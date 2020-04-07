    Обзор прессы

В ТУВЕ – САМОИЗОЛЯЦИЯ

В Туве, как и по всей России, принимаются экстренные меры по борьбе с коронавирусом. Особое внимание на тех, кто прибыл из-за границы. Им полагается двухнедельный карантин. В связи с этим, когда поступило сообщение о том, что «семья из двух взрослых и двух детей прибыла из Таиланда на пост ДПС «Шивилиг» 28 марта», их «сразу на машине скорой помощи доставили в Инфекционную больницу». К счастью, «ни у одного члена этой семьи признаков ОРВИ не обнаружено». Более глубокого тестирования на коронавирус в Туве не применяется. «Тем не менее семья была отправлена на самоизоляцию». После этого «через десять дней после прибытия, каждый член семьи сдаст тест на коронавирус». А всего в республике официально «на самоизоляции находятся 116 человек», у которых имеются подозрения на возможную инфекцию коронавируса. У них «участковые терапевты по месту жительства два раза день фиксируют температуру». Правда, делается это не непосредственно, а «в телефонном режиме». Так что реальной картины никто не знает.

«Медицинские работники» «в случае нарушения режима самоизоляции» сами никаких мер не предпринимают, а только «информируют» правоохранительные органы. Они приезжают и составляют протоколы. В случае, если «человек не сообщает о прибытии из неблагополучной по коронавирусу территории или нарушает режим самоизоляции», «ему грозит административная мера по статьям 6.3 или 19.4 КоАП РФ, вплоть до уголовного наказания по статье 236 УК РФ». Контроль за въезжающими ведётся «На пунктах пропуска – «посты «Ак» и «Шивилиг», аэропорт Кызыла – проводится термометрия». При этом «каждому гражданину, прибывшему из другой страны, вручается уведомление об обязанности информировать о своём прибытии на телефон «горячей линии» 3-08-08». Это «не право, это обязанность». В случае, если «граждане не сообщают о своём прибытии на номера «горячей линии», то в любом случае в Роспотребнадзор поступает список из Миграционной службы МВД по РТ». Тогда включается механизм репрессий.

«В обсервацию эти граждане попадают в том случае, если у них нет условий для самоизоляции. Обсерватор на 50 мест организован на базе Республиканского наркологического диспансера». В настоящее время «там находятся 13 человек», у которых «тесты на коронавирус берутся по прошествии десяти дней после прибытия». Если верить врачам, «все результаты на сегодняшний день отрицательные».

Принято решение, что «три кызылские поликлиники будут производить отбор биологического материала». А сами исследования будут проходить «в лабораториях Инфекционной больницы и СПИД-центра». Сейчас там имеются «тест-системы на 506 исследований». То есть имеется возможность одноразово протестировать 506 человек. Но врачи уверяют, что в случае необходимости «нам отправят столько тестов, сколько потребуется». И тут «проблем не будет». «Также на коронавирус проверяется каждый случай внебольничной пневмонии». По состоянию на «31 марта» в Туве «случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано».

ТУВИНСКИЙ КОРМЧИЙ ДАЛ УКАЗАНИЯ, КАК ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ

В другой статье «Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал, каким образом будут исполнять подписанный им указ» о борьбе с нарушителями режима самоизоляции. Он уверяет: «Введение режима полной самоизоляции граждан – это необходимая мера». «Мы анализируем риски по республике. Так, за последние два-три дня в разы увеличился поток въезжающих, в том числе возвращающихся домой студентов, многие из которых прибыли из регионов, в которых зафиксированы случаи заболевания. Учитывая, что численность жителей Тувы небольшая, но при этом есть высокая мобильность, принято решение о переходе на домашний карантин всех граждан, независимо от возраста. Это сделано, в первую очередь, чтобы не допустить распространение коронавируса, сохранить здоровье и жизни наших земляков».

Кара-оол уговаривает: «Мы все должны понимать, что сегодняшняя ситуация – нештатная», поскольку «в режиме самоизоляций мы ещё не жили». В связи с этим «особая ответственность лежит на руководителях организаций, независимо от форм собственности». Им необходимо не только освободить работников от работы, не только выплачивать им незаработанную зарплату, но и сохранить рабочие места. И государство в этом им не подмога, поскольку никаких мер поддержки малого и среднего бизнеса ни в какой форме не планируется. В лучшем случае бизнес может рассчитывать на отсрочки в выплатах по кредитам и налогам. И то – в исключительных случаях.

Пока толком неизвестно, кто попадает под самоизоляцию, а кто – нет. Не знает этого и власть. Поэтому «перечень организаций, услуг, подпадающих под запрет или наоборот, обязанных работать, будет уточняться также в оперативном режиме». Но в любом случае всем предпринимателям предстоит «определить своими решениями в виде приказов конкретные должности, фамилии сотрудников, которые будут обеспечивать непрерывность работы», поскольку «основанием для нахождения на улицах будут удостоверения личности и выписки из приказов или копии приказов с указанием конкретных фамилий, осуществляющих свой функционал». Власти определили, что «для предпринимателей, работающих в торговле, осуществляющих закупки», а также «для иных лиц, которые должны перемещаться на большие расстояния», должны выдаваться «командировочные удостоверения, путевые листы и так далее».

ПОТОП И МУСОР

Как обычно, в Туве весна наступила внезапно. Власти озаботились вероятными подтоплениями. МЧС две недели назад распорядилось о необходимости «в связи с потеплением в Туве убрать снег на придомовых территориях, чтобы избежать подтопления». Однако, как и прежде, «большая часть людей к призыву осталась глуха, проигнорировали, попросту говоря». В итоге, «в какие-то дома «паводок» пришёл чуть раньше».

Сейчас «специалисты ведут ежедневный мониторинг таяния снега», «проверяют все специально вырытые на случай паводка каналы». И снова убеждаются, что жители частного сектора «частенько захламляют мусором специально вырытые на случай паводка каналы». «Готовность муниципалитетов проверяют сотрудники Службы ГО и ЧС». Пока, сотрудники МЧС говорят: «Обстановка нормальная, хотя наводнение вполне может случиться, ведь зимой выпало в полтора раза больше осадков, чем обычно». «Эксперты сделали вывод, что вполне подготовлены к чрезвычайной ситуации Эрзинский, Тес-Хемский, Бай-Тайгинский, Чеди-Хольский и Кызыльский районы».

Если верить сводкам мэрии г. Кызыла (а верить им никогда нельзя!), «из Кызыла вывезли 30 тысяч кубов снега». Кроме этого, «в правобережной части города чистят водоотводный канал». Однако вполне возможно, что «может повториться ситуация прошлых лет, когда на правом берегу топило несанкционированные свалки, надворные туалеты и выгребные ямы». Это представляет серьёзную опасность «распространения инфекционных заболеваний». Ведь «мусор – среда для развития бактерий, насекомых и мышей, а они – переносчики псевдотуберкулеза и сыпного тифа». В этом смысле сейчас серьёзную опасность представляют все свалки мусора в Кызыле из-за бойкота правительством и мэрией Кызыла деятельности регионального оператора ООО «СТ-ТБО».

Что касается «Каа-Хема, где сегодня проживают 20 тысяч человек, то традиционно неблагополучным в паводковый период считается район близ горы Хербис». Сообщается, что «власти Кызылского района на противопаводковый сезон из резервного фонда выделили полтора миллиона рублей, и миллион двести тысяч уже потратили – на подготовку, убрали мусор, оборудовали новые водоотводные каналы. Вскопали бульдозерами 600 гектаров земли, которая смешалась со снегом. Это поможет воде, которая придёт с дальних гор, довольно быстро впитаться, что предотвратит распространение паводка».

КОГДА ВЛАСТИ ЗАЙМУТСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ?

Журналист еженедельника, упражняясь в остроумии, пишет: «Перефразируя классика, можно сказать, что квартирный вопрос детей-сирот не испортил». Хотя бы потому, что «вопрос есть, а квартир – нет». Да и, похоже, «в ближайшее время массового строительства жилья для сирот тоже не будет».

Как известно, «программе обеспечения жильём детей-сирот уже много лет». Так много, что «дети-сироты рожают своих детей и растят их». Но этой проблемой власти не занимаются. Почему? Сначала власти занимались присвоением средств, выделенных на строительство жилья для сирот, затем наступила пора вносить поправки в конституции, чтобы обеспечить вечный покой президенту, теперь всё внимание на пандемию коронавируса и экономический кризис в связи с катастрофическим падением цены на нефть по заказу олигарха Сечина. В общем, не до детей-сирот...

Активисты из числа сирот при поддержке депутата Андриана Ооржака в Кызыле собрались «за «круглым столом» для того, чтобы просто констатировать: жилья нет и не будет. «Заинтересованных лиц собралось так много, что это был, по сути, не «круглый стол» а круглый зал – за столом всем места не нашлось». От ОНФ присутствовали «Александр Буланкин и Сайма Далчин», от прокуратуры – «старший помощник прокурора РТ Елена Шевченко», от Верховного Хурала – «Ирина Бадыргы». А также «первый зам. министра финансов, первый зам. министра труда и социальной политики, зам. министра земельных и имущественных отношений, зам. руководителя Службы государственной жилищной инспекции» и много-много других чиновников, от которых мало что зависит. В общем, «много людей, которые, собравшись вместе, казалось бы, могут решить абсолютно любые вопросы, связанные со строительством жилья».

Обсудили странную ситуацию – «раньше на сайте были размещены списки, но поскольку они включали некоторые личные данные, то такой список признали незаконным». А теперь, «заходя на сайт», можно увидеть только собственные данные. «При этом непонятно, сколько человек стоит впереди и как скоро подойдёт время получать свою (подчеркнём – гарантированную законом!) квартиру». Общую картину злоупотреблений по нему не создашь. Так чиновники скрывают коррупцию в Минтруде, где и составляются списки очередников.

Заведён какой-то странный необъяснимый порядок, по которому «70% человек получают квартиры по списку и 30% – по судебным решениям». Какой идиот и на каком основании это придумал – неизвестно. А вообще-то не получает квартиры никто. Совсем. Такова истинная картина. Домов строится мало, и то только по программе переселения из ветхого жилья. Конечно, и в этих домах могли бы предоставлять жильё для детей-сирот, «но на самом деле – не могли бы».

«Дети-сироты хотят принимать участие в работе комиссии, которая занимается очередью и распределением жилья». Однако их туда не допускают. Объяснение простое: «комиссии формально нет, её расформировали». Говорят: мол, её и не должно быть. Хотя бы потому, что «не должно быть очередей». По закону так: «сирота выходит из интерната, после окончания средней школы, и получает квартиру». Это – по закону. На деле в Туве дети сироты не могут получить полагающиеся им квартиры по 10-20 лет. Но никто за этот беспредел не отвечает. «Сейчас в Кызыле 1798 детей-сирот идут по спискам и 151 человек – по судебным решениям».

Решением «круглого стола» «было рекомендовано: «включить в комиссию представителя регионального отделения Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» (после государственной регистрации данного НКО)». Тут встал вопрос: комиссия будет, «а где дома?». Все эти комиссии, очереди и прочее «имеют тогда смысл, когда есть жилые помещения». А нет жилья – и очередь не нужна!

Домов «нет и не будет», «начатое жильё нет возможности достроить», поскольку деньги, выделенные нам на строительство, либо разворованы, либо возвращены в федеральный бюджет как не использованные по назначению. К тому же правительство Тувы вовремя не озаботилось стоимостью квадратного метра жилья, и сейчас она «гораздо больше, чем была тогда, когда выделяли средства». А новых денег они пробить не могут, «потому что деньги-то уже были выделены». Все понимают, что в ситуации виноват Глава правительства Кара-оол, создавший коррупционную систему, в которой деньги легче украсть, чем направить на строительство жилья. Но кто же с него спросит, если его «крышует» сам министр обороны Шойгу?