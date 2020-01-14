Какие законы осложнят жизнь в 2020-м

В конце минувшего года законодатели оставили россиянам «подарки» на следующий, которые угрожают затронуть немало жизненных сфер, от интернета до заработной платы. Напоминаем о самых чувствительных новеллах, которые вступили в силу и могут испортить нашу жизнь.

Иностранные агенты

2 декабря президент Путин подписал предложенные Госдумой изменения в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Нововведения расширили понятие «иностранный агент». Первоначально такой статус могли получить НКО, занимающиеся политической деятельностью на территории России, но при этом получающие деньги из-за рубежа. С 2017-го года такой статус также получали СМИ. А теперь иностранными агентами могут стать физические лица, если они участвуют в работе СМИ-иностранного агента или просто распространяют (цитируют) их материалы.

При этом для физических лиц предусмотрены два разных статуса: либо просто «иностранного агента», либо «СМИ-иностранного агента». Второй категории придётся помечать все свои тексты, включая посты в соцсетях, как написанные «иностранным агентом». Кроме того, им будут грозить крупные штрафы, к примеру, за отказ регистрировать в России кампанию. Просто «иностранным агентам» также под страхом крупных штрафов следует информировать о своей деятельности Минюст.

Критики закона уже отметили, что если он будет применяться так же широко, как раньше закон об НКО-иноагентах, то «иностранными агентами» рискуют оказаться журналисты многих российских и зарубежных изданий, блогеры, а также все политически активные люди, хотя бы раз перепостившие их статьи. Эксперты назвали закон антиконституционным.

Суверенный Интернет

Другой важный закон, уже получивший название «закона о суверенном Интернете», вступил в силу ещё 1 ноября, но столкнуться с фактическими последствиями россиянам предстоит только в 2020-ом. Официальная цель – защита отечественного сегмента Сети от внешних угроз путём создания дублирующей инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы Интернета в случае его гипотетического отключения. Для этого провайдерам за государственный счёт устанавливается специальное оборудование, способное также анализировать и фильтровать трафик. Например, различать какие пакеты данных имеют сигнатуру YouTube, а какие – Telegram. На этом основании эксперты уже называют новый закон шагом в сторону мягкого варианта китайской модели контроля над Интернетом.

Впрочем, пока что строгость задумки компенсируется техническими проблемами при реализации. Эксперты уверены, что система фильтрации DPI (Deep Packet Inspection), стоящая на государственном оборудовании, устареет в течение нескольких лет. Уже в октябре, после самых первых тестов, интернет-сообщество начало переход на новые средства защиты. А во время декабрьских учений условный злоумышленник успешно провёл более 50% задуманных кибератак.

Зато новая мера неизбежно ухудшит работу Интернета: система фильтрации ударит по скорости, а настройки государственного оборудования могут плохо совмещаться с конфигурациями у провайдеров.

Русский Софт

Но на суверенном Интернете предновогодние подарки в сфере высоких технологий не заканчиваются. 2 декабря Путин также подписал закон, обязывающий предустанавливать на устройства, продающиеся в России, программное обеспечение от отечественных производителей. Новая мера вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Формальным поводом стало разбирательство между Яндекс и Google ещё в 2015-ом. Российская компания обвинила Интернет-гиганта в недобросовестной конкуренции, заявив, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке и запрещает производителям смартфонов предустанавливать программы Яндекса. ФАС претензии поддержала, и Google отменил запрет, а также выплатил компенсацию. Но российские законодатели уже решили взяться за проблему всерьёз.

Как именно новый закон будет работать, пока неясно: требуется ещё ряд подзаконных актов. Но его авторы надеются, что в результате на все устройства будут в обязательном порядке ставить российские программы, аналогичные зарубежным.

Многие опасаются, что реализация такой меры заставит Apple уйти из России: компания не любит предустанавливать чужое оборудование на свои устройства. Впрочем, ранее Apple уже выполняла похожие требования со стороны российских властей и крупных компаний.

Другая проблема – снижение качества софта. После принятия закона производителям ПО станет важнее включить свою программу в одобренный государством список, нежели произвести конкурентоспособный товар.

16% подоходного налога

В администрации президента и в правительстве обсуждается возможность реформы НДФЛ, призванной продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Чиновники предлагают ввести для малоимущих налогоплательщиков, составляющих 12,7% от всего населения, вычет из налога в размере до 1,5 прожиточных минимумов. Чтобы компенсировать недополучаемые бюджетом деньги, для остальных россиян подоходный налог повысят с 13% до 16. Это восполнит лишь часть утраченной прибыли, однако чиновники надеются, что снижение налоговой нагрузки на беднейшие слои общества послужит развитию экономики и увеличению спроса.

Экономисты оптимизм чиновников не разделяют. По мнению экспертов, серьёзного эффекта предложенная мера не даст, так как бедные люди страдают не от подоходного налога, а от увеличения цен, которое после повышения НДФЛ скорее продолжится. Зато эта мера дополнительно простимулирует выплату «серых зарплат»: работникам станет выгодно просить работодателя давать им деньги в конверте, занижая официальный заработок, чтобы добиться причисления к малоимущим слоям населения.

Леонид Мойжес

«The New Times»