Дорога в один конец

Возродится ли проект железнодорожной ветки Курагино – Кызыл. Проект реализуется уже более 10 лет

«Российские железные дороги» определились с подрядчиком проекта железнодорожной ветки Курагино – Кызыл. Дорога идет в связке с инициативой по освоению Элегестского месторождения в Туве. Этой идее уже больше 10 лет, однако до введения объектов в эксплуатацию дело до сих пор не дошло. Будет ли удачной новая реанимация проекта, какие причины мешали реализовать его раньше и насколько востребован республиканский уголь на рынке – в материале «ФедералПресс».

В проекте не было

Главным проектировщиком железнодорожной ветки Курагино – Кызыл станет петербургский институт «Инженерная группа «Стройпроект». Таковы итоги конкурса, организованного заказчиком – «Российскими железными дорогами». Стоимость контракта – 5,4 млрд. рублей.

Задача подрядчика – определить места возведения искусственных сооружений, включая виадуки, тоннели, мосты, разъезды и станции, а также ответвление на Элегестское месторождение, и внести эти корректировки в документы по планировке. Для этого инженерам предстоит пройти 410 километров. Срок исполнения всех работ, согласно конкурсной документации, – август 2021 года.

По данным тендерной площадки, конкуренцию «Стройпроекту» пытались составить две компании – московское ООО «Мост» и филиал китайской инженерной железнодорожной корпорации «Эр Юань».

Строительство железной дороги должно завершиться в течение 4,5 лет. Цель создания ветки – разработка Элегестского месторождения коксующегося угля и последующая поставка продукции по территории страны. Впрочем, сейчас речь идет и о развитии сельского хозяйства. Предполагается, что по железной дороге сможет ходить до 19 пар поездов каждый день, а в будущем она может быть продлена в Монголию, а затем и в Китай.

Дорога длиной в десятилетие

Проект разработки Элегестского месторождения и связанной с ним железной дороги Курагино – Кызыл существует уже более 10 лет, а сроки его запуска многократно откладывались. Первоначально инициатором этой идеи была «Енисейская промышленная компания», подконтрольная предпринимателю Сергею Пугачеву. В 2011 году она была продана совладельцам «Русской медной компании» – Игорю Алтушкину и Руслану Байсарову. Через год последний покинул ЕПК и заявил о создании ООО «Тувинская энергетическая промышленная компания», которая должна была перехватить проект. Так и произошло: в начале 2013 года у ЕПК была отозвана лицензия, а уже весной ее получила ТЭПК.

Проект получал и государственную поддержку. В 2014 году, например, правительство одобрило выделение ему 86,8 млрд. рублей из Фонда национального благосостояния. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев официально поддержал идею министра обороны Сергея Шойгу о продлении ветки до Китая для возможной поставки угля в азиатские страны.

Весной прошлого года правительство РФ одобрило включение Элегестского месторождения и железной дороги Курагино – Кызыл наряду с еще 31 проектом в состав КИП «Енисейская Сибирь».

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло называл проект приоритетным для Сибири и ожидал, что он «поможет раскрыть инвестиционный, туристический и минерально-сырьевой потенциал территории, а также обеспечит доступность региона и новые рабочие места».

Согласно последним данным, фигурирующим в документах на официальном сайте «Енисейской Сибири», протяженность железнодорожной ветки Элегест – Курагино – Кызыл должна составить 410 километров с выходом на Транссиб, по ней будет вывозиться до 15 млн. тонн угля в год. Проект должен быть реализован до 2024 года, а общий объем инвестиций превышает 360 млрд. рублей.

Во главе угля

Бывший советник спикера парламента Тывы, издатель местной газеты «Риск» Сергей Конвиз скептически относится к перспективе строительства железнодорожного пути. По его информации, проект железной дороги будут создавать далеко не в первый раз, и связано это с законодательным требованием обновлять документацию каждые пять лет из-за возможных геологических процессов.

«Поиск частного инвестора для железной дороги велся с 2002 года, но результатов не дал, и я не вижу причин, почему сейчас ситуация могла бы поменяться. Единственное, что произошло за эти годы, – президент Путин в 2011 году забил символический костыль в основание ветки, и в этом месте затем положили четыре рельсы длиной до 100 метров. Все это называется станцией Кызыл-конечная, хотя ничего похожего на вокзал рядом нет», – рассказал Конвиз.

Не верит эксперт и в конкурентоспособность тувинского угля. По его словам, период коксования его составляет 36 часов, в то время как у кемеровского сырья – 24 часа.

«Он не востребован даже на территории Тувы. У нас работает Каа-Хемский разрез, обеспечивающий потребности Кызыла и прилегающих территорий, но, например, мощности «Евраза» уже закрылись. Там работает только оборудование по откачке воды, да и от него, по слухам, готовятся отказаться. Не говоря о том, что железная дорога, работающая только в одну сторону, на вывоз сырья, не сможет окупиться никогда», – добавляет экс-советник спикера.

Конвиз отметил и то, что население республики негативно относится к проекту, опасаясь «заметного изменения этнического состава населения».

Вагонные споры

Периоды интереса к проекту и его спада коррелируют с мировой конъюнктурой цен на уголь, заметил управляющий директор «Финам Менеджмент» Элвис Марламов. По его словам, всплеск количества желающих разрабатывать месторождения в Тыве пришелся на середину 2000-х годов, когда потенциальные инвесторы «вставали в очередь в надежде получить лицензию». Но все резко изменилось из-за кризиса 2008 года. В 2011-2012 годах уголь на мировых рынках вновь подорожал, и о проекте освоения Элегестского месторождения вновь заговорили на государственном уровне, однако затем цены вновь пошли на спад вместе с интересом к теме. Нынешнюю активизацию эксперт связывает с недавно достигнутым новым пиком цен на сырье, который пришелся на 2018-2019 годы.

«На самом деле, есть большие сомнения, что тувинский уголь в ближайшее время будет сильно востребован. Сейчас, наоборот, есть проблема, что добытый уголь не могут вывезти, говорят, что на железнодорожных узлах целые пробки из поездов с сырьем. И если добавить к ним еще продукт из Тувы, это усугубит ситуацию. Опять же, мы видим, что крупнейшие компании анонсируют снижение добычи из-за ситуации на рынке», – отмечает он.

Марламов сомневается и в том, что сырье в ближайшее время будет востребовано за рубежом, поскольку Китай, скорее всего, столкнется с экономическим спадом и «ему будет не до этого».

В то же время Индия анонсировала планы по увеличению производства стали в несколько раз в 2023 году, для чего ей потребуется дополнительный коксующийся уголь.

«Под эти цели тувинский уголь может, в принципе, быть востребован, но и без него желающих поучаствовать в поставках много», – заключил эксперт.

Станислав Казаченко

«ФедералПресс»