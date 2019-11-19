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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 46, 19 ноября / Кара-ооловские хотелки
   
 
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№46, 19 ноября 2019 года.

Кара-ооловские хотелки

Кара-ооловские хотелки

Порою больно смотреть на человека, у которого всё валится из рук, а он не перестаёт радовать себя маниловскими проектами, живёт неосуществимым будущим, игнорируя суровую реальность. Именно таким является Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который с подачи Сергея Шойгу вот уже тринадцатый год с блеском кормит нас обещаниями светлого будущего, в которое, похоже, верит только он. Поскольку реалии республики таковы, что хочется плакать. Самое удивительное в том, что Кара-оол реализует свои желания трепаться о своих бесконечных благоглупостях публично, постоянно выставляя себя на смех. То ему загорится строить дирижабли, то вдруг понадобится международный аэропорт, то железная дорога с морским портом в Ванино на Дальнем Востоке. То он возжелает построить новую ТЭС-2. Однако его министрам не хватило 12 лет, чтобы подготовить экономическое обоснование такого строительства.

В реалии 12 лет его правления хватило только на то, чтобы по дешёвке передать Овчинно-шубную и Ковровую фабрики своему подельнику Иргиту, а тот демонтировал дорогостоящее импортное оборудование и продал его за Саяны. Потом то же самое проделал Дамба-Хуурак с Кондитерской фабрикой. Как промежуточный итог деятельности Шолбана Кара-оола – самый низкий в России уровень жизни тувинцев. Такой получился личный антирекорд Кара-оола. Но самое любопытное состоит в том, что негативный опыт его не останавливает, и он без устали продолжает фантазировать на тему великих свершений.

На днях он опять нас порадовал «хорошими новостями»: губернаторы Сибири в рамках ассоциации «Сибирское соглашение» «окончательно одобрили инициированный нами проект создания трансграничных коридоров». И это, по мнению Кара-оола, «значимо для нашей республики», поскольку поможет кардинально «преодолеть проблемы бедности наших граждан». Глава правительства Тувы полагает, что это «историческое решение» «обеспечит транспортную доступность нашей Тувы» и поможет «развитию туризма» в республике. А «комплексный подход в области туризма может дать мультипликационный эффект».

Слово «мультипликационный» в данном контексте – ключевое. С этой «мультипликацией» Шолбан Кара-оол нам надоел ещё в 2007-09 годах. Затем в связи с участившимися провалами в хозяйственных делах это словечко из его лексикона вроде как пропало. И вот – второе (правда, совсем неубедительное) рождение «мультипликации» в исполнении Главы правительства.

Ссылаясь на неопределённый источник, Шолбан Кара-оол «авторитетно» заявил, что «одно рабочее место в сфере туризма даёт толчок к появлению до 10 рабочих мест в смежных отраслях». Может быть, где-то и «даёт», только не в его исполнении. У него как раз почти все начинания если и «дают» какой-то толчок, то только по части воровства. Он нам когда-то рассказывал про «мультипликативный эффект» от развития строительства, однако реализация федеральной программы переселения из ветхого жилья в республике пока дала только один «эффект» – возбуждение 56 уголовных дел в связи с хищением 1,6 млрд. рублей. Кара-оол с придыханием поведал, как «полпред Президента России Меняйло предложил каждому сибирскому региону создать своё «Золотое туристическое кольцо», чтобы создать «Золотое кольцо Сибири». Видимо, в Сибири появился ещё один Манилов с генеральскими лампасами.

Ещё одно качество Шолбана Валерьевича – подражание начальству. Выступил премьер правительства России Д. Медведев с заявлением о необходимости исполнения национальных проектов министрами и губернаторами. И наш губернатор тут же заявил, что «национальные проекты» хоть и «дают нашей республике серьёзные возможности для развития», но одновременно «ставят перед Тувой серьёзные вызовы». Поскольку «поднимают на новый уровень нашу ответственность», ведь «включаясь в этот процесс, мы подписываемся под конкретными показателями, которые с помощью федеральных вложений мы обязаны и достигнуть».

Слышать такое от Кара-оола то смешно, то грустно. Он делает вид, что очень испугался «ответственности» за срыв исполнения «национальных проектов», так как Медведев погрозил пальчиком и пообещал строго наказать тех, кто сорвёт исполнение. На самом деле никто Медведева не боится, потому что тот никогда не исполнял своих страшилок. К примеру, он грозил строгими карами тем, кто не выполнит федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Как известно, Тува находится на последнем месте по её выполнению, которое едва достигает 50%, хотя программа закончилась в сентябре 2018 года. Но с Кара-оолом Медведев так ничего и не сделал. Никак его не наказал. Как не наказал за то, что того не оказалось в республике во время ликвидации последствий аварии на Хову-Аксынской ТЭЦ при прилёте в республику зампреда Дворковича.

Безнаказанность – главный признак сегодняшней Тувы. Когда подчинённые исполняют любые самые глупые указания начальства и при этом воруют с его соизволения или для него, ни о какой ответственности говорить не приходится. Для такой ситуации больше подходит понятие «круговой поруки». И когда Кара-оол заявляет, что «головотяпство и необязательность дорого будут стоить» его подчинённым, никто в это не верит, хотя он и «хочет, чтобы его призыв был услышан на самых разных уровнях». Поэтому его заклинание, что «новое время несёт нам новый уровень требовательности, где все мы – от муниципальных руководителей, до глав министерств и ведомств будут в ответе за свои промахи» – это обычное сотрясение воздуха, после которого ничего не происходит.

Типичная ситуация с сотрясением воздуха – цены в республике на уголь и тариф на электроэнергию. Говоря о причинах ужасающей бедности в Туве, в первом ряду стоят именно эти два фактора. Можно что угодно говорить о временах правления Шериг-оола Ооржака, однако он не в пример Кара-оолу умел отстаивать интересы республики. Именно при Кара-ооле в Туве расцвела торговля углём мешками. А всё потому, что Кара-оол очень ловко «пристроил» угольный разрез компании, зарегистрированной в Кипрском оффшоре. И теперь официально неизвестно, какие физические лица владеют тувинским углём, что умудрились в кратчайшие сроки поднять цену на уголь в шесть раз. Хотя, скорее всего, за этими «лицами» скрываются ненасытные рыла таких «народных радетелей», как Кара-оол, Шойгу и Дерипаска, которым мы платим за свой уголь дикие деньги. И вот теперь Шолбан Кара-оол, чтобы погасить народное недовольство, кормит население подачками «социального угля» и «переговорами с поставщиками угля о заморозке цен на топливо». Хотя население ждёт от него удешевления цены на уголь в 3-4 раза, до уровня цен в соседних Хакасии и Красноярском крае.

Как выяснилось, с развалом экономики республики «на сегодняшний день потребность региона в каменном угле составляет всего 400 тыс. тонн в год, в том числе 220 тыс. тонн потребляют объекты ТЭК и ЖКХ, вырабатывающие тепловую энергию, 100 тыс. тонн – бюджетные организации, 140 тыс. тонн – население». «В 2014 году компания реализовала 427 тыс. тонн твёрдого топлива, в 2018 году – 399 тыс. тонн. По прогнозам, в 2019 году компания реализует 310 тыс. тонн угля». До прихода Кара-оола во власть потребность республики составляла 600 тыс. тонн угля в год, а в советские времена – до 1 млн. тонн. Однако зачем ТГРК наращивать объёмы добычи угля, если она берёт своё диким ростом цен на уголь? А наше родное правительство Тувы оказалось не в состоянии решить вопрос цены для населения – это всего 140 тыс. тонн в год. Хотя во всех добывающих уголь регионах существует практика, когда населению уголь отпускают от 1,5 до 3 раз дешевле, чем промышленным предприятиям. Но такую задачу перед собой Шолбан Кара-оол даже и не ставит. Он довольствуется тем, что просит «генерального директора Кирюхина» всего лишь «не повышать цену на каменный уголь». Вот и поверь после этого, что наши деньги за уголь не попадают в карман Кара-оола и Шойгу...

Ситуация дошла до такого края, что «сейчас в регионе реализуют также топливо с угольных разрезов Республики Хакасия, где цена за 1 тонну от 1200 рублей». Однако, «несмотря на конкуренцию, стоимость одной тонны каменного угля» Каа-Хемского разреза «сегодня составляет более 3200 рублей». А глава, как может, нахваливает руководство разреза, приговаривая, что оно «эффективно руководит социально-значимым для республики предприятием». Хотя весь «эффект» состоит в падении объёмов добычи угля и росте его стоимости для потребителей. И когда Кара-оол восхищается дирекцией за то, что «компания решает производственные задачи» и «достигает поставленные цели», то он как раз и отмечает её стремление наживаться на беде людей, обирая их. Конечно, оценивая личный вклад Кара-оола в дикий рост цен на уголь, слабо верится в такое заявление: «Правительство Тувы проводит большую работу для того, чтобы повысить уровень жизни населения». Поскольку цены на уголь и электроэнергию как раз вносят свою лепту в обнищание населения.

Другая больная тема Кара-оола – «авиарейсы из аэропорта Кызыла». Как известно, в результате «гениальных решений» премьера Тувы было обанкрочено и лишилось лицензии предприятие «Тува-Авиа». В результате таких же «гениальных решений» Тува лишилась нового самолёта ЯК-42, подаренного республике Президентом Ельциным и приобрела воровским путём у проходимцев-авантюристов за дикие деньги два совершенно ненужных никчемных самолёта Pilatus PC-12. Как итог – «за 9 мес. этого года перевезено более 46 тысяч пассажиров». Много это или мало? – спросите вы. Судите сами: только в июне 2019 года такой же аэропорт Абакана перевёз 22 758 пассажиров, Красноярск – 224 826. А наш Кызылский аэропорт – только 5 752 пассажира. И это притом, что в Туве нет авиации, нет конкуренции ни со стороны железнодорожного сообщения, ни водного. Да и новую взлётную полосу реконструировали не столько для нас, сколько для Шойгу, чтобы он мог с комфортом прилетать из Москвы в Туву на больших самолётах на охоту или рыбалку.

С большим воодушевлением было воспринято «распоряжение правительства РФ», благодаря которому «аэропорту Кызыла придан статус международного». Только это ничего не дало. Хотя бы потому, что «для открытия многостороннего пункта пропуска нужно время и источники финансирования». Нет ни того, ни другого. Проблем много. К примеру «нужна смета, составленная хотя бы по минимальным требованиям», но и этого наши начальники сделать самостоятельно не в состоянии. А на «авось» проскочить, как это недавно пытался Кара-оол в аэропорту Улан-Батора, не получится. «Это всё-таки пункт пропуска через государственную границу». Только сейчас появилось понимание, что «для авиационных маршрутов есть определённые требования и свои воздушные магистрали», и «прямого маршрута Кызыл – Улангом не было и нет», и его нужно прорабатывать и утверждать надлежащим образом. Правда, «есть вариант вылета с Улангома по международному маршруту со стороны Новосибирска», но это неудобный длинный маршрут и «в Туву самолёт залетит со стороны Турана». А Шолбан Кара-оол, видимо, полагал, что на самолёте можно лететь, как скакать на лошади – «что вижу, то пою, куда смотрю, туда и еду».

Как известно, умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки – на своих. Видимо, Кара-оол не из первой категории лиц... Жаль только, что учится он за наш с вами счёт.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

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 risk-inform.ru/article_8368.html
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Опрос «Кто больше виновен в сегодняшних бедах Тувы?»
Некие внешние враги (7 голосов)
4.02%
Шолбан Кара-оол (75 голосов)
43.10%
Шериг-оол Ооржак (33 голоса)
18.97%
Федеральные власти (19 голосов)
10.92%
Правители советского периода (2 голоса)
1.15%
Народ Тувы (28 голосов)
16.09%
Никто не виноват, никаких бед в Туве нет (5 голосов)
2.87%
Другой вариант (в комментариях) (5 голосов)
2.87%
Всего ответов: 174
Телелапша народу от властей
Путь Шолбана Кара-оола: от одного проекта к другому
 
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