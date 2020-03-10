    Телеразборки

Несмотря на обещания чиновников, жильё для детей-сирот не строится

«Восьмой канал» продолжает освещать больную тему равнодушия тувинских властей к судьбе детей-сирот. Оказывается, проблема обеспечения жильём детей-сирот стала настолько актуальной, что «сироты Тувы готовы выйти на митинг», так как власти Тувы игнорируют действующее законодательство и «не выдают детям-сиротам полагающееся им законное жильё».

Последний пик публичных возмущений состоялся два года назад. Тогда они устроили митинг. Чиновники струсили и тут же «пообещали им, что в течение двух лет в Кызыле построят дома и заселят не менее 200 детей-сирот». Конечно, это не Бог весть что, поскольку в очереди на жильё стоит более шести тысяч сирот. Однако фактически за два года властями республики было выделено сиротам лишь пара десятков помещений.

Дома не строятся, хотя федеральные деньги Туве выделяются ежегодно. Тем более, теперь законодательство разрешает не только строить на них новое жильё детям-сиротам, но и приобретать его на вторичном рынке. Если квартиры будут выделяться в таком же темпе, то многие «дети» до получения жилья просто не доживут. Это очевидно. Поэтому «сироты Тувы вновь пришли в министерство за ответом на свой вопрос: когда у них появится крыша над головой?».

При этом стало известно, что правительство Тувы планирует выдать 48 квартир в новом доме для детей, которые остались без родителей. Но кто эти счастливчики, им узнать не удалось – эту информацию власти держат в строжайшей тайне. Никто не видел этот список, и никто не знает имён счастливых новосёлов. Видимо, чиновники выдавать будут квартиры «своим» или за взятки. По закону, формированием списка очередников на получение жилья сиротами занимается Министерство труда и социальной политики РТ. Однако заместитель министра развела руками и сказала, что ничего не знает, и отправила ребят в министерство строительства Тувы. А там министр Овсянников, который два года назад уже обещал им золотые горы, тоже только развёл руками.

Как дети-сироты выживают без своей жилплощади

Другой сюжет «Восьмого канала» рассказывает, как живётся сиротам, которым тувинские власти не выделили полагающееся по закону жильё. Кто-то мыкается по родственникам, кто-то снимает жильё в аренду, а тем, кому и это не по карману, размещаются в так называемом в постинтернате. Журналисты «Восьмого канала» побывали в гостях в таком центре социальной помощи семье и детям.

Анай-Хаак Эвээл – сирота. Где её родители – не знает. Никто из родственников никогда не выходил с ней на связь. Анай-Хаак слышала, что мама вроде умерла, а папа пропал без вести. Её малышкой привезли в дом малютки, а после попала в интернат, где она и выросла. «Всегда мечтала о семье, о родных сёстрах и братьях. Представляла, что когда вырастет, у неё будет большой дом и много детей. Пока есть три дочки и сыночек, с которыми она живёт вот в этой маленькой комнате 3 на 6 метров без удобств уже несколько лет».

Анай-Хаак Эвээл после интерната сразу встала в очередь на получение жилья. Много было разговоров и обещаний о том, что ей скоро выдадут отдельную квартиру, но пока – это мечты. Девушка, каждую неделю ходит в буддийский храм, где молится, чтобы её три дочки и сыночек никогда не узнали, что такое жить в интернате, чтобы всегда был хлеб на столе, одежда, а самое главное – это крыша над головой.

А вообще в этом постинтернате пять спальных комнат. Здесь живёт девять взрослых и 15 детей – это малыши сирот. Центр больше напоминает общежитие. «Общая кухня, все удобства на улице». Они не жалуются, потому что для жильцов это – единственная крыша над головой.

Общероссийская общественная организация сирот проводила своё расследование по Туве. Ей удалось выяснить, что Тува не только не строит жильё для детей-сирот, но и даже несколько раз неосвоенные средства возвращала в Москву. И даже порой со штрафными санкциями из бюджета региона. Такая в Туве власть. Бессердечная и бессовестная. Оно и понятно – Кара-оола, как известно, Бог наградил даром ничего не делать даром. А что взять с сирот? Вот и не строят ничего. И даже не приобретают жильё на вторичном рынке.

И снова про бракодела Крапивина

Другая категория обездоленных – это граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье. Про новые аварийные дома по ул. Иркутской, отстроенные ООО «Энергострой» Крапивина, «Восьмой канал» рассказывал чуть ранее. Получилось так: люди годами ждали улучшения жилищных условий, но в итоге радостное событие превратилось в подсчёт расходов по устранению брака ООО «Энергострой». Дома настолько некачественно построены, а квартиры в них настолько малы, что нашлись такие переселенцы, которые отказались от этих квартир. Другие набрались смелости и вселились. И теперь им нет ни сна, ни покоя – они занимаются ремонтом нового жилья самостоятельно.

Поначалу Крапивин и власти шли на переговоры и обещали, что неполадки будут устранены в обещанные обговоренные сроки. «Восьмой канал» наглядно на примере семьи Мельниченко показал, как полученную месяц назад по программе переселения из ветхого и аварийного жилья квартиру приходится приводить в порядок.

Как сообщала сама Мельниченко, поначалу заветным метрам они радовались. Но после тщательного осмотра восторженные эмоции сразу же улеглись, поскольку они обнаружили недочёты в строительстве. В частности, «балконные и оконные проёмы имеют пустоты». При нашей холодной зиме через них будет продувать моментально, да и кызылская сажа уже сейчас сыплется через щели в откосах. Двери – самого низшего качества и требуют замены. Полы – неровные, требуется новая стяжка, а это обойдётся для семьи в приличную сумму.

Представители застройщика приехали по вызову. После обхода комнат, стороны договорились об устранении недочётов. Но надежды на Крапивина нет. Может, поможет «Восьмой канал»?