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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 26, 7 июля / Круговорот бумаги: Запрос опять вернулся в прокуратуру Тувы
   
 
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№26, 7 июля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Круговорот бумаги: Запрос опять вернулся в прокуратуру Тувы

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Генеральной прокуратурой Российской Федерации Ваше обращение (зарегистрировано за № ОГР-155561-20), поступившее из Следственного комитета Российской Федерации, о нарушении законодательства при выполнении в Республике Тыва программ по обеспечению жильем детей-сирот и по иным вопросам направлено в прокуратуру Республики Тыва в соответствии с компетенцией для рассмотрения и информирования Вас о результатах.

Начальник отдела управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики М.В. Умрихин

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