    Обзор прессы

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО: ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ УМЕРЛО!

Как сообщила «ТП», производственная деятельность «ОАО «Кызылский хлебокомбинат» началась с «1958 года». Так что жителям Кызыла его продукция хорошо известна «более 60 лет». «Бывший хлебозавод благополучно пережил все сложные в экономическом плане годы и в 1992 году стал вот уже акционерным обществом открытого типа». В советское время «завод развивался преимущественно как специализированное предприятие по производству пшеничных хлебов». Теперь ему предстоит выживать в условиях конкуренции, в связи с чем теперь «к основному ассортименту добавлены различные кондитерские изделия». Завод производит в сутки «около 6,5 тонн продукции, отличающейся разнообразием потребительских свойств, упаковки, начинки». Сообщается, что в настоящее время «ОАО «Кызылский хлебокомбинат» поставляет на рынок более 180 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий». «Основной вид деятельности ОАО – производство и реализация хлебобулочных изделий, в том числе сдобных и слоёных изделий, сухарей и сушек».

Конечно, хорошо, что на предприятии «наряду с традиционными сортами пшеничного и ржано-пшеничного хлеба выпускают продукцию диетического характера» – «освоили выпуск йодсодержащего хлеба «Целебный», батона «Умница». В публикации сообщается, что «хлеба, обогащённые семенами льна, кунжута, подсолнечника, дроблённой сои, пользуются спросом у покупателей». Правда, где этот замечательный ассортимент можно увидеть и тем более – приобрести, в публикации не сообщается. К сожалению, хлебозавод с 60-летней историей до сих пор не имеет собственной торговой сети. А существующая сеть магазинов предпочитает торговать хлебобулочными изделиями других производителей. Так что более молодые и предприимчивые конкуренты оставляют ветерана хлебопечения далеко позади себя.

В статье упоминается и другой ассортимент продукции хлебокомбината – «глазированные пряники с различными начинками, слоёные изделия, рулеты, кексы, торты, печенья». Но вряд ли пряники «ОАО «Кызылский хлебокомбинат» в состоянии конкурировать как по цене, так и по качеству с завозной аналогичной продукцией. Однако тем не менее приятно осознавать, что «ОАО «Кызылский хлебокомбинат» трудоустроил «более 80 человек», хотя зарплату в 12 тыс. рублей вряд ли можно назвать приличной. И хотя директор заявляет, что заботится о «молодёжном коллективе», «чтобы рабочие вовремя получали зарплату», такая забота начальства вряд ли оправдывает скромный размер денежного вознаграждения. Рабочим остаётся гордиться трудом на одном из последних выживших в условиях конкуренции советском заводе с «обновлённым автопарком новых машин», которые спешат в магазины, «чтобы свежий, почти горячий хлеб быстро доставлялся» покупателям. Директор похвалилась, что предприятие «по заказам потребителей выпускает торты», но вряд ли объёмы производства тортов на «ОАО «Кызылский хлебокомбинат» можно сравнить с тем, что выпускает «Эдем».

Можно понять директора, когда она жалуется на ворох проблем: «предприятие – крупное, производственных расходов много, налоги большие, особенно дорого стоит электроэнергия – 7 руб. за 1 киловатт». Но точно с такими же проблемами сталкиваются все производители товаров и услуг Тувы. Причина тому – неумение, да и нежелание заниматься решением реальных проблем предпринимателей и населения республики со стороны Главы республики Шолбана Кара-оола и его первого заместителя по экономике Александра Брокерта. Именно по их вине в республике созданы неконкурентные с нашими соседями условия хозяйствования, когда у них тарифы на электроэнергию и цены на уголь втрое ниже, чем в Туве. А они, в свою очередь, тянут за собой цены и тарифы на всё остальное. Но на заводе, «несмотря ни на что стараются работать на хороший результат, выпускать качественную продукцию». И само по себе хорошо даже то, что у предприятия, работающего в таких суровых условиях, в настоящее время «долгов по зарплате, налогам и отчислениям в негосударственные фонды нет». А это значит, что ему, по крайней мере, в ближайшее время банкротство не грозит.

«У предприятия есть свой ведомственный детский сад «Лесная поляна» для ребятишек 4-х возрастных групп». А это в Кызыле – большая удача, поскольку городские власти никак не могут справиться с огромной очередью в детские сады. У работников хлебозавода за деток душа не болит – пока «мамы и папы работают, дети под присмотром воспитателей и нянечек, их накормят, напоят и спать уложат». Как выяснилось, «в садике есть спортивный зал, совмещённый с музыкальным. Проводятся занятия по английскому языку, уроки хореографии, работает логопед». Благодаря этому «на комбинате удалось остановить текучесть кадров». Ему бы наладить собственную торговую сеть и поднять зарплату до цивилизованного уровня, и можно было бы за него порадоваться.

ЗАБРОШЕННЫЕ ВЛАСТЯМИ ОЛЕНЕВОДЫ ПРОВЕЛИ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Тоджа – жемчужина Тувы. Живут в ней тувинцы-тоджинцы, занимающиеся разведением оленей. В последние годы положение тружеников Тоджи очень осложнилось, поскольку власти Тувы сочли их людьми второго сорта и прекратили всякую бюджетную поддержку оленеводов, работающих в очень сложных условиях. И вот «28 февраля в селе Тоора-Хем в местечке Первая поляна прошёл 21-й фестиваль оленеводов». В рамках фестиваля «были организованы культурно-массовые, спортивные мероприятия, различные конкурсы, выставки, такие как выставка-конкурс чумов среди общин коренных малочисленных народов Севера, выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства, выставка трофеев Юрия Никитина, конкурс блюд из рыбы мяса диких животных».

Людей, лишившихся внимания властей, развлекали песнями плясками районные участники самодеятельности. «В рамках культурных мероприятий с интересными концертными номерами выступили самодеятельные артисты и фольклорные группы Тоджинского района». Состоялись и спортивные мероприятия: «гонки на верховых оленях и на охотничьих лыжах, состязания среди оленеводов – мужчин и женщин – на скоростное седлание и навьючивание оленя, распиловка и расколка дров на скорость и, конечно, соревнования по хурешу». А потом «были вручены государственные и муниципальные награды лучшим труженикам оленеводческой отрасли». И опять никаких материальных щедрот: «Ирина Кол (МУП «Одуген») и Анатолий Бараан (СПК «Шулун») удостоились благодарности Главы РТ, Данил Кырганай (МУП «Одуген») награждён почётной грамотой ВХ РТ, оленеводы МУП «Одуген» Чайнаш Бараан и Виктор Самбуу награждены почётными грамотами Минсельхозпрода РТ, Наталья Бараан (СПК «Шулун») и Айвар Саая (МУП «Одуген») почётными грамотами председателя муниципальной администрации».

Глава республики Шолбан Кара-оол фестиваль оленеводов проигнорировал. Его понять можно – он своим решением лишил оленеводов государственной субсидии, которую они получали всегда, пока его не привёл к власти в Туве Шойгу. Вместо себя он оставил ранее судимого уголовника, занимающего должность заместителя по сельскому хозяйству «Валентина Ендана», при участии которого состоялся «откровенный и конкретный разговор о проблемах и перспективах развития оленеводства на территории Тоджинского района». А поговорить было о чём. С лёгкой руки Кара-оола в районе бесчинствуют китайцы, уничтожающие уникальную природу Тоджи, не выплачивающие по закону налоги и развращающие чиновников взятками.

Невнимание тувинских властей к труду и быту тоджинцев-оленеводов привело к тому, что в настоящее время «поголовье оленей на 1 января 2020 г. составляет всего 1647 голов», а ранее только «в двух процветающих хозяйствах Тоджи численность оленей доходила до 20 тыс. голов». Такова реальная цена невнимания власти к отдалённому району и его людям. Практически, Кара-оол и его камарилья погубили отрасль и довели людей до нищенского состояния. Достаточно привести одну цифру: сегодня «численность оленеводов составляет 49 человек, живущих на 19 стойбищах». Это всё, что осталось (выжило) при Кара-ооле от ранее устойчиво развивающейся отрасли. И всё это из-за отказа правительства в предоставлении субсидий на разведение оленей. Точно так же, как отказывает ныне в субсидировании птицеводства, которое, скорее всего, ожидает участь оленей Тоджи.

Теперь правительство Тувы вместо материальной поддержки оленеводов придумало «для сохранения и развития оленеводства, традиционного уклада жизни и занятости населения Тоджинского района» глупейший «проект увеличения поголовья оленей до 2023 года». А ещё по инициативе Кара-оола в районе запущен «проект «Утварь для оленеводческой семьи». Понимаете – оленей и оленеводов почти не осталось, а Шолбан Валерьевич вместо материальной поддержки оленеводов инициирует одну никчёмную программу за другой! Видимо, полагает, что население Тоджи должно быть ему благодарно. Для придания форса чиновник вдруг вспомнил, как «на праздновании Дня коренных малочисленных народов мира 9 августа 2018 г. им вручили 6 снегоходов «Буран», 17 утеплённых палаток, 15 спутниковых телефонов, 32 комплекта зимней спецодежды для взрослых и 34 летних комплекта – для детей». А скоро подарят аж «37 оленей из Республики Саха-Якутия». С умилением вспоминает, как «ООО «Лунсин» и ООО «Голевская горнорудная компания» купили «новогодние подарки для 66 детей оленеводов». Вот так настоящая забота о людях подменяется лживым пиаром для дешёвого авторитета.

ЯКУТЫ, ТУВИНЦЫ И ТАТАРЫ СТАНУТ В РОССИИ ЛЮДЬМИ ВТОРОГО СОРТА?

В России готовятся поправки в основной закон страны – Конституцию. Началось всё с того, что Путин 15 января 2020 года объявил приоритетом в нашей застоявшейся стране принцип сменяемости власти и предложил внести поправку, отменив слово «подряд» в норме, разрешающей одному человеку занимать должность президента страны «не более двух сроков подряд». А также внести запрет на двойное гражданство и владение банковскими счетами и имуществом за границей. Также он предложил ограничить кандидату в президенты право на выдвижение требованием проживания гражданина в России на момент выдвижения не менее 20 лет. Прошло полтора месяца, первые новации отошли на второй план и появилась ещё одна новелла, касаемая термина «государствообразующий народ».

Подано это было под предлогом укрепления позиции русского языка. Подхалимы всех мастей, не раздумывая, тут же восхитились предложением вписать в Конституцию фразу «государственным языком России является русский как язык государствообразующего народа». Среди них оказался и Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, который пропустил идею считать русских «государствообразующим народом», а людей всех других 127 национальностей России – народами не государствообразующими, не имеющими права на создание собственного государства в рамках Российской Федерации. Он восхитился: «наш Президент В.В. Путин проявляет мудрость и ответственность за судьбу страны. Конституционную защиту русского языка считаю верной». Такое впечатление, что речь идёт о языке, а не о власти. Но не такой уж он дурак, чтобы не понимать: теперь у тувинцев перспектива стать «государствообразующим народом» связана только с сепаратизмом и выходом Тувы из состава РФ. А может, как раз это его и устраивает?

КАРА-ООЛ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЖИТЬ С УДОБСТВАМИ

Как известно, Тува лидирует в России не только по уровню бедности, преступности, заболеваниям сифилисом и туберкулёзом, по дефициту мест в детских в садах, но и по очередям детей-сирот для получения жилья. В настоящее время в очереди стоят около 6 700 человек, а выделяется в год не более 40 квартир. Таким образом, на разрешение текущей проблемы (без учёта появления новых выпускников детских домов и интернатов) Туве понадобится (6 700:4) не менее 160 лет.

Для того, чтобы губернаторы не уклонялись от исполнения обязанности обеспечивать детей-сирот жильём, «в 2018 году» была введена норма, согласно которой региональные власти обязывались «выделять для детей-сирот квартиры в каждом строящемся по госзаказу многоквартирном доме», но «не более 25%», чтобы они не заселялись все в один дом и имели возможность «социализации». Кара-оол решил, что «в Кызыле, это ограничение замедлило реализацию программы по обеспечению детей-сирот жильём», и предложил эту норму для Тувы отменить. Что позволит селить сирот Тувы в дома без удобств. Такая, брат, новация...