже Кара-оол, желающий стать ханом, вполне может им предложить: хотите стать «государствообразующим народом» – вставайте под мои знамёна (или знамёна Шойгу?) и будем возрождать Тувинскую Народную Республику! Чем не идея? Это вам не строительство ТЭС-2 или железной дороги «Курагино-Кызыл»! Под эти лозунги можно собрать много отморозков, искренне верующих, что без России им жить будет лучше и веселее. А если это произойдёт в такой криминальной республике, как Тува, которую наверняка поддержат Кавказ, Поволжье и Якутия, то эта невинная с виду норма в Конституции превратится в бомбу, способную взорвать Российскую Федерацию.

Единство государства под названием Российская Федерация – важнейшая задача Кремля. И такие чиновники в регионах, как главный федеральный инспектор по Республике Тыва А.Г. Вавилихин в силу своей должности в содружестве с руководством УФСБ по Республике Тыва во главе с А.А. Кувшиновым обязаны заниматься безопасностью и нерушимостью границ Российской Федерации. А они вместо этого регулярно проводят сходки, на которых обсуждают перспективы заткнуть рот независимым журналистам и всей независимой прессе...

Конечно, я далёк от мысли, что Вавилихин и Кувшинов воруют бюджетные деньги. Наверное, им хватает и без того. Но то, что не без их апатии в Туве набирает силу мафия, вынашивающая планы в случае ослабления России выхода из её состава – вещь вполне реальная, и вклад в этот процесс Вавилихина уже очевиден. И если Кремль будет и впредь относиться к национальному вопросу так, как относится сейчас – беды не миновать.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин