Как Шойгу затмил год великой победы

Дети друзей Путина имеют ордена, Шойгу больше всех любит учреждать медали, а в топ-50 орденоносцев всего три женщины «Открытые медиа» рассказали о системе государственных наград в России

«Открытые медиа» составили «рейтинг орденоносцев Путина» – заслуженных россиян, которые получили не менее половины своих наград по указам Владимира Путина и Дмитрия Медведева, когда он был президентом.

Участников рейтинга ранжировали по числу наград; при равном их количестве приоритет отдавали наградам, стоящим выше в государственной наградной системе. Из профессиональных военных и сотрудников спецслужб в рейтинг попали только руководители силовых ведомств, так как военные награды зачастую присуждаются секретными указами.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

Евгений Велихов, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», физик (12 наград)

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России (9 наград)

Артур Чилингаров, член Совета Федерации, полярник (9 наград)

Александр Бортников, директор ФСБ России (9 наград)

Сергей Иванов, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России (9 наград)

Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел России, деятель российских спецслужб (9 наград)

Владимир Ресин, депутат Госдумы, бывший первый заместитель мэра Москвы (9 наград)

Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (8 наград)

Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе, бывший генеральный прокурор России (8 наград)

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга (8 наград)

Всего в рейтинг вошли 50 человек, у каждого из которых минимум шесть высших званий и/или орденов. Средний возраст участников рейтинга – 75 лет. 23 из них – политики или люди, оказывающие влияние на политическую обстановку в России (например, патриарх Кирилл). Девять человек представляют сферу искусства, пять – науку и образование, пятеро – силовики, трое – бизнесмены, трое – спортивные функционеры. В рейтинге три женщины: кроме Валентины Матвиенко, это президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина.

Вот что еще узнали «Открытые медиа» о государственных наградах в России.

Награды имеют многие люди из окружения Владимира Путина. Например, у главы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова и ректора МГУ Виктора Садовничего, с которыми работают предполагаемые дочери президента России Катерина Тихонова и Мария Воронцова, шесть и семь наград соответственно. Также две награды имеет друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Награждают не только приближенных к президенту России, но и их родственников. Ордена имеют жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бизнесмена Геннадия Тимченко, сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина и предпринимателя Бориса Ротенберга, сестра министра обороны Сергея Шойгу, брат и сыновья главы Совета безопасности России Николая Патрушева.

Награды часто вручаются не за конкретные заслуги, а в качестве подарка к юбилею. Певец Лев Лещенко стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получая награды в 60, 65, 70 и 75 лет. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский свои три степени ордена «За заслуги перед Отечеством» тоже получил в юбилейные годы – на 60-, 65- и 70-летие. К юбилеям награждали и Валентину Матвиенко.

Самая дорогая награда – орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 2017 году Управление делами президента России заказало версию ордена за 993 950 рублей. Орден имеет знак (из золота и серебра), звезду (серебро), орденскую цепь (серебро с позолотой) и орденскую ленту (шелк). Стоимость других государственных наград гораздо ниже. Например, престижный в среде силовиков орден Мужества стоит чуть более четырех тысяч рублей.

Награды дают не только почет, но и льготы. Герои России и Герои Труда России имеют право на бесплатное лечение в государственных медучреждениях и бесплатные лекарства, получают бесплатный участок земли и доплату в размере 415% социальной пенсии, освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, Героям Труда России (это звание имеет, в частности, миллиардер Аркадий Ротенберг за строительство Крымского моста) должны устанавливать бронзовый бюст на родине.

По числу учрежденных ведомственных наград среди всех советских и российских руководителей лидирует министр обороны Сергей Шойгу. Он ввел 25 новых медалей и знаков отличия на посту главы МЧС и 53 на посту главы Минобороны. Это награды на все случаи жизни: «За пропаганду спасательного дела», «50 лет журналу „Гражданская защита“», «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность». Получают их не только военные или спасатели: медали «Участнику военной операции в Сирии» вручили артистам Большого Московского цирка и депутатам Госдумы Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой.

Рекордное число ведомственных наград – 15 – Шойгу учредил на посту министра обороны в 2014 году. Для сравнения, в победном 1945 году в СССР появились всего 10 новых государственных медалей. Все они были боевыми. Шойгу же в 2014-м, кроме награды «За возвращение Крыма», учредил, например, медаль «Художник Греков» – «за заслуги в создании высокохудожественных произведений изобразительного искусства на военно-патриотическую тематику».

Пересказала Ольга Корелина

«Медуза»