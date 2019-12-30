Предварительные итоги сложного года

Вот и завершился очередной год. Не сказать, что он был в чём-то выдающимся. Так, рядовой год серой жизни россиян. На фоне неоднократного объявления министром обороны Шойгу «окончательной победы над террористами в Сирии», «промежуточной победой над фашистами в Новороссии», заявления Путина о том, что наконец-то после череды неудач в экономике России «жить россиянам стало веселее, жить стало хорошо», народ великой богатой страны продолжает медленно, но верно нищать. Падает платёжеспособность, сокращают численность работающих или вовсе приостанавливают свою деятельность предприятия. Но не для всех этот год был неудачным. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние пяти богатейших россиян только за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 млрд. долларов. Это и является наглядным примером того, чьи интересы защищает нынешняя власть России.

В Туве год был отмечен скандальными выборами депутатов парламента. Теряющая доверие власть цеплялась за кресла, как могла. Оголтелое враньё, давление на участников выборов и их родственников, поджоги автомобилей партий, конкурирующих с «Единой Россией», запрет на въезд в райцентры неправительственным агитаторам. А также бандитский налёт активистов созданного правительством полубандитского формирования «Чоннун Оолдары», на содержание которых идут бюджетные деньги, на автобус с наблюдателями из Красноярска и Абакана. Это лишь малая толика того беззакония, организованного исполнительной властью Тувы, с целью сохранения большинства в парламенте.

В экономике республики наблюдаются кризисные явления. Правительство Тувы сделало ставку на добывающую отрасль, однако и тут оно просчиталось. В угледобывающей отрасли случился обвал. После 600 тыс. тонн добытого в прошлом году угля на Каа-Хемском угольном разрезе в этом году ожидается результат по добыче не более 311 тыс. тонн угля. В декабре прекращена добыча угля на Межегейском месторождении. Ещё ранее прекратил добычу Байсаров на Элегестинском месторождении угля. К тому же ООО «Улуг-Хемуголь» «Северстали» так и не начало добычу угля в Туве. И, видимо, уже не начнёт.

А тем временем в Тодже трясёт лихоманка китайскую горнорудную компанию «Лунсин». Вскрылась попытка руководства компании в содружестве с жуликами Госналогслужбы Тувы и местного правительства незаконно освободить китайцев от уплаты 700 млн. рублей налогов. Руководство китайской компании от греха подальше сбежало в КНР, но деньги в бюджет перечислило.

В этой области деятельности положительные сдвиги можно отметить только в работе российской «Голевской горнорудной компании». В пику позиции Главы правительства Тувы Ш.Кара-оола, неожиданно для него, компания получила финансовую поддержку Минфина РФ в виде 30 млрд. рублей и активно начала заниматься электроснабжением из Иркутской области и строительством автомобильной дороги на Курагино Красноярского края.

По-прежнему скандалы сотрясали республику в связи с коррупцией и развалом строительного сектора экономики. Окончательный провал в выполнении федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также обеспечением квартирами детей-сирот вместе с невыполнением программы строительства школ и детских садов высветил неспособность организовать строительный процесс силами сегодняшнего руководства. Дело дошло до того, что сам премьер России Медведев устроил разнос Кара-оолу из-за неисполнение программ и за отсутствие на селекторном совещании, где глава обязан был отчитываться.

Не произошло серьёзных и положительных сдвигов и в сельском хозяйстве республики. Статистики Тувы в содружестве с жуликами Минсельхоза региона продолжают традицию далёкого советского времени. Как когда-то в Узбекистане приписывали несуществующий хлопок, у нас происходит то же самое с поголовьем скота. На самом деле, по оценке специалистов, в республике едва ли наберётся фактических 40% скота, фигурирующего в отчётах на бумаге. Впрочем, это следует и из выступления Главы правительства Ш.Кара-оола в «ТП», где он фактически признаёт, что сегодняшнее сельское хозяйство Тувы – это в основном «Агрохолдинг Заря» Василия Майлоловича Оюна. Это оно производит в республике около 40% молока и мяса. А из 14,8 тыс. га зернового клина республики 10,5 тыс. га засеяно «Агрохолдингом Заря». 90% собранного в республике зерна – тоже доля холдинга. Его птицефабрике принадлежит 100% производства яиц и мяса кур. И даже агрессивная позиция прокуратуры Тувы, пытающейся совать палки в колёса труженикам компании с помощью исков Госналогслужбы и УФАС республики, а также недобросовестных работников МВД Тувы, не в состоянии разрушить единственное в Туве предприятие птицеводства.

Но и тут можно отметит позитивные перемены: президент Путин впервые в истории своего долгого президентства призвал снизить тарифы на оплату электроэнергии сельхозпредприятиями страны. Похоже, лёд тронулся. Пожелания президента – это единственное, что может заставить чиновников повернуться к сельским труженикам лицом.

Но самый показательный итог года, озвученный зампредом правительства России Голиковой – это официальное признание Тувы на федеральном уровне самым депрессивным и бедным регионом страны. Пожалуй, это – главный итог деятельности Сергея Шойгу и Шолбана Кара-оола за последние 12 лет. Но о том, как они довели тувинский народ до такого унизительного состояния, регулярно обещая «светлое будущее», будет отдельный разговор. Потому что так ограбить собственный народ, живущий в одной из самых богатых недрами республик, это в некотором роде уникальный опыт. И дело даже не в том, сколько денег за это время украдено – воруют везде. Дело скорее в том, как могло случиться такое в республике с 300-тысячным населением. Как можно добиться того, чтобы в богатом ресурсами регионе были самые дорогие в России уголь, электроэнергия и горюче-смазочные материалы. Но Шойгу и Кара-оол в этом явно преуспели. Складывается мнение, что бедность населения республики – это в некотором роде цель их деятельности, где они, несомненно, с помощью олигарха Дерипаски добились успеха.

Такие итоги деятельности предприятий республики создают некомфортные условия для Главы республики Шолбана Кара-оола. В связи с этим из разных источников поступают сведения о возможной его скорой отставке и досрочных выборах Главы правительства. Такие слухи поднимают шансы В.Оюна и А.Ооржака как ведущих политиков республики, инициируют их на усиление своих позиций. С другой стороны, это вызывает понятный гнев у Ш.Кара-оола, не желающего оставлять начальственное кресло. И уж тем более отдавать его своим явным оппонентам, которые в случае победы начнут ревизию разрушенного и украденного предшествующей властью. Так и до системных посадок недалеко. И тут даже министр обороны Шойгу не сможет выручить.

В общем, Тува заканчивает год на волне ожидания перемен. Состоятся они или нет зависит, к сожалению, не от населения республики, а от федерального центра, где принимаются все самые важные решения. Глядя на премьера РФ Медведева, кажется, что уже и Москве надоели наши коррупция и нищета. Шойгу и Кара-оол с 2007 года неустанно обещают республике процветание, а реально приносят народу беды и несчастия. В этом и состоят реалии нашей жизни.

В следующем номере газеты, который выйдет 14 января, я постараюсь подробнее остановиться на результатах деятельности министра обороны РФ Сергея Шойгу и его протеже Шолбана Кара-оола.

С Новым годом! Пусть нас всех ждёт удача в следующем году. Очистим власть от нечисти, непрофессионалов, коррупционеров и сепаратистов!

До встречи.

Кондрат Пчёлкин