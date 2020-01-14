Еврейский ответ России

Общеизвестно: короля делает свита. Поэтому ближайшее окружение любого руководителя государства играет важную роль, поскольку ни один государь, будь он хоть семи пяди во лбу, всего знать не может. В этом плане президенты России – не исключение. И если в окружении вождя народа заведётся какой-нибудь беспринципный лизоблюд – жди беды. Такое с нашим президентом случалось не раз.

Ещё во времена Ельцина наш замечательный земляк Сергей Шойгу «отметился» ушлостью, когда сначала бомбёжками реки Лены в Якутии затопил город Ленск, а потом взялся его восстанавливать. Да так здорово, что строительство обошлось втрое дороже, чем аналогичное в Канаде. Тот скандал уладить удалось с трудом.

КАК ШОЙГУ ВЫСТАВЛЯЛ ПУТИНА В ГЛУПОМ ВИДЕ

А при новом президенте с Шойгу связана череда скандалов. Достаточно вспомнить пиар-акцию Путина 10 августа 2011 года во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческого города Фанагория. Как сообщалось, он опустился на дно Таманского залива, где «случайно обнаружил» и поднял две амфоры. При этом всех поразила исключительная чистота амфор, на которых не было никаких даже следов ракушек, которые обычно облепляют подобные вещи, веками хранящиеся на дне моря. Как сообщил он сам, сосуды он нашел на глубине около двух метров. А вскоре выяснилось, что эти амфоры заблаговременно были найдены археологами, отмыты из брандспойтов сотрудниками МЧС РФ и аккуратненько уложены туда, где их должен был неминуемо «случайно обнаружить» Владимир Владимирович. Понятно, что всеми этими «случайностями», как обычно, занимался наш замечательный земляк Шойгу...

Затем 4 марта 2012 года Путину поймали и привезли в тайгу тигрицу, на которую он надел GPS-ошейник, чтобы наблюдать её передвижения в дикой тайге. Пиар-ход имел огромный успех. Однако вскоре выяснилось, как Путина в очередной раз ввели в заблуждение: тигрица совсем не была «дикой». Сотрудники МЧС доставили её из зоопарка, выдавая за «дикую», шесть часов продержали в петле, пока Владимир Владимирович под камеры не совершил своё действие. Сейчас о ней уже не вспоминают по одной простой причине: тигрица из зоопарка, естественно, не смогла жить на воле и вскоре погибла. Тем не менее, кто-то из окружения Путина (наверное, по распоряжению нашего замечательного земляка, находившегося рядом с Путиным) разместил на его сайте фальшивую карту с мнимым перемещением кошки по дикой тайге.

Но иногда подобное враньё и фальсификации принимают форму международного скандала. Так в июне 2017 года министр обороны России С.К.Шойгу предоставил Президенту РФ В.В.Путину отчёт в виде видеозаписи успешной атаки вертолётов российских ВКС на террористов в Сирии. Это видео настолько воодушевило нашего президента, что он не удержался и показал на своём мобильном телефоне это видео американскому журналисту Оливеру Стоуну во время интервью. А также рассказал о работе нашей авиации в Сирии. Стоун был весьма впечатлён этим сюжетом и вставил его в свой фильм о Путине. Однако когда в США прошёл публичный прокат этого фильма, разразился грандиозный скандал. Известный журналист был осмеян и подвергнут остракизму за глупый подхалимаж. Хотя он, естественно, ничего не мог знать о фальшивке Минобороны РФ. Оказалось, что на этом ролике была запечатлена атака вертолета США Apache во время боевых действий американцев в Афганистане в 2012 году против талибов. На оригинальном ролике длительностью 15 минут показаны массированные обстрелы боевой авиации по позициям боевиков. Его часто крутили по американскому телевидению, и он всем запомнился. На нём видно, как военные несколько раз наводят прицел на места дислокации талибов и затем уничтожают их. Умельцы Минобороны обрезали ролик, переделали видео, наложив на неё русскую речь, что позволило выдать его как доказательство смелости и профессионализма подопечных Шойгу лётчиков. Однако фальшивка была изготовлена топорно, но ни о каких покаяниях за неё от Шойгу до сих пор ничего не известно.

СГОВОР С ГИТЛЕРОМ ИЛИ ПРИ ЧЁМ ТУТ ЕВРЕИ?

И вот – новый, ещё более грандиозный международный скандал, в который Путина втянуло его окружение. Нашего президента сильно «зацепило» принятие Европарламентом 19 сентября 2019 года, по инициативе Польши и Литвы, п.11 Резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». В этом документе непосредственной причиной Второй мировой войны было названо подписание пакта Молотова – Риббентропа. Таким образом, депутаты фактически приравняли советский довоенный режим в СССР к режиму Гитлера в Германии.

Это очень расстроило Владимира Владимировича, в связи с чем он напомнил о польском после в Германии, который обещал Гитлеру поставить памятник в Польше, если тот переселит всех евреев Европы в Африку. Разгневался он до такой степени, что назвал его «антисемитской свиньёй». По мнению Путина, посол Польши в Германии «полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях». Таким образом, он возложил вину за Холокост на польскую сторону.

Примечательно, что ещё 1 сентября 2009 года Путин побывал в Польше и, выступая на памятной церемонии в Гданьске, в частности, заявил по поводу секретного соглашения СССР с гитлеровской Германией: «Нужно признать эти ошибки. Наша страна сделала это. Государственная Дума РФ, парламент страны осудили пакт Молотова-Риббентропа. Мы вправе ожидать того, чтобы и в других странах, которые пошли на сделку с нацистами, было это тоже сделано». И вдруг – такой пассаж! В чём дело? Почему Путин вдруг изменил своё отношение к Польше и её героям? Да и вообще, зачем он обостряет отношения с соседом, с которым у России долгая, хоть и не простая, совместная история? Так ли велика роль в Холокосте Польши? Какова роль СССР и России? Об этом не было сказано ни слова. А напрасно. Не нужно быть изощрённым следопытом, чтобы увидеть, что и сталинский режим, и послевоенный Советский Союз внесли свою лепту в гонения евреев. Корни недовольства Путина послом Польши почти столетней давности находятся в сегодняшнем положении России, ставшей мировым изгоем из-за аннексии Крыма.

А дело оказалось не столько в дипломате Ю.Липском и его заявлении, тождественном с желаниями Гитлера, сколько в принятии Европарламентом п.11 Резолюции от 19 сентября 2019 года, призывающего установить 25 мая Международным днём героев борьбы против тоталитаризма. Дата эта не случайна – именно 25 мая 1948 г. просоветские власти Польши расстреляли национального героя-антифашиста польского Сопротивления Витольда Пилецкого, который был одним из основателей Тайной польской армии в оккупированной немцами Польше, а затем бойцом подпольной, ориентированной на западные страны, Армии Крайова. Пилецкий стал автором названного по его имени «Доклада Витольда» – первого всеобъемлющего отчёта польской разведки о концентрационном лагере Освенцим и о Холокосте. Не буду много писать о нём. Достаточно сказать, что он сам разработал и осуществил в 1940 году план проникновения в концлагерь Освенцим, организовал в нём польское антифашистское подполье, собрал информацию о том, что там происходило, затем бежал из концлагеря, передав командованию добытые им документы.

В знак протеста против заявления Путина президент Польши Дуда отказался ехать в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, запланированный на 22 и 23 января, поскольку там предполагается выступление с докладом президента России Путина. Как видим, скандал набирает обороты, и главные его последствия – впереди. Власти России не признают вины СССР в развязывании Второй мировой войны. И уж тем более участия в Холокосте. А ведь не всё так ясно и прозрачно...

РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА

Я не случайно обратил внимание на эту непростую тему. По отцу мои корни – в Польше, которая ранее входила в Российскую империю. Мой прадед Илья Конвиз был раввином в небольшом поместье под Вильно (ныне – столица Литвы Вильнюс). У него было три сына. Старший Йозеф Конвиз пошёл по стопам отца, был известным в Европе и США толкователем Талмуда, из Польши перебрался сначала в Палестину, а затем – в США, где пять лет являлся главным раввином США и Канады. Когда он скончался, его прах перевезли в Иерусалим для почётного захоронения. Младший – мой дед Лев Конвиз – был инженером. Он сначала уехал в Вильно (где родился мой отец), а затем в Москву, где основал фирму грамзаписи. Когда в России победила революция, он подарил государству своё предприятие и работал на нём директором. А средний брат оставался в Польше и оказался в концентрационном лагере Освенцим. Но ему повезло – его освободила Красная Армия. Когда в Польше, управляемой из Москвы, начался антисемитский психоз, он с семьёй уехал в Палестину, где принял активное участие в создание государства Израиль. В связи с этим проблемы Польши и международного антисемитизма мне не чужды.

Путина задело то, что власти Польши винят Сталина в сговоре с Гитлером по дележу Польши и фактическому созданию условий для начала Второй мировой войны в Европе. В этом плане резолюция Европарламента поддерживает Польшу, приравнивая довоенные режимы Сталина и Гитлера. Давайте попробуем разобраться в этом сложном вопросе непредвзято.

Историки утверждают, что в тридцатые годы в Германии и Австрии проживало примерно по 400 тыс. евреев. В Польше – более 3 млн. Для Гитлера было очень важным избавиться от евреев, которые препятствовали его господству умами немцев и подрывали веру в исключительность немецкой расы. 30-е годы – это годы Великой Депрессии. Люди в своей массе жили бедно. Их раздражало относительное благополучие инициативных предприимчивых представителей еврейского народа. Но решиться на тотальное уничтожение евреев Гитлер не мог. Даже в его ближайшем окружении понимали, что варварское отношение к ним может противопоставить нацистской Германии весь цивилизованный мир. В частности, рейсминистр пропаганды Геббельс, жена которого была наполовину еврейкой, был сторонником цивилизованного избавления Европы от евреев. И убеждал в этом Гитлера. В связи с этим возникла идея их репатриации в Мадагаскар, Африку или в советский Биробиджан, где Сталин организовал Еврейскую автономную область. Занимались этим вопросом специально созданные органы.

От еврейского вопроса болели начальственные головы во всех европейских странах. А в Польше, в которой более 10% населения были евреями, эта проблема была наиболее острой. Еврейское городское население Европы в целом и Польши в частности быстро адаптировалась к сложившейся непростой экономической ситуации и заняло положение этакого «среднего класса», который на общем фоне выделялся своей обеспеченностью. Уже это вызывало массовое возмущение поляков, которые видели, что евреи живут лучше. Властям нужно было слить протест. Всё это вылилось в торговый бойкот евреев, который поддержало польское правительство. И в этом плане В.Путин справедливо упрекнул довоенную Польшу в антисемитизме. После смерти Пилсудского польскую внешнюю политику определял министр иностранных дел Польши Ю.Бек, который в 1936-37 на базе Лиги Наций продвигал идею массовой депортации польских евреев, ища сочувствия и понимания у Франции, Британии и США. Понятно, что в такой ситуации посол Польши не мог высказывать иной точки зрения, кроме официальной.

А в это время активно велась работа по налаживанию доверительных союзнических отношений между Германией и СССР и заключению пакта по разделу Польши между Гитлером и Сталиным. С фашистскими Италией и Испанией такие пакты уже были подписаны. В рамках этой работы власти Германии и Австрии предложили СССР принять евреев Европы. В СССР тогда после Первой мировой войны, революции и гражданской войны был настоящий кадровый голод. И несколько миллионов грамотных инициативных евреев были бы ко времени. Но в 1940-м году Сталин ответил отказом – к тому времени он был сыт борьбой с активными политиками страны – евреями Троцким, Свердловым, Каменевым, Зиновьевым, Литвиновым и другими, а войны с Гитлером он надеялся избежать. Усиливать позиции такого рода течения массовым приёмом буржуазно настроенных евреев Европы в планы советской власти не входило. Предприимчивые индивидуалисты, евреи плохо вписывались в картину коллективизации и всеобщего одобрения действий власти, только-только отказавшейся от политики НЭПа. И Сталин ответил отказом.

Вот тогда в Европе и началось страшное. Немцы сначала согнали евреев в гетто, а затем принялись уничтожать их в концлагерях. Так Гитлер реализовал доктрину тотального уничтожения евреев Европы. Это, собственно, и привело к Холокосту. Этому будет посвящён Всемирный форум памяти Холокоста 22 января 2020 года, который пройдёт в Израиле.

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ

Всё, о чём я повествую, далеко не секрет. Об этом хорошо известно из открытых источников. Интересные факты из истории еврейства 19-20 веков можно много почерпнуть из книги «100 мудрецов мира», одна глава в которой посвящена Йозефу Конвизу. В ней подробно описаны события и люди того времени. Книга проверена временем. Так что антисемитизм изучен давно и очень тщательно. А действия многих руководителей, в том числе Сталина, Гитлера, да и других европейских лидеров, получили свою оценку. Частично завесу тайны приоткрывают и опубликованные материалы Нюрнбергского процесса. Правда, в них критики победителей, в том числе Сталина, нет. Конечно, хорошо, что Владимир Путин не пожалел времени и углубился в архивные материалы. Но даже у тех, кто такой возможности не имеет, есть все шансы узнать всю правду.

С началом вторжения германской армии в Польшу 1 сентября 1939 года поток еврейских беженцев устремился на восток. Из архивных документов следует, что только за сентябрь 1939 года на территорию СССР бежало около 300 тысяч польских евреев. Осенью и зимой 1939 года приблизительно 15 тысяч польских евреев бежали из Польши в Литву и нашли временное пристанище в Вильно. Вначале СССР не препятствовал польским евреям, однако затем закрыл границы и бегущих евреев высылал обратно на территорию, занятую немцами, которые их немедленно отправляли в концлагеря. Фактически – на верную смерть. А тех, кто остался в СССР, судили и гнали в лагеря ГУЛАГа «для перевоспитания». Этот процесс остановился с вторжением немецких войск в СССР 22 июня 1941 года. Началась новая страница отношений евреев с советской властью.

АНТИСЕМИТИЗМ В СССР

Однако после Победы евреи в СССР вновь оказались в положении изгоев. Сталин готовил большой антиеврейский террор. Все знают, что учёный Пальмбах создал современную тувинскую письменность. Но, как вы понимаете, в далёкой от Москвы, где он работал директором престижной школы, Туве он оказался не случайно. Это у него была такая скрытая защита от возможных репрессий. И он такой был не один.

К примеру, наш замечательный земляк Сергей Шойгу появился на свет от тувинца Кужугета и не тувинки Кудрявцевой. Сам Сергей, по-видимому, со своей национальностью и вероисповеданием до сих пор не определился. В Туве он позиционирует себя как буддист, в Москве – православный, а в Израиле или где-нибудь на Мальте – иудей. Про его мать Александру Яковлевну в одних источниках можно прочитать, что она – еврейка из Луганской области Украины, по другим – русская из Орловской области. Сам Сергей Шойгу на сей счёт не высказывается. Видимо, генетическая память о гонениях евреев в нём живёт до сих пор. Сергей говорил, что был крещён в 1960 году в одном из православных храмов в Стаханове Луганской области УССР. Может быть. Правда, как их занесло в Украину, если его отец из Чадана, а мать – с Орловщины?

Такова наша непростая история. Во многих регионах, особенно в Украине, местные власти препятствовали в возвращении евреям их квартир, в устройстве на работу. Никак не преследовался усилившийся антисемитизм, доходивший до погромов. С осени 1946 года советскими властями был взят курс на жёсткое ограничение иудаизма. Из антиеврейских акций в СССР наиболее известен расстрел Еврейского Антифашистского комитета (ЕАК). Уже в июне 1946 начальник Совинформбюро Лозовский был обвинён комиссией ЦК в «недопустимой концентрации евреев» в Совинформбюро. В конце 1947-го Сталин принял решение о роспуске ЕАК и массовых арестах среди еврейской культурно-политической элиты. Но в любом случае сложно сказать, что было бы с советскими евреями, если бы не смерть Сталина в 1953 году, остановившая процесс великорусского шовинизма, сопровождавшегося антисемитизмом.

СУДЬБА ПОЛЬСКОГО ГЕРОЯ

Что же до геройски погибшего Витольда Пилецкого, то его история закончилась трагически. 1 августа 1944 года началось Варшавское восстание, в котором он принял активное участие. После разгрома восстания он снова попал в руки гестапо, был отправлен в Германию и заключен сначала в тюрьму Шталага VIII-B, затем – в Офлаг VII-A в Мурнау в Баварии, откуда был освобожден 28 апреля 1945 года войсками 12-й бронетанковой дивизии США. В декабре 1945 года он прибыл в Варшаву для сбора разведданных в составе группы, в которую вошли несколько его товарищей из Освенцима. Пилецкий представил польскому правительству в изгнании отчет разведки о еврейском погроме в Кельце. В апреле 1947 года он начал собирать доказательства злодеяний, совершенных в Польше во время оккупации 1939-1941 годов, а также доказательства незаконных арестов и судебных преследований ветеранов Армии Крайова и бывших военнослужащих польских вооруженных сил на Западе.

Подконтрольное НКВД Министерство общественной безопасности Польши арестовало Витольда Пилецкого 8 мая 1947 года. Он был помещен в варшавскую тюрьму «Мокотов», где его пытали. На последней встрече с женой Витольд сказал, что по сравнению с «Мокотовым» «Освенцим был детскими игрушками». На показательном процессе в 1948 году Витольд был обвинен по стандарту НКВД в незаконном пересечении границы, использовании поддельных документов, вербовке военнослужащих, незаконном ношении оружия, шпионаже в пользу «иностранного империализма» и даже планировании убийств должностных лиц МОБ Польши. 25 мая 1948 года он был убит выстрелом в затылок в Мокотовской тюрьме.

Впоследствии в сентябре 1990 года Пилецкий и его товарищи были реабилитированы. В 2006 году он был посмертно награждён высшей польской наградой – орденом Белого Орла, 6 сентября 2013 года был произведён в полковники. О Витольде Пилецком сняты художественные фильмы «Смерть капитана Пилецкого» (2006), «Пилецкий» (2015), документальные фильмы «Против шансов: сопротивление в нацистских концлагерях» (2004) и «Герои войны: Польша» (2014).

ЗАЧЕМ РОССИЯ ПЛОДИТ ВРАГОВ?

Наверняка Путину об этом не доложили. Иначе он бы не стал поднимать больную и неоднозначную тему польского антисемитизма. Да, никто не спорит, что СССР внёс самый весомый вклад в разгром немецкого фашизма. И он понёс самые большие, просто колоссальные потери в ходе Второй мировой войны. Но и евреи внесли в эту победу свой весомый вклад. На фронтах Великой Отечественной войны в Красной Армии воевало более полумиллиона евреев. В том числе 167 тысяч офицеров, более 20 тысяч женщин и 334 тысячи солдат, матросов, сержантов. Как минимум 170 евреев получили звание Героя Советского Союза, что ставит их на четвёртое место после русских (7998 человек); украинцев (2021 человек) и белорусов (299 человек). Евреи были на пятом месте по численности погибших в Красной армии в годы войны. Около 200 тысяч евреев-военнослужащих, то есть 40% от их общего числа, погибло в боях.

Мой отец, Конвиз Семён Львович, в соответствии с архивными данными Минобороны РФ, в первый же день войны явился в военкомат и на седьмой день войны уже находился на передовой фронта. В боях он совершил четыре подвига. В 1943 году, будучи командиром сапёрного батальона в чине капитана, при наведении переправы под огнём противника был тяжело ранен. Чудом выжил.

Как известно, у русских есть поговорка: лучше поссориться с женой, чем с соседом. И это правда. Зачем президента России подталкивают к конфронтации со всеми нашими соседями? С одной стороны, мы прощаем далёкой Африке долги в 20 млрд. долларов, а с другой – из-за 800 млн. долларов готовы перессориться с последним союзником – братской Белоруссией... Кому это выгодно? Кто убеждает нашего президента, что Россия якобы находится в кольце врагов, мечтающих её уничтожить?

Не секрет, что гонка вооружений и содержание огромной советской военной группировки в Восточной Европе разорили СССР, что и привело к его развалу. Нагнетая психоз враждебности, делая упор на милитаристскую составляющую, Россия твёрдо идёт по колее, проложенной СССР.

НУЖНА ЗАБОТА О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ

Но нам не нужны враги. Россия – богатая людьми и природой страна. Нам для налаживания жизни нужен только мир и дружба со всеми соседями. Не следует бряцать оружием и идти на поводу у воинствующего лобби. Нужно брать пример с таких стран, как Швейцария, которая без милитаризации обеспечивает свой суверенитет. Или хотя бы с Китая, который, являясь второй экономикой мира и обладая огромной армией, никуда свои войска не посылает и прилегающие территории к себе не присоединяет. А больше занимается ростом благосостояния собственного населения, повышая внутренний спрос на товары и услуги. Всех наших соседей, и ближних, и дальних, следует превращать в друзей. Торговать с ними, приобретать новые передовые технологии, совершать культурные обмены, развивать с ними международную кооперацию, чтобы им была не выгодна политика санкций. А то в России уже не то что компьютер – кипятильник не изготавливают. Всё меняют на нефть и газ. И только в этом случае, глядишь, международное сообщество перестанет принимать антироссийские резолюции, обвиняя нас в развязывании Второй мировой войны.

А подымать такие болезненные темы, как развязывание былых войн – дело бесперспективное и весьма опасное. Людьми нужно дорожить. Как известно, в РСФСР проживало 1,8 млн. евреев. Сейчас их насчитывается около 160 тыс. Даже в Биробиджане в 2010 году насчитали что-то около 1 600 евреев, сейчас – в 10 раз меньше. Осталось меньше 1%. Да что евреи – уезжают русские. Только за 2016 год уехало 2000 человек. И дело уже не в еврейском вопросе. В Туве – аналогичная ситуация. Сначала уехали русские, теперь поехали тувинцы.

Нам не воевать с соседями надо, не кормить иностранцев, а заниматься своим населением. Бесплатно лечим народы Ближнего Востока, а своих людей даже за деньги порой вылечить не можем. На операции за границей больным детям собираем подаяние. Как какой-то Мозамбик. Боремся с прошлым, не думая о будущем. Беспокоимся о русских за границей, а в это время собственные русские на своей земле в таких уголках России, как Тува, чувствуют себя чужими. Нужно жить проблемами и чаяниями своего народа, а не пытаться поднять престиж заботами о народах других стран. Тогда население России будет прирастать не выходцами из Средней Азии, а своим собственным народом. Неужели это кому-то непонятно?

Что же до истории, то сегодняшним нашим руководителям, не нюхавшим пороху, следовало бы внимательнее и сердечнее относится к ветеранам и их детям и внукам. Не секрет, что по состоянию на 2019 год в России не обеспечен благоустроенным жильём 161 ветеран войны в 51 субъекте РФ. Вне всякого сомнения, решить такой вопрос, цена которого – менее миллиарда – для такой богатой страны, как России – сущий пустяк. Просто нет нужной политической воли. Или другой случай – правнук шестерых братьев Шумовых, добровольно ушедших из Тувы на фронт, из которых живыми вернулось только трое, в память о геройском прадеде изъявил желание побывать на Красной площади во время Парада, посвящённого 75-летию Победы. Казалось бы, какой вопрос? Но власти Тувы почему-то возмутились. Дело получило огласку. Газета обратилась к Главе республики Шолбану Кара-оолу с соответствующим запросом. Как мы знаем, Глава, на словах демонстрирующий большой патриотизм, до сих пор на запрос не ответил. Видимо, допустить до Парада настоящего подрастающего патриота некоренной национальности для него неприемлемо. Вот так и выясняется истинное отношение власти к народной памяти. На словах они все молодцы. Герои! А на деле...

На тему реального патриотизма тувинской власти я ещё поговорю. До встречи.

Сергей Конвиз