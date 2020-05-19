Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней

Нашей семье очень нужна ваша помощь. Возможно ли через вашу газету привлечь внимание в следующей проблеме? Дело в том, что моя мама 1946 года рождения упала 9 мая 2020 года и сломала правую ногу в районе бедренной кости. Но в связи с обнаружением пациента с COVID-19 в ГБУЗ РТ Республиканская больница № 1 травматологическое отделение было закрыто на карантин в тот же день. И ее перевезли в офтальмологическое отделение.

Просто положили на кровать и даже не зафиксировали ногу шинами, хотя при данных переломах требуется срочная операция или фиксация места перелома и вытяжка ноги. Объяснили, что все оборудование и инструменты остались в травматологии.

Мы спросили дежурного врача, когда будет проведена операция или иные манипуляции по лечению перелома. Получили неопределенный ответ: что он не знает и надеется, что операция будет проведена на следующей неделе, так как необходимо привезти оборудование из травматологического отделения, а кто будет привозить тоже неизвестно, потому что все опечатано и закрыто.

Каждый час лежания без специального оборудования или без операции может вызвать множество осложнений, особенно для пожилого человека. Например, застойную пневмонию, тромбоз и тромбоэмболию, которые могут повлечь летальный исход.

Вывод такой.

Несчастные случаи никто не отменял! Это может случиться с каждым. Предположим, если ты кызылчанин и вдруг попал в аварию, то ты не жилец! Потому что из-за COVID-19 травматологическое отделение закрыто вместе с оборудованием, а в зону поражения никто не пойдет за ним.

Пожалуйста, помогите нам привлечь внимание к этой проблеме! Спасите мою маму!

С уважением, Ирина Тыртый-оол.