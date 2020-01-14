    Перекрёсток мнений

Аноним, 31-12-2019 #4[ru]

«Ведущие политики Ооржак и Оюн?? Да вы издеваетесь!!! Тьфу блин»: А вы то сами каких политиков в Туве назвать сможете? Ну скажите, кто по-вашему из политиков есть? И мы точно скажем, кто вы!

Аноним, 31-12-2019 #5[ru]

На моей памяти у Ш. Кара-оола за 12 лет не было пресс-конференции. Сможет ли он, как, к примеру, Президент России, держать аудиторию в напряжении более 2 часов, отвечать по существу, опираясь на факты и приводя точные данные? Сможет ли он ответить на вопросы, хотя бы подготовленные заранее? Есть ли в Туве СМИ, которые зададут те самые вопросы? Сможем ли мы услышать ответы Ш. Кара-оола? Вряд ли. Он философ и артист театра одного актера. Кто пресс-секретарь Главы? Надоели фамильярные монологи с нарочито использованными уменьшительно-ласкательными словами. Нужен живой диалог! Не желает показать некомпетентность? Боится острых вопросов? Так много вопросов и так мало ответов. С очередным Его Новым годом! А мы, молчаливые «бараны», пойдем выживать, кто как может.

Аноним, 31-12-2019 #6[ru]

Давайте пожелаем в 2020 году, что бы Карлик свалил в Москву. Тем более у него уже звание полковника есть – пусть пользу принесет на федеральном уровне. А то уже тошнит от его словоблудия, популизма и никчемности. Пусть хоть Саган-оол будет Главой. Лишь бы не Карликносы.

Аноним, 31-12-2019 #7[com]

Саган-оол главой не потянет, уровень крайне низкий. Как управленец он себя ни показал ни в Хову-Аксы, ни в Туваэнерго – его отовсюду убрали. Может быть только под кем-то, слепо исполнять поручения.

Аноним, 01-01-2020 #8[ru]

Карликам на Новый Год по больничной утке и всеобъемлющего инновационного пургена! Кушайте на здоровье!

Аноним, 03-01-2020 #10[ru]

«Чоннун Оолдары» – это бандитское формирование. Штурмовики Карлика. Прокурор республики думает, что слиняет отсюда генеральчиком как до него, если будет закрывать на все глаза.

Аноним, 04-01-2020 #11[ru]

В наступившем году планируется создать фонд по борьбе с коррупцией – конечно неправительственный. Такой же неправительственный как ОНФ. Среди основных планируемых направлений деятельности создаваемого спецфонда – антикоррупционные расследования, выплата вознаграждений за сообщения о коррупционных преступлениях и прочая самая эффективная работа, типа семинаров и круглых столов. Фонд станет учредителем премии для независимых журналистов, проводящих расследования на эти темы.

И, конечно, фонд будет курироваться АП, при этом крупнейшие компании федерального и регионального уровня попросят оказать новой структуре необходимую поддержку. Не только финансовую (что само-собой, надо же им что-то кушать и где-то работать), но и информационную. Под информационной помощью вероятно понимается не только освещение деятельности Фонда, но и снабжение информацией относительно тех самых коррупционеров. Так что ждем появления конкурентов Навального, но только выполненных в соответствии с ГОСТом и одобренные Правительством РФ. Структура планируется разветвленная, будет охвачен каждый регион. На должность руководителя рассматривается один из околокремлевских юристов-общественников.

В регионах опираться планируют на матерых журналистов и проправительственных правозащитников. И как уже было в случае с ОНФ, сильно опираться на мнение региональных властей не планируют. Так что ждем интересных назначений в новом году.

Аноним, 04-01-2020 #13[ru]

Ха-ха-ха! Фонд по борьбе с коррупцией под предводительством наиглавнейшего коррупционера. Типа, ты Лунсин, дай нам денег, а мы про тебя никому не расскажем! Фонд «ЖОПА»!

Аноним, 05-01-2020 #14[com]

«Чоннун Оолдары» – это, конечно, формирование, созданное для националистических сепаратистских целей, прикрывающееся под каким-то ненужным воспитанием – детского уровня. Члены банды известны. Федеральные органы почему-то бездействуют.

Аноним, 05-01-2020 #15[com]

«Чоннун Оолдары» – это банда, преследующая цель – сепаратизм. Детские лекции о здоровье – прикрытие. Запугивают простых жителей. Члены банды известны. Кого-то посадят, а кто то будет навсегда с клеймом ОПГ.

Аноним, 05-01-2020 #16[ru]

По словам Путина, это могут быть «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». «Эти решения должны состояться», – считает президент. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», – сказал он. Только через 20 лет чухнул: все разворовали!

Аноним, 07-01-2020 #23[ru]

Так и есть, прокуроры повязаны тоже.

Аноним, 08-01-2020 #25[ru]

В распоряжении «Кремлевского безБашенника» появились новые подробности, связанные с ожидаемым созданием в России специального Антикоррупционного фонда. Согласно проекту создаваемая структура обозначит концепцию 9 шагов движения к безкоррупционному обществу: наказание за коррупционные преступления вплоть до пожизненного; отсутствие срока давности по коррупционным преступлениям; не применение УДО для отбывающих наказание за коррупционные преступления; вознаграждения для граждан, сообщающих о фактах коррупции; максимально жесткое наказание за дачу взятки; премия для журналистов за лучшее расследование на данную тему; создание базы данных по осужденным за коррупционные преступления; пожизненный запрет уличенным в коррупции чиновникам занимать должности на госслужбе; пожизненный финансовый контроль для отбывших наказание коррупционеров. Вместе с тем, будет предложено рассматривать коррупционные дела с участием суда присяжных. Как сообщают наши источники в АП, с высокой долей вероятности именно эта тема станет одной из ключевых в предстоящем Послании Президента Федеральному собранию, наряду с темой повышения доходов населения и борьбы с бедностью...

Аноним, 08-01-2020 #30[ru]

Главный Коррупционер озвучит программу Антикорупционного Фонда коррупционерам рангом поменее. Аноним 25, ты, наверное, это хотел сказать?

Аноним, 08-01-2020 #31[ru]

Говорят, что вопрос по уходу из системы полковника «тухлая рыба» из ФСИН Тувы на уровне директора ФСИН решен. Рассматривают 2 варианта: – по собственному, без привлечения к уголовной ответственности; – дать отмашку на возбуждение уголовного дела (показательная порка), так как данный инцидент вышел уже на уровень фед. СМИ. А как показывает практика редакция всегда «требует крови». Отдельное внимание заострено на его оскорбительных высказываниях на совещаниях в отношении местных кадров из малой родины Шойгу, т.к. стали предметом возможного обострения межнациональной розни в тихой национальной республике. Рискнут ли главный прокурор и главный следователь своими карьерами и дальше прикрывать тухлую рыбу? Ждем.

Аноним, 08-01-2020 #32[ru]

«Новая газета» – В Тыве экс-замначальника колонии рассказал, что его избил глава местного управления ФСИН из-за подмерзшей картошки. Бывший замначальника исправительной колонии №1 в Кызыле майор Владимир Монгуш, отвечавший за тыловое обеспечение, рассказал, что его избил глава управления ФСИН по Тыве. Об этом говорится в видеообращении, которое записал Монгуш. Монгуш, ты забыл – нормальные мужики не идут работать в мусарню!

Аноним, 09-01-2020 #33[ru]

Правильно и сделал. Нужно было заставить жрать эту картошку майора Вовочку Монгуша. Ни в чём не можете соответствовать своим хлебным должностям. Только пакостить да ябедничать можете, убогие попрошайки.

Аноним, 09-01-2020 #35[ru]

«Чоннун Оолдары», возглавляет действующий мэр Сагаан-оол. Ярко выраженной движение, направленное на сепаратизм и приведение Тывы к мононациональной республике. На тувинском языке проводят пропаганду «против». В период голосования активные члены по фальсификации и запугивания несогласных.

Аноним, 09-01-2020 #38[ru]

Мэр БлаБлаколович втирает жителям Кызыла, что будет переходить на другие угли или изготавливать брикеты. Его патрону это не выгодно. Ему надо, чтобы население покупало уголь Кара-оола по 3т. руб. за тонну. МЭР некудышний завалил город в мусор, собак, саже и бомжах.

Аноним, 10-01-2020 #41[com]

Когда Мэров не избирает народ, а назначают фальшивые депутаты, то появляются такие бездарные управленцы типа Сагаан-оола. Дальше мусор, сажа, покусанные собаками люди, плохое освещение города, и т.д, и т.п.

Аноним, 10-01-2020 #43[ru]

Необходимо вернуться к выборным, народным Мэрам. Тогда не будет назначенцев-слабых приспешников. Народ сам выберет, и Мэр будет подотчетен жителям. Может, Андриан. Может, еще кто.

Аноним, 11-01-2020 #45[com]

Городские депутаты могут внести изменения, выбирать мэра или назначать послушную, но глупую овцу. В Абакане избирают всем народом. Потому мэр старается жизнь в городе сделать лучше, а не как партия или президент скажет. Нам нужен настоящий руководитель города, а не кукольный театр с городским хуралом. Вы посмотрите на городских депутатов, какие они лидЕры общественного мнения? Алкашня да спортсмены.

Аноним, 08-01-2020 #1[ru]

250 охотников, 59 единиц техники устроили облаву и убили всего 7 волков? Это те самые, что нанесли ущерб в 38 млн. рублей? Похоже, ловили не тех волков, и не там...

Аноним, 09-01-2020 #2[ru]

Странные дозы использует Росстат для цен на продукты – полкилограмма огурцов, 200 граммов икры (3647,40 руб. за кг – подешевела икра, ага), 800 граммов картофеля, Пол-литра водки... А начиналось все с «девятка яиц»... Уже не знают, как бы запутать народ!

Аноним, 31-12-2019 #1[ru]

Не нужно ни к кому обращаться. Пошли они все к чёрту. Назовите счёт, скинемся и пускай пацан едет.

Аноним, 01-01-2020 #3[ru]

Какое гробовое молчание со стороны чиновников, правоохранительных и военных тварей, которые ничего не производят и только жрут – благо зарплата почти до миллиона в месяц доходит, особенно у судей. Чего зассали то, лишнюю копейку трудно отдать на святое дело?

Эрмак, 06-01-2020 #4[ru]

Статья то интересная. Моих дедов БЕСПЛАТНО отправили на ФРОНТ защищать город, в котором родился ПУТИН... Посмотрим, как РАБ «православный», ПРО Византийский россиянин отблагодарит праВнука тех, кого САМ Сталин признал как «СЫНОВЬЯ РОССИИ». Да, Они не были «Героями», Они были СЫНОВЬЯ РОССИИ!, Не Рабы, не твари Атеистические, а ВЕРУЮЩИЕ в БОГА как в ОТЧЕ НАШЕГО. Так что посмотрим как праВНУК погибшего на Фронте сможет попасть на Красную Площадь и пройти по Улицам Москвы с Портретами Своих праДедов. Тех, кто спасал и МАТЬ Путина в Блокадном Петрограде.

Аноним, 06-01-2020 #5[ru]

Путин не знает о ситуации – слишком много около него зажравшихся тварей.

Аноним, 07-01-2020 #6[ru]

А не слишком ли много зажравшихся? И кто их назначает и позволяет обжираться?

Эрмак, 06-01-2020 #1[ru]

Прочитал Комментарии о мечте моего племянника побывать на ПАРАДЕ, на Красной Площади... Даже на Душе легче стало.

Аноним, 03-01-2020 #2[ru]

«Что за А. Ооржак? Кто он такой? Чем он известен? Что он реально сделал для блага Тувы?» – а вы кто такой, раз про Ооржака спрашиваете – вы не из Тувы или только вчера родились?

Аноним, 09-01-2020 #3[ru]

А Карлик, находясь у власти 12 лет, ЧТО СДЕЛАЛ? Только популизмом занимается. Благодаря ему Тува – самый бедный регион России. Скажите, где обещанное им снижение цены на уголь? Где рабочие места для населения? Все грамотные люди уехали. Только и умеет в трусах выставлять себя в интернете на посмешище. Дошло до того, что обычную рабочую рутину на всеобщее обозрение выставляет, каждые встречи свои, бестолковые в том числе. Скоро походы в туалет начнёт выставлять.