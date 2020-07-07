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№26, 7 июля 2020 года.
Факты, аналитика, суждения
Круговорот бумаги: Запрос опять вернулся в прокуратуру Тувы
Петрову Л.Ф.
ОТВЕТ НА ЗАПРОС
Генеральной прокуратурой Российской Федерации Ваше обращение (зарегистрировано за № ОГР-155561-20), поступившее из Следственного комитета Российской Федерации, о нарушении законодательства при выполнении в Республике Тыва программ по обеспечению жильем детей-сирот и по иным вопросам направлено в прокуратуру Республики Тыва в соответствии с компетенцией для рассмотрения и информирования Вас о результатах.
Начальник отдела управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики М.В. Умрихин
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