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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 19, 19 мая / Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней
   
 
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№19, 19 мая 2020 года.

    Нам пишут
Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней

Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней

Нашей семье очень нужна ваша помощь. Возможно ли через вашу газету привлечь внимание в следующей проблеме? Дело в том, что моя мама 1946 года рождения упала 9 мая 2020 года и сломала правую ногу в районе бедренной кости. Но в связи с обнаружением пациента с COVID-19 в ГБУЗ РТ Республиканская больница № 1 травматологическое отделение было закрыто на карантин в тот же день. И ее перевезли в офтальмологическое отделение.

Просто положили на кровать и даже не зафиксировали ногу шинами, хотя при данных переломах требуется срочная операция или фиксация места перелома и вытяжка ноги. Объяснили, что все оборудование и инструменты остались в травматологии.

Мы спросили дежурного врача, когда будет проведена операция или иные манипуляции по лечению перелома. Получили неопределенный ответ: что он не знает и надеется, что операция будет проведена на следующей неделе, так как необходимо привезти оборудование из травматологического отделения, а кто будет привозить тоже неизвестно, потому что все опечатано и закрыто.

Каждый час лежания без специального оборудования или без операции может вызвать множество осложнений, особенно для пожилого человека. Например, застойную пневмонию, тромбоз и тромбоэмболию, которые могут повлечь летальный исход.

Вывод такой.

Несчастные случаи никто не отменял! Это может случиться с каждым. Предположим, если ты кызылчанин и вдруг попал в аварию, то ты не жилец! Потому что из-за COVID-19 травматологическое отделение закрыто вместе с оборудованием, а в зону поражения никто не пойдет за ним.

 Пожалуйста, помогите нам привлечь внимание к этой проблеме! Спасите мою маму!

С уважением, Ирина Тыртый-оол.

(прочитано 492 раза)

 risk-inform.ru/article_8714.html
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