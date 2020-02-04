Жизнь в Туве глазами экономиста: Парадокс отчётов

Глава правительства Тувы Шолбан Кара-оол отчитался об итогах деятельности исполнительных органов власти в 2019 году. Внешне получилось всё более-менее прилично. По большому счёту в республике один недостаток – не построена железная дорога. Ну, ещё какие-то мелкие проблемы с выполнением Федеральной Программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья да обеспечением жильём детей-сирот. А также некоторые недоработки по части ликвидации бедности. Но в целом республика живёт, дороги ремонтируются, в Кызыле построен дублирующий мост через Енисей, аэропорт получил статус международного... А скоро будет ещё лучше! Если, конечно, верить Кара-оолу.

Но проблема в том, что подобные жизнерадостные оптимистичные отчёты правительство Тувы составляет вот уже 13 лет подряд. И – удивительное дело – всё это время уровень жизни жителей Тувы постоянно падает! Такой, понимаете, странный парадокс, когда жизнь по отчётам правительства совсем не совпадает с реальной жизнью простых граждан. Создаётся впечатление, что за все 13 лет в Туве изменилось только одно – бывший первый зампред правительства С.И. Тен научил наших бюрократов жонглировать цифрами и составлять ласкающие слух отчёты, которые имеют к реальной жизни граждан весьма относительное отношение.

Редакция газеты обратилась к известному в республике профессиональному экономисту, бывшему руководителю Госплана республики и Счётной палаты Республики Тыва В.Б. Салчаку с просьбой дать объективное экспертное заключение об итогах развития республики в 2019 году. Его квалифицированный ответ редакция публикует без изъятий.

Итоги 2019 года

По итогам 2019 года можно сделать некоторые обобщающие выводы в целом об экономической политике Правительства РТ и об исполнении Стратегии развития Республики Тыва на период до 2020 года. Сначала проанализирую итоги года в разрезе основных отраслей экономики республики.

Добывающая промышленность.

Вот уже второй год подряд объективные статистические данные указывают: добывающие предприятия республики сокращают объёмы производства. Индекс производства по добыче полезных ископаемых за прошлый год снизился и составил 94,3%. Объём отгруженных товаров сократился за год почти на 8 млрд. рублей: с 28,7 млрд. рублей в 2018 году до 20,8 млрд. рублей в прошлом году. Это происходит несмотря на то, что этим предприятиям правительством Тувы были созданы все необходимые условия, включая налоговые преференции и информационную поддержку.

Доля добывающих предприятий достигла 85% всей промышленной продукции. По этой причине спад производства на этих предприятиях привёл к общему снижению объёмов всей промышленности региона. Провал в работе добывающих предприятий не мог не отразиться на деятельности транспортных компаний и предпринимателей, занятых на перевозке грузов. За прошлый год грузооборот автомобильного транспорта сократился на 32% к уровню 2018 года, а к уровню 2017 года – на 43%. Следует осознавать, что за этими цифрами стоят живые люди, которые лишились заработка. А за ними – их семьи.

Обрабатывающая промышленность.

За последние 12 лет объём производства обрабатывающих предприятий значительно сократился. В 2019 году ими произведено продукции всего на 610 млн. рублей, что составляет всего 1,8% в общем объёме промышленности в республике. Статистика неумолима и показывает: в регионе упали объёмы производства пищевых продуктов за счёт снижения объёмов колбасных изделий, кисломолочной продукции и творога. Некоторые позитивные сдвиги имеются в производстве текстильных изделий, но это в целом не меняет картины.

Снижение объёмов производства пищевой промышленности не случайно вызывает тревогу. Ситуация в этой части усугубляется давно. Поэтому в республике спрос населения на продукты питания удовлетворяется в основном за счёт их ввоза из-за пределов республики. Своих продуктов питания в республике производится мало. И поэтому наращивание объёмов производства по переработке мяса и молока, колбасных, копчёных изделий, молочных и кисломолочных продуктов на промышленной основе – задача для экономики республики архиважная. Жаль, что она так и не стала для правительства Тувы приоритетной. В настоящее время основным и чуть ли не единственным производителем такой продукции является Агрохолдинг «Заря», возглавляемый Оюном В.М. Таких производств в республике должно быть много и для их развития необходима долгосрочная государственная программа. Однако такой программы в республике не было, и нет.

Сельское хозяйство.

Невзирая на бравурные отчёты правительства, следует отметить – статистические данные указывают на то, что за 2019 год объём производства сельскохозяйственной продукции в Туве сократился. Снижено производство картофеля и овощей, мяса и яиц. Хотя следует признать, что всё же отдельные положительные сдвиги в сельском хозяйстве имеются. К примеру, в прошлом году произошёл прорыв в производстве зерновых и зернобобовых культур. Правда, в основном благодаря работе одного предприятия – Агрохолдинга «Заря». По данным статорганов, в республике собран урожай зерновых в объеме 26441 тонны. Это в 1,8 раза больше уровня прошлого года. Достигнут рост за счёт повышения урожайности, которая составила 19,4 центнера с гектара. Таких показателей за последние 15 лет в производстве зерновых в республике не наблюдалось. В далеком 2004 году у нас было собрано зерновых в объеме 25910 тонны – тогда урожайность составила 10,5 центнера с гектара. Нынешний урожай вселяет оптимизм. Эти цифры говорят о том, что мы в состоянии обеспечить республику собственным продовольственным и фуражным зерном. И проблемы в этой части носили субъективный характер.

Особо следует обратить внимание на тот факт, что в ушедшем году значительно упало производство мяса птиц и яиц на Кызылской птицефабрике, после длительного простоя восстановленной в 2017 году Оюном В.М. После того, как ею занялся Агрохолдинг «Заря», фабрика начала было набирать обороты. Работать стабильно. Согласно статданным, в 2018 году производство мяса птиц на фабрике возросло в 7,1 раза, яиц – в 4,1 раза. На предприятии было восстановлено тепло и электроснабжение. Оно было обеспечено местными кормами. И вдруг – такой обвал!

В чём причина сбоя в 2019 году? Оказалось, что ситуация на птицефабрике не устроила местную прокуратуру, которая начала оспаривать выплату субсидии предприятию и требовать от МВД привлечения к уголовной ответственности руководителя Агрохолдинга «Заря» за выдуманные в коридорах прокуратуры преступления. Ситуация сложилась весьма тревожная. Поэтому руководство Агрохолдинга «Заря» вместо хозяйственной деятельности целый год провело в судебных и следственных инстанциях, доказывая свою правоту.

В конце концов, Оюну В.М. удалось пресечь незаконные и ничем не обоснованные претензии прокуратуры республики. Налоговые службы, УФАС и МВД временно отступили. Однако долгие разбирательства дела в судебных органах парализовали работу предприятия. Сложилась такая обстановка, что можно было ожидать прекращения деятельности птицефабрики. Это и стало причиной сокращения производства на фабрике.

Вызывает вопросы странная необъективная и не основанная на реальном положении вещей позиция прокуратуры республики. Ни для кого не секрет: за последние годы в республике десятки предприятий, на которых были затрачены миллиарды бюджетных средств, были обанкрочены, растащены оборудование и материалы. Самый простой пример – Кондитерская фабрика в Кызыле. Государству нанесён колоссальный ущерб. И никаких перспектив возрождения этих производств не просматривается. Однако на такие вопиющие факты бесхозяйственности почему-то прокуратура Тувы совсем не обращает внимания – по крайней мере, до сих пор никто не понёс наказания за разбазаривание государственных средств.

По моему глубокому убеждению, развитие сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий для нашей республики должно быть приоритетным направлением в деятельности региональной власти. В сегодняшних условиях невозможно создать в аграрном секторе республики конкурентоспособные производства без продуманной государственной политики. Следует признать: наши товаропроизводители находятся в худших условиях, чем те, что трудятся в соседних регионах. И связано это не с их непрофессионализмом или нежеланием работать. Проблемы, прежде всего, в высоких региональных ценах и тарифах на базовую продукцию – электроэнергию, уголь, бензин и дизтопливо, которые намного, порой в 2-3 раза выше, чем в соседних регионах. Отсюда высокая себестоимость выпускаемой нашими производителями продукции и их неконкурентоспособность.

Строительство.

Отрасль находится в глубочайшем кризисе. Отсюда полный провал программ строительства жилья и объектов социальной сферы. Установленные целевые показатели переселения граждан из аварийного жилья на 2014-2018 годы в объёме 83,7 тыс. кв. метров жилья по состоянию на 01 декабря 2019 года выполнены всего на 47,7%, т.е. менее, чем наполовину. Отсюда диспропорция: в нашей весьма небогатой республике 72% введённого жилья построено индивидуальными застройщиками.

И такая ситуация не только в строительстве жилья. Провалены строительство и ввод в эксплуатацию пристроек к детским садам, терапевтический корпус в Кызыле и другие важные объекты. В республике имеется дефицит строительных мощностей, однако правительство сознательно игнорирует такие мощные солидные подрядные организации, как ООО «Сельстрой», вместо поддержки создавая ему проблемы. А прокуратура Тувы вместо привлечения к ответственности виновных потворствует нарушению антимонопольного законодательства и ущемлению прав местных строительных организаций.

Уровень жизни населения.

Объёмы производств, темпы их роста являются важными показателями при анализе социально-экономического развития республики. Но главным критерием, по которому следует оценивать развитие региона – это уровень и качество жизни граждан. Не будет никаким преувеличением сказать, что по этому главному показателю республика находится в критическом положении. Согласно данным Крайстата, начиная с 2010 года, наблюдается неуклонное снижение реально располагаемых денежных доходов населения. Соответственно, растёт численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, т.е. бедного населения. Если в 2009 году 26,9% населения находились в положении бедности, то в 2018 году уровень бедности вырос в полтора раза и достиг 40%. И это – по официальной статистике. Фактически в положении бедных находится гораздо больше людей. Показатели уровня жизни населения за 2019 год ещё не подведены статистикой. Однако очевидно, что существенных изменений по этому показателю не произойдёт.

Снижение уровня доходов, ухудшения финансового положения граждан вынуждает людей брать кредиты в коммерческих банках. Уровень закредитованности населения республики из года в год стремительно растёт. Согласно оценкам экспертов РИА Новости, индикатор долговой нагрузки по потребительским кредитам в Туве составляет 76% к годовой зарплате, объём среднедушевой кредитной задолженности оценивается в размере 309 тыс. рублей.

Хочу привести ещё один факт, свидетельствующий о катастрофическом демографическом положении в республике. По данным Финэкспертиза, после выхода на пенсию мужчины Тувы живут в среднем только 1,3 года! Что почти в семь раз меньше, чем среднестатистические российские мужчины. Это – самый низкий показатель в стране. Как видно, ситуация крайне тяжёлая.

Итоги 2019 года показывают, что сбои в работе добывающих компаний за последние два года не являются просто снижением объёмов производства на этих предприятиях, а свидетельствуют о провале экономической политики Правительства РТ, которая реализовывалась в течение последних 12 лет. Об ошибочности экономического курса, нереальности политики решить социально-экономические проблемы республики за счёт разграбления природного богатства, писалось и публично озвучивалось много раз. К сожалению, наша власть не слышит своих граждан.

Не секрет: экономическая стратегия нашего правительства основана на развитии добывающих предприятий. За счёт распродажи природных богатств Тувы и лесного фонда наши руководители рассчитывали решить вопросы трудоустройства населения, повысить уровень жизни народа и снизить дотационность республиканского бюджета. Именно для этой цели распродавались все основные месторождения угля, золота и цветных металлов. Но, как и следовало ожидать, ни одна из этих задач не решена, а наоборот, ситуация только ухудшилась. Сейчас активно реализуется программа закрепления лесных массивов для последующей вырубки. Если это не остановить, нас ждёт судьба Иркутской области и Красноярского края, где нелегальные вырубки привели к пожарам и наводнениям.

В результате ошибочной экономической политики развалены основные отрасли экономики республики – сельское хозяйство, строительство и обрабатывающие производства, что закономерно привело к сокращению числа рабочих мест, снижению предпринимательской активности и конечному результату – росту бедности населения.

И нет никаких оснований в ближайшие годы рассчитывать на изменение ситуации к лучшему, так как эти так называемые стратегические проекты по добыче природного богатства республики без железной дороги не имеют никаких перспектив. По информации Главы республики, заказчик – «Российские железные дороги» – собирается приступить в 2020 году к проектной и изыскательной работе. Вдруг выяснилось, что 12 лет нас вводили в заблуждение. Оказалось, что только сейчас речь идёт о начале проектирования этого объекта. Потеряно время, проблемы остались, ситуация всё больше ухудшается. Однако вместо реальных дел продолжаются разговоры о точке невозврата в реализации стратегических проектов, о неком экономическом прорыве... Видно, что наше Правительство не имеет чёткого понимания современного положения в республике, у него нет трезвого, объективного анализа социально-экономической ситуации и отсутствуют разумные предложения по выводу республики из тупика.

Только пересмотр Стратегии развития Тувы, кардинальные преобразования в экономике и социальной сфере, проведение честных и открытых выборов органов государственной власти и самоуправления могут спасти республику от окончательного разорения и деградации. И это нужно делать незамедлительно и совместными усилиями.

Валерий Салчак,

заслуженный работник Республики Тыва.

От редакции.

Редакция согласна с таким экспертным заключением специалиста. Жизнь и практика показали, что предложения В.Б. Салчака взвешены, продуманы и реалистичны. Но правительство Тувы по понятным причинам не собирается им следовать. И одёрнуть его некому – сформированный с помощью массовых фальсификаций парламент Тувы, состоящий в основном из несамостоятельных коррумпированных беспринципных людей, самостоятельной роли в жизни республики не играет.

Прокуратура Тувы после прихода в республику Боровкова в основном занимается лоббированием корыстных интересов высокопоставленных чиновников и наведением элементарного порядка в использовании государственных средств не занимается. Самый типичный пример деятельности нового прокурора республики Боровкова – это непривлечение к уголовной ответственности чиновников правительства и руководителей предприятий Пережегина и Крапивина за незаконное получение десятков миллионов рублей из бюджета в обход закона. И одновременно незаконные необоснованные системные попытки отнять средства у Агрохолдинга «Заря», выпускающего реальную сельхозпродукцию.

Как известно, есть основания полагать, что у Главы правительства Ш.Кара-оола установились коррупционные связи с предпринимателями типа Крапивина и Пережегина. Видимо, следуя курсу правительства, прокурор Боровков и не интересуется, как Пережегин «освоил» грант правительства в 100 млн. рублей, а Крапивин построил по сговору с Кара-оолом без контракта инженерные сети стоимостью 68 млн. рублей, а затем они всё оформили задним числом. Сделка признана судом недействительной, однако уголовного дела по данному факту не имеется.

А вот успешного хозяйственника В.Оюна завистливый Кара-оол давно и упорно числит вероятным претендентом на должность Главы республики. Видимо, необоснованные претензии Боровкова к Агрохолдингу «Заря» появились именно по этой причине. Все усилия исполнительной власти и прокуратуры республики, похоже, направлены на одно – на консервацию коррумпированной власти. И в этом плане Боровков – большое подспорье Кара-оолу. Но тогда республика обречена на дальнейшую стагнацию и загнивание. А это – не в интересах народа. Да и федерального центра – тоже.