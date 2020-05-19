    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

Зачем вводится режим обязательного ношения масок и перчаток? Очень просто. Поставки масок и перчаток уже под контролем чиновников и связанных с ними «бизнесменов». Это гарантированные десятки миллионов рублей в день в их карманы. Это ещё один налог на нас.

Аноним, 15-05-2020 #2[ru]

Пока Роберт Доржу не продаст все китайские маски, полученные в подарок Минобороны из КНР и передаренные Шойгу тувинцам, масочный режим не отменят.

Аноним, 15-05-2020 #3[ru]

И когда Карлик с Доржу нажрутся? Всё им мало!

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

Как всегда: всего понемножку намешано и перенамешано. Насчет Дворца молодежи не согласен, пускай строят, молодежь и так долго ждала.

Аноним, 13-05-2020 #2[ru]

Если вы располагаете такими сведениями, почему же не доводите до конца? Априори суд – это высшая же инстанция!

Аноним, 13-05-2020 #5[ru]

Ну как, товарищ прокурор, не заплохело?

Аноним, 13-05-2020 #8[ru]

Название получше не могли придумать? Вообще-то все бывают разные не только прокуроры. И депутаты и алкаши тоже бывают разные!

Аноним, 13-05-2020 #9[ru]

Как будто прокурору делать нечего, чем читать вашу клевету. В отличии от вас он работает!

Аноним, 13-05-2020 #15[ru]

Прокурор зависит от губернатора. Куда ему деваться, если губернатор – вор, бандит и коррупционер?

Аноним, 14-05-2020 #17[ru]

Карликосоциоэкономика... Карлик поёт. А всего за сутки в Туве. Только что прослушала полицейскую сводку. Это какой-то ужас. Говорилось о четырех убийствах в Кызыле, совершенных в праздничные дни. В том числе убита мать пятерых детей. Самое страшное: 8-летний ученик школы №8 ударил мать ножом, когда та в нетрезвом виде не давала спать младшему брату. Также прозвучало о групповом пьянстве школьников. Ночью пропали дети 4, 6, 9 и 12 лет. К счастью, их нашли полицейские в березовой роще, далеко от места жительства детей. Родители их были в нетрезвом состоянии. О краже, драке и наркоторговле не стала слушать, это все повседневные обычные дела. Просто кошмар, что творится в Туве!

Аноним, 15-05-2020 #20[ru]

Прокурор Боровков обязан читать все газеты и реагировать на запросы. Нравится ему Риск, не нравится – его не спрашивают. Реагировать обязан!

Аноним, 15-05-2020 #21[ru]

У нас прокуроры и жулики – одна команда!

Аноним, 15-05-2020 #23[ru]

Вы понимаете, что они проповедуют. Они считают, что без воровства бюджетных средств ничего не происходит! Вот немного украли на Дворце молодёжи – вот вам и дворец! А иначе они уже не могут! И не только Дворец. Любой бюджетный объект – кормушка для Карлика!

Аноним, 15-05-2020 #24[ru]

А вы знаете, кто охраняет стройку – ЧОП Кара-оола! Вот так. Ни одна копейка мимо не проскочит!

Аноним, 15-05-2020 #25[ru]

Прокуроры бывают разные. Но такой как Боровков – один!

Аноним, 17-05-2020 #33[ru]

Боровков получит повышение в звании и уедет с повышением. А у нас в республике всё останется по-прежнему. Крышевание от Шойгу пока работает без сбоев. Пока. Как только под Шойгу зашатается стул, в Туве полетят головы. Материала для посадок воз и маленькая тележка. Будет команда и пипец Карлику! Поэтому его и держат – капкан однако.

Аноним, 17-05-2020 #34[com]

Боровков и Карлик поди шмурдяк для тувинцев на пару разливают.

Аноним, 17-05-2020 #35[ru]

Аууу, где наши депутаты госдумы? Ооржак Мерген, Лариса Шойгу, сенаторы Оюн Дина, Людмила Нарусова? Куда вы делись? Где депутаты Хуралов всяких? Самый большой прирост числа заболевших – в Туве, ничего не хватает, врачи живут в палатках, работают по 12 часов, их не кормят. Все заболели.

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

Вместо того, чтобы обеспечить людей масками и перчатками бесплатно, если их носить важно, власти планируют штрафовать. Эти же власти оставили людей без работы и без денег. В итоге люди будут носить одну и ту же маску для вида, что опаснее, чем не носить ее совсем.

Аноним, 14-05-2020 #2[ru]

Шолбан Кара-оол в окружении плотной толпы народа 9 мая спел песню на берегу Енисея. При этом ни на одном человеке не было маски. Хотя «С 7 мая 2020 года до особого распоряжения ввести на территории Республики Тыва режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок или респираторов) при нахождении в общественных местах».

Обращение к главе полиции Полякову: ВЫ АРЕСТОВАЛИ И ОШТРАФОВАЛИ ЭТОГО ЗЛОСТНОГО НАРУШИТЕЛЯ УКАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУВЫ? Шолбан Кара-оол совершил преступление нагло и демонстративно, не побоялся записать свое преступление на видео и выложить на своей странице на публичное обозрение. Где пресс-релиз от МВД с докладом о принятом решении? Или кишка тонка? Проще беззащитных бабушек и детей гонять на улицах?

Аноним, 13-05-2020 #2[ru]

Трудно судить об этом простому обывателю, не располагая первоисточником. Однако данное суждение явно имеет под собой некоторые основания. Очевидно лишь то, что ВОВ вывез на своих плечах простой советский народ, от рядовых на фронтах, до многодетных матерей в тылу... Вечная память погибшим, слава героям, здоровья живым!

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

В Красноярске у А. П. Быкова, масса сторонников и репутация порядочного человека! В отличие от назначенного губернатора.

Аноним, 15-05-2020 #3[ru]

У Быкова в апреле закончился срок запрета на участие в выборах. А осенью выборы в крае, на следующий год – в Думу. Вот они и зассали! Быков там точно прошёл бы. У него авторитет.

Аноним, 15-05-2020 #4[ru]

А вы что думаете, Рому Монгуша почему не отпускают? Боятся, что он пойдёт на выборы.

Аноним, 15-05-2020 #5[ru]

Народ в России закончился. Теперь только бывшие криминальные авторитеты могут победить на выборах.

Аноним, 15-05-2020 #6[ru]

Всех, кто работает в избирательных комиссиях, надо взять на учёт. Когда власть сменится – всех к ответу.

Аноним, 15-05-2020 #7[ru]

Что ты возьмёшь с этих врачей и учителей? Они же ничего уже не могут, кроме как «рисовать» выборы!

Аноним, 15-05-2020 #8[ru]

Но учить и лечить точно не могут!

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

А что стало с Ромой Монгушом, и какова его судьба на сегодняшний день?

Аноним, 13-05-2020 #2[ru]

Они зажрались за Родину!

Аноним, 13-05-2020 #3[ru]

Карлик привёз из Китая плазму крови переболевших коронавирусом китайцев. И сделал капельницы всем своим родным. А остальные тувинцы пусть болеют и помирают?

Аноним, 13-05-2020 #4[ru]

Наши деды и прадеды победили в самой страшной войне для того, что бы потомки фашистов под присмотром наших предателей во власти везли к нам в страну ядерные отходы (урановые). Они, чиновники, за это миллионы евро гребут, а что же нашим детям и внукам!? Болезни, мучения, смерть! Люди опомнитесь и просыпайтесь! Поздно будет уже совсем скоро.

Аноним, 13-05-2020 #5[ru]

Не помогут Карлику никакие плазмы. Если не помрёт – посадят!

Аноним, 13-05-2020 #6[ru]

3й, значит теперь Кара-оол с китайцами одной крови в буквальном смысле? Можно сказать, кровный родственник!

Аноним, 15-05-2020 #10[ru]

Карлик под шумок решает свои проблемы. Деньги дают под коронавирус, а он их отмывает через свои гостиницы.

Аноним, 17-05-2020 #11[ru]

Если уж черные твари залили в себя китайскую кровь китайцев, переболевших короновирусом, можно говорить о психическом расстройстве караоолов, о диком желании выжить ради награбленных миллиардов. Удивляет, что не поделился с прокурором – свой передок, видно, ближе к телу. А как же ваши боевики, которые и в ЧОПах и в районах подставлялись и убивали по вашему заказу, многие сидят в колониях сейчас, но некоторые охраняют черный передок. Кара-оолы, видно, решили только себя любимых сберечь. Знают, на каком уровне наши больницы и врачи находятся. Лучше китайской пусть и больной кровью подлечится.

Аноним, 17-05-2020 #12[ru]

Карлик любит китайцев. А владелец 5 звезд – китайец Юй Лей. А торговому центру «5 звёзд» не писан закон. Они открыты! Народ то думал, Карлик любит китаянок и тувиночек, а оно вона как, он любит китайцев – он пидор пропетушаренный. Это и есть истинное лицо нашего Правительства! Занимаются в основном только пиаром! Кроме того сколько врачей сидят и в нашем Законодательном органе – Верховном Хурале, начиная с Председателя Даваа К и заместителя Бадыргы! Куда они смотрят?!? Все врачи ресбольницы говорят, что главный врач Ховалыг якобы берет взятки с поставщиков. Тува как была дремучей и феодальной, так и сейчас продолжает ею оставаться. Тувой правят 3,14расы.

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

Давно надо было на этого гада писать Путину!

Аноним, 13-05-2020 #2[ru]

Интересно, а как Боровков переживет такой наезд?

Аноним, 13-05-2020 #3[ru]

Переживёт Боровков всё. Это у него случалось и ранее.

Аноним, 13-05-2020 #4[ru]

Раньше на него так откровенно никто не наезжал.

Аноним, 14-05-2020 #6[ru]

Точка невозврата пройдена! Объявленная война между кланами и группировками перешла к активным боевым действиям. Путин не сможет остановить. Главное, Пехоту выстроить правильно, раздать орудия борьбы. Из искры воспламенится пламя!

Аноним, 15-05-2020 #7[ru]

Чтобы прокурята подняли свой задок, надо чтобы общественность дико им об этом постоянно кричала! Охеренеть! Зато зарплату в несколько сотен тысяч каждый месяц исправно получают. Посмотри по сводкам тварь правоохранительная, что с нашими маленькими детьми делается, как они вынуждены выживать с пяти лет, как их черные братки в рабы берут! Открой глаза, прокурорская сволочь! Твоя зарплата кровью наших детей омывается.

Аноним, 15-05-2020 #8[ru]

Неужели кто-то верит, что с Боровкова и Кара-оола спросят? Когда должности покупают, становятся неприкасаемыми.

Аноним, 15-05-2020 #9[ru]

Ну да. Губернаторы Сахалина и Коми то же были «неприкасаемыми». Сейчас кризис. Всё равно Путину надо кем-то жертвовать. Министр экономики Улюкаев тоже был уверен, что с ним ничего не случится. Случилось. Мотает срок.

Аноним, 15-05-2020 #10[ru]

Во всех регионах (или почти во всех, за исключением тех, где у власти не «Единая Россия»), созданы такие же ОПГ для присвоения собственности и денег. Иначе где бы они брали деньги, чтобы покупать должности?

Аноним, 15-05-2020 #11[ru]

Посмотрите, как жуют губернатора Хакасии Коновалова. Этот, видать, должность не купил. А Карлику всё спускают. Даже аварию в Хову-Аксах. Почему? За аварию его следовало посадить.

Аноним, 16-05-2020 #12[ru]

Иркутского также сожрали, Быкова взяли аж за преступление тридцатилетней давности, а караоолам геноцид и убийства все 25 лет с рук сходит, видно большие интересы на нашу землю и недра, очень большие! Миллиарды похищено черными братками из бюджета и никто не видит из прокурни.

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

Ха-ха-ха! Завоеватель фанерного Рейхстага штампует фанерные медали! Ха-ха-ха! Фанерный рыцарь, умора.

Аноним, 13-05-2020 #3[ru]

78 медалей придумал Шойгу... Это ж как надо любить побрякушки, чтобы такого добиться?! Он просто обесценил ценность наград до уровня детских значков!

Аноним, 13-05-2020 #1[ru]

В ресбольнице умер от коронавируса человек.

Аноним, 13-05-2020 #2[ru]

Кызылский городской суд закрыли на карантин по коронавирусу.

Аноним, 13-05-2020 #3[ru]

Карлик привёз из Китая плазму крови переболевших коронавирусом. И сделал капельницы все своим родным.

Аноним, 13-05-2020 #4[ru]

Кара-ооловский рынок Сайзырал в Кызыле закрыли на карантин по коронавирусу...

Аноним, 13-05-2020 #5[ru]

Налоговую закрыли по коронавирусу.

Аноним, 13-05-2020 #6[ru]

Кара-оол позаботился о своих родных А остальные как?

Аноним, 14-05-2020 #7[ru]

Полицаи не ловят бандитов, воров, наркоторговцев, взяточников! Это всё депутаты неприкосновенные и карлики придворные...