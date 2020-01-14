Итоги «безалкогольной» недели

Погуляли: в Туве за первые сутки 2020 года к административке привлекли 1061 жителя, уголовка светит более 20 гражданам

С первого по второе января 2020 года в республике зарегистрировано 20 преступлений, 14 – раскрыты по «горячим следам», сообщают в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

В частности, раскрыты два умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, пять умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, угроза убийством, пять незаконных хранений наркотических средств и нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

За различные правонарушения в дежурные части доставлены 300 человек, из общественных мест удалено 107 нетрезвых граждан. Составлено 83 административных протокола за мелкое хулиганство. В целом, к административной ответственности привлечен 1061 человек.

В Туве в период новогодних праздников сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 92 нетрезвых водителя

В период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на территории республики сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2 103 нарушений Правил дорожного движения.

Особое внимание дорожных инспекторов было направлено на выявление водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, в ходе обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции задержаны и отстранены от управления транспортным средством 92 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В действиях семерых из них, содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, они задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.

Среди нарушителей дорожной дисциплины, севших за руль в нетрезвом состоянии, оказалось 87 водителей-мужчин и пять женщин.

Кроме того задержано 122 водителя, не имеющих права управления транспортными средствами. В одном случае привлечен к ответственности также владелец автомашины за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. В соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 12.7 КоАП РФ им грозит административное наказание в виде штрафа от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. 140 автомашин помещены на специализированные стоянки за различные правонарушения водителями в сфере дорожного движения.

Всего за праздничные дни на дорогах республики зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 5 человек.

В Туве начали проверку из-за смерти четырёх учителей

С первого по восьмое января 2020 года Тува «потеряла» четырёх учителей. Об этом заявил зампред правительства республики Александр Щур на аппаратном совещании, не став сообщать подробности, сославшись на «понятные причины». Чиновник отметил лишь, что причины их ухода из жизни были различными.

«По факту потери четырёх педагогов проводятся соответствующие проверки», – отметил он, добавив, что реакция министерства образования была чёткой.

Кроме того, по его словам, количество преступлений удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В Кызыле отец внезапно убил молодого сына

В Кызыле 6 января около 4:00 утра бойцы Росгвардии задержали и передали полиции 60-летнего мужчину, который внезапно убил сына. Стражам порядка пенсионер пояснил, что не хотел причинять вред парню, но случайно убил его во время внезапной ссоры.

«На момент прибытия первого наряда Росгвардии, тело погибшего парня лежало в доме на полу. Отец сидел рядом. Подозреваемого задержали, он вину не отрицает, но утверждает, что случайно убил молодого человека», – рассказал источник в Росгвардии в Республике Тыва.