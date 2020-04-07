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Долгострой в центре Кызыла Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 13, 7 апреля / Как Тува прожила первую неделю «самоизоляции»
   
 
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№13, 7 апреля 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

Как Тува прожила первую неделю «самоизоляции»

Число заболевших в мире растёт с каждым днём. К примеру, в Италии люди практически не выходят на улицу уже месяц. Надо помнить, что максимальный инкубационный период у коронавируса составляет 14 дней. Это означает, что человек может даже не подозревать, что является переносчиком вируса. «В Туве, как и во многих регионах России, введён режим полной самоизоляции. Люди без надобности не должны выходить из дома». Журналисты «Восьмого канала» рассказывают, как республика переживает ожидание эпидемии коронавируса, как «предприниматели и простые граждане выживают во время карантина».

Сообщают, что в Туве в режиме «полной самоизоляции» «людям разрешено выходить только в магазины за продуктами, лекарствами и выносить мусор». В результате такого решения «в Кызыле закрыты практически все магазины, за исключением продуктовых и аптек». Повсеместно «покупателей просят соблюдать масочный режим». Всё это называется «люди перешли на самоизоляцию. Продавцы сетуют, что вынужденный карантин приведёт к уменьшению выручки». Соответственно, они получат меньшую зарплату. А у них семьи, дети...

Журналисты прошлись по городу. В центре «работают дружинники, напоминают гражданам о карантине». Принятые меры привели к тому, что «улицы Кызыла опустели». Наверное, «если режим самоизоляции продлят, то это пойдёт только на пользу столице республики. Однако больно ударит по малому и среднему бизнесу».

Другой эпизод рассказывает, что «в столице республики Тува не так много торговых центров». Многие из них «выполнили требования и закрылись». Однако не все. К примеру, это не касается друзей Шолбана Кара-оола. ООО «Восток», которым официально владеет предприниматель Сергей Уюсов, никакого карантина не соблюдает. Также вне запретов деятельности «торговый центр «Саяны» другого друга Кара-оола – Роберта Доржу. Функционирует без проблем «центральный рынок под открытым небом», управляемый Хонук-оолом Монгушом. Там «предприниматели даже не слышали, что объявлен карантин». Поэтому «торговля идёт полным ходом и никто из соответствующих служб на это не реагирует и никого не инспектирует».

Проверили журналисты место отдыха кызылчан «центр Азии». «Обычно здесь много народу». Но сейчас увидели только «двух девушек», которые «сидели на скамейке и душевно разговаривали».

В Южном микрорайоне народу мало. И те «ходят в масках». Полная самоизоляция означает, что жители должны сидеть дома. Выходить на улицу разрешено только с определенными целями, к примеру, в магазин за продуктами, вынос мусора или обращение в больницу.

Ещё один сюжет – о карантине в городе на берегу Хемчика. «Город Ак-Довурак находится в 300 километрах от столицы республики. Журналисты 8 канала побывали в районе, чтобы узнать, есть ли паника у людей и как проходит карантин». Воскресенье, утро. На улицах немноголюдно. Ближе к обеду город просыпается, и на улицах уже более оживленно. «От Ак-Довурака до Абакана ближе, чем ехать через Кызыл, здесь также проходит транспорт в сторону соседней Монголии. Стоимость ряда товаров и услуг в Ак-Довураке дешевле, чем в Кызыле», – сообщает репортёр. «Предприниматели говорят, что проблем с привозом продуктов нет, да и цены никто не завышает. Бизнесмены понимают всю ответственность и сдерживают ценовую политику». Ажиотажного спроса нет – «многие местные жители давно купили необходимые товары». Кое-кто «на всякий случай покупают лекарства». Правда, «медицинских масок не найти. И уже давно». Но всё равно «паники у людей в Ак-Довураке нет».

Власти воспользовались моментом и приняли законодательные меры против распространителей нежелательной информации. На днях «в Туве осудили мужчину, который на своей странице в социальной сети сообщил, что в республике обнаружен первый заразившийся». Информацию посчитали недостоверной. «После того, как видео было опубликовано, в течение суток полицейские установили гражданина, причастного к распространению фейкового сообщения, и составили в отношении него протокол об административном правонарушении». «Ранее сотрудники полиции привлекли к административной ответственности ещё одну местную жительницу за распространение ложных сведений о пандемии COVID-19».

Решением мирового суда г. Кызыла «фигурант административного дела признан виновным в распространение ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях».

Так в Туве борются с пандемией.

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