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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 19, 19 мая / Занимается ли Минздрав Тувы другими болезнями, кроме коронавируса?
   
 
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№19, 19 мая 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Занимается ли Минздрав Тувы другими болезнями, кроме коронавируса?

Министру здравоохранения
Республики Тыва Сату А.М.

ЗАПРОС

Уважаемый Артыш Михайлович!

В редакцию нашей газеты поступило письмо «Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней». В нём описывается страшная ситуация, когда человек нуждающийся в срочной медицинской помощи, остаётся без поддержки со стороны медперсонала. Ранее «Восьмой канал» рассказал о случае с инвалидом первой группы, который не может пробиться на приём к врачам для прохождения лечебных процедур.

Фактически речь идёт о параличе системы здравоохранения Тувы, который может повлечь за собой огромный всплеск смертности в республике. Это недопустимо, когда граждане не могут получить услуг, гарантированных Конституцией РФ.

Учитывая большой общественный резонанс и значимость вопроса обеспечения медицинскими услугами, прошу провести экстренную проверку указанных фактов. И через газету объяснить людям, куда они могут обратиться со своими проблемами.

Об итогах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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