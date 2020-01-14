Какая польза рабочим от «Федерации профсоюзов республики Тыва»?

Председателю Союза организации профсоюзов

«Федерации профсоюзов Республики Тыва» Сюрюн Г.А.

от Председателя первичной профсоюзной организации

МУП «Благоустройство» г. Кызыла Леорда В.Л.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемая Галина Алексеевна!

Вынуждена публично обратиться к Вам, т.к. Вы игнорируете мои устные обращения и до настоящего времени не предоставили обоснованный отказ в уведомительной регистрации нашей первичной профсоюзной организации.

19.12.2018 года наша первичка уведомила Вас, что на предприятии МУП «Благоустройство» г. Кызыла создана первичная профсоюзная организация. Прошел год, а воз и ныне там. Неоднократно устно мы обращались с просьбой зарегистрировать нашу первичку в уведомительном порядке и принять на финансовое обслуживание, но на все просьбы получили отказ, т.к. Вы мотивировали тем, что в нашей Республике нет «Профсоюза работников ЖКХ». Но ведь «Федерация профсоюзов Республики Тыва», которой Вы руководите много лет, должна проводить работу по восстановлению ранее действующих и по созданию новых первичных организаций в трудовых коллективах.

Мы создали первичную профсоюзную организацию, главная цель для нас – добиться повышения заработной платы и принятия коллективного договора в соответствии с «Отраслевым тарифным соглашением работников ЖКХ на 2017-2019гг. (в редакции от 18.12.2018г. до 2022г.) По этому поводу мы собирали собрание коллектива, приглашали Вас, но Вы сослались, что у Вас видеоконференция, и не пришли. Вы постоянно заняты, некогда Вам с трудовым коллективам общаться, вникать в проблемы коллективов, оказывать правовую помощь в отстаивании трудовых прав. Пришлось нам без Вашего содействия и участия обращаться в прокуратуру и с её помощью оспаривать свои трудовые права в судах. За год вы даже не поинтересовались как у нас дела, что мы сделали с момента создания первички.

Впрочем, чему я удивляюсь? Ведь изначально, когда я обратилась к Вам с уведомлением о создании первичной профсоюзной организации в МУП «Благоустройство», вы мне заявили, что «ходят тут всякие, профсоюзы создают».

Ваша бездеятельность по созданию профсоюзов работников ЖКХ очевидна. В нашем случае Вы даже препятствуете регистрации нашей первички, в связи с чем мы не можем воспользоваться профсоюзными взносами для нужд нашей первички, а также на приобретение новогодних подарков для детей наших членов профсоюза. Профвзносы находятся на счету МУП «Благоустройство», а без уведомительной регистрации мы не можем открыть счёт первичной профсоюзной организации.

В интернете много обращений от учителей, врачей и работников прочих организаций по несвоевременной и неполной выплате заработной платы. А где же «Федерация профсоюзов Республики Тыва»? Почему нигде нет информации, что ведется работа по защите прав работников? Чем занята уважаемая председатель «Федерации Профсоюзов республики Тыва»? Ведь именно профсоюзы должны добиваться своевременной оплаты труда работников, а также предотвращения возникновения задолженности по выплате заработной платы и повышения реальных доходов. Нет контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, локальных нормативно-правовых актов, в том числе по оплате труда. Не видно Вашей работы, Галина Алексеевна!

Никто из работников не знает, кто Вы и чем занимаетесь, для чего создаются профсоюзы. Вы не проводите встречи с рабочими коллективами, не ведете работу с руководителями предприятий и организаций. Отсюда и многочисленные нарушения по оплате труда и трудовых прав руководителями предприятий и организаций.

Вы безмолвствуете, глядя на всё это. А «Федерация профсоюзов республики Тыва» хоть где-то выступила в защиту прав работников? Вы глухи, слепы и немы к проблемам работников, для Вас важно спокойно сидеть в уютном насиженном кресле и исполнять волю властьимущих чиновников, вот у них Вы в почёте!

А рабочие Вас не знают, как не знают и то, что у нас в Республике есть Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Тыва», который создан для защиты работников и отстаивания трудовых прав.

Властям же удобен такой «карманный» Председатель Федерации профсоюзов, нужен в роли «свадебного генерала» на правительственных мероприятиях, чтобы согласно кивать головой.

В наступившем Новом году хочу пожелать Вам, чтобы у Вас наконец-то появилось время для общения с рабочими коллективами и для решения проблем в коллективах.

Ну и конечно жду письменного ответа на уведомление вх. №47 от 19.12.2018 года. Год жду! На письма принято отвечать!

Председатель первичной профсоюзной организации

МУП «Благоустройство» В.Л. Леорда