Круговорот бумаги: Запрос опять вернулся в прокуратуру Тувы

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Генеральной прокуратурой Российской Федерации Ваше обращение (зарегистрировано за № ОГР-155561-20), поступившее из Следственного комитета Российской Федерации, о нарушении законодательства при выполнении в Республике Тыва программ по обеспечению жильем детей-сирот и по иным вопросам направлено в прокуратуру Республики Тыва в соответствии с компетенцией для рассмотрения и информирования Вас о результатах.

Начальник отдела управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики М.В. Умрихин