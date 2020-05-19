    Телеразборки

КОРОНАПСИХОЗ В ТУВЕ

«Восьмой канал» ранее уже сообщал «о первых случаях заболевания коронавирусом в Туве. Очагом инфекции стал Тоджинский район, из-за этого на его территории был объявлен карантин». В этом выпуске телеканал сообщил, что «более 100 жителей Тоджинского района Тувы из-за объявленного карантина не могут попасть обратно домой», хотя вспышка коронавируса в Ырбане не подтвердилась, и «после нескольких недель лечения пациентов выписали». Ситуация сложилась парадоксальная: «Жители района, оказавшиеся в тот момент в других районах Тувы, не могут вернуться к себе домой», поскольку до сих пор почему-то «карантин не сняли». В связи с этим «люди оказались в плену обстоятельств более 4 недель».

Власти республики и Тоджинского района ничем людям не помогают. Даже анализы на коронавирус платные – «их можно сдать в одной из частных клиник Кызыла за 2600 рублей». Да и после этого «результаты будут готовы через 3 рабочих дня». Но тоджинцы получить анализы не могут – «таких денег ни у кого из желающих уехать нет». Кроме того, людям, которые хотят домой, приходится нести дополнительные расходы по проживанию в Кызыле. Многие здесь были в гостях, да и стеснять родственников, пользуясь их гостеприимством бесконечно, не получится. Тоджинцы надеются, что после выхода сюжета на «Восьмом канале», власти обратят на них внимание.

ЖИЗНЬ БЕЗ СВЕТА

«Восьмой канал» показал, как «жители садового общества «Солнечная поляна» на Вавилинском затоне» вот уже «4 года живут без электричества, как в каменном веке». Всего в обществе более 300 домиков. Все живут «без электроплиты, холодильника и интернета». Разумеется, сейчас, во время пандемии «это сказывается на дистанционном обучении детей», которые не могут полноценно учиться.

Кроме того, настала пора весенних работ на земельных участках. «Нужно сажать огород, выручают электрогенераторы» – «два дома скидываются на бензин». Но дачникам элементарно нечем поливать землю с насаждениями. Лишены они и «других элементарных удобств», «телевизор они не смотрят, в холодильнике по понятным причинам нет надобности». У некоторых, кто побогаче, «свет подаётся через солнечные батареи». Но «мощности хватает ненадолго, успевают только телефоны зарядить». Зимой им и того хуже. «Свет в домах от солнечных батарей включают на 30-40 минут».

Жители «Солнечной поляны» говорят что, «многочисленные обращения в «Тываэнерго» не дали результата». «Люди отчаялись увидеть свет в своих окнах и зажить нормальной жизнью». А энергетики на все вопросы отвечают однозначно: мол, «коллективной заявки на технологическое присоединение к сетям от них не поступало». И так – четыре года! Пресс-секретарь ОАО «Тываэнерго» Евгения Данилина вообще заявляет, что «технологическое присоединение – это затратная процедура». Поэтому не могут дать свет вот уже много лет! Правда, затем пообещала: «Мы будем стараться в кратчайшие сроки дать им ответ, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы у людей появился свет и все остальные блага». Дай бы Бог! «Жить без электричества годами в 21 веке, безусловно, дикость».

Наверное, такое возможно только в Туве – на протяжении многих лет жить без света в 10 км от столицы!

ПОМОГИ СЕБЕ САМ!

«Восьмой канал» рассказал, как складываются отношения между жителями новых многоквартирных домов и Управляющей компанией. На примере жильцов «Нового красивого 4-этажного дома в Кызыле по ул. Убсу-Нурской 12, который был сдан в эксплуатацию в 2017 году».

Дом хороший, чистота в подъезде поддерживается силами жильцов. Оказалось, что «собственники квартир устали требовать от коммунальщиков проведения ремонта и облагораживания придомового участка». «Кроме того, недовольны хозяева качеством и частотой уборки». Им пришлось самим заняться своим домом. «Соседи здесь собрались дружные». Поскольку «коммунальщики ни разу не сделали в подъезде ремонт, им пришлось скинуться на краску и приступить к ремонту».

Пока закончили 1-й этаж, на очереди побелка этажей выше. Около подъезда посадили ранетку дичку, с саженцами помогли знакомые. В общем, «хозяева квартир уже смирились с равнодушием коммунальщиков. Они не просят убрать или побелить, хотя это прямая обязанность управляющей компании. Они просят хотя бы организовать полив. Саженцы и цветы нужно поливать утром и вечером».