    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-01-2020 #1[ru]

А если начать рожать с 12 лет, то к 25 годам можно уже иметь 5 детей и небольшой уголовный срок. И тогда можно будет не только смело претендовать на маткапитал, но и поучаствовать в проекте Кара-оола – «Новая жизнь» для многодетных зэков!

Аноним, 29-01-2020 #9[ru]

1й анон, всё так и есть – вертикаль власти, и всё говно сползает сверху. Но вы не до конца понимаете структуру власти. Это же банка с пауками, в которой каждый готов сожрать своего соседа – дай только повод. И Кондрат Пчёлкин дает такой повод для недругов Кара-оола и Боровкова. А нам только остается наблюдать за результатом. Вы же не хотите сами поучаствовать в жизни страны, на улицы на протесты не выходите?

Эрмак, 29-01-2020 #10[ru]

...Здесь показывалось фото как дочь главы Тувы на свой «обед» потратила 230 тысяч рублей... И это, на фоне блокады Ленинграда. На фоне того, сколько в Туве сейчас детей сидят голодом... Вы же представляете, сколько можно накормить детей за один её «обед»?

Аноним, 30-01-2020 #15[ru]

Прокурор Боровков ещё тот пройдоха. На кого Кара-оол укажет, того и «топит». А закон ему – что дышло!

Аноним, 30-01-2020 #18[ru]

Этот Боровков у нас в Красноярске такое вытворял! Про него по телевизору говорили, что он «крышует» водочную мафию. Неужели он в Кызыле изменится? Боровков привёз в Туву кучу таких же балбесов. К примеру, прокурора г. Кызыла.

Аноним, 30-01-2020 #20[ru]

Сейчас в республиканской прокуратуре такой бардак! Сам прокурор в Кызыле бывает наездами – в основном даёт команды из Красноярска. Такой выездной вариант главного законника.

Аноним, 30-01-2020 #21[ru]

Не переживайте! Боровков к вам приехал ненадолго. Генерала получил – так что скоро сделает ноги!

Аноним, 30-01-2020 #22[ru]

А как он насмелился иск к Энергострою отозвать в суде? За это же могут и по шапке дать! 66 млн. государственных денег – это вам не шутки!

Аноним, 30-01-2020 #23[ru]

Боровков, наверное, надеялся, что Конвиз не узнает о том, что он отозвал иск к Крапивину. А тому кто-то стуканул... Теперь у Боровкова будут неприятности – Генеральный прокурор сменился, так что может зацепиться за этот случай и показать ему на дверь.

Аноним, 30-01-2020 #24[ru]

Тут явно превышение полномочий со стороны Боровкова.

Аноним, 30-01-2020 #25[ru]

А с Оюном у прокурора случился облом! Суд в Иркутске всё поотменял, что наши суди насудили. Все же сельское хозяйство в стране в приоритете.

Аноним, 30-01-2020 #26[ru]

Боровков по сути жлоб. Как и Карлик и вся «илита», прости господи...

Аноним, 31-01-2020 #31[ru]

Открыли новую школу №17! Что творится утром: ни подъехать, ни подойти. Бедные учащиеся не могут перейти дорогу в районе кольца, очень опасно, они собираются по нескольку десятку и их переводит кто-нибудь из взрослых. Машины не могут выехать, там сплошная пробка. Это называется делать через ж... Мэрия совсем ничего не может предвидеть. Если мэр не профессионал, что он может путное сделать?! Гнать надо непрофессионала в три шеи!

Аноним, 31-01-2020 #35[ru]

То, что Сагаан-оол деревянный по пояс – не секрет. Помните затворы и аварии на строящемся мосту? Всё можно было по-человечески делать, и пробок не было бы. Сейчас школу запустили, но дураку ясно: сделай даже временные проезд и безопасные пешеходные дорожки! Но ему пока по башке жители не настучат, он ничего не предугадывает...

Аноним, 31-01-2020 #36[ru]

Предлагаю изменить название Кызыла. Назвать Кара-хоорай (чёрный город). Это название будет соответствовать действительности. Надо смотреть правде в глаза, а не заниматься словесным украшением. А должность «мэр» изменить на аамай-дарга (глупый начальник) на шапты

Аноним, 31-01-2020 #39[ru]

Признанный судом мошенник Якушев принимает участие на совещании с Шолбаном Кара-оолом. Опять собираются что-то с бюджета украсть?

Аноним, 31-01-2020 #41[ru]

Судя по последним решениям Прокуратуры – она открыто, посредством данных ей полномочий, лоббирует интересы избранного круга лиц. Почему прокуратура республики молча проглотила Мировое соглашение ООО «НСК-град» с ГБУ РТ «УКС»?.. И уж если такое проходит, то тогда вообще о чем можно говорить?

Аноним, 31-01-2020 #42[ru]

Чанзан Марина читает газету «Риск», у нее такая обязанность – контролировать прессу. Так будьте добры, Марина Чанзан, передайте Шолбану Кара-оолу что народ понять не может: где мэр Кызыла, почему не отслеживает строительство школы №17? Он что, не знает, как добираются дети до своей школы?..

Аноним, 01-02-2020 #49[ru]

Кызыл – самый опасный город для проживания. Первое место по убийствам, по воровству, по авариям, по укусам собак, по инфекционных заболеваниям. Самая низкая освещённость улиц, самый отсталый и опасный общественный транспорт, самые дорогие коммунальные услуги, самые большие очереди в детские сады. В Кызыле самый непрофессиональный и глупый мэр.

Аноним, 01-02-2020 #50[ru]

Надо добавить, что в Кызыле самая плохая экология среди города России. Конечно, иначе и не могло быть с таким слабым мэром, который долго не задерживался на других работах и от него избавлялись, как от плохого управленца…

Аноним, 29-01-2020 #1[ru]

В мэрии – не враги. В мэрии – патриоты. Враги – это мы, простые люди.

Аноним, 29-01-2020 #2[ru]

Невозможно дышать! ЧТО ТВОРИТСЯ В ГОРОДЕ? САЖА, КОТОРОЙ МЫ ДЫШИМ! Ну, нельзя решить вопрос летом, и об угле, о цене на него.

Аноним, 29-01-2020 #3[ru]

На улицу в Кызыле уже опасно выходить – вместо кислорода стена сажи, которую уже можно ощутить на цвет и запах...

Аноним, 30-01-2020 #4[ru]

Каков поп, таков и приход. Каков подлец и негодяй Глава республики, такой у него и племянник-мэр Кызыла.

Аноним, 30-01-2020 #5[ru]

С мусорной компанией они погорячились. В республику едет комиссия Генеральной прокуратуры. Будут разбираться, почему бюджетники не платят за вывоз мусора, а правительство – не перечисляет мусорщикам субсидии. Вот увидите: Боровкову и Кара-оолу всыпят!

Аноним, 30-01-2020 #6[ru]

А правда, почему Кара-оол не занимается проблемой сажи в Кызыле? Ведь дышать нечем! От сажи рост онкологических заболеваний. На хрен нам его бандюганы в министерстве общественной безопасности! Пусть сажей занимается!

Аноним, 30-01-2020 #7[ru]

Наш балбес-мэр в декабре обещал брикеты из мусора. Где брикеты, Сагаан-оол? Чего помалкиваешь? Почему не отчитываешься, куда дел деньги?

Аноним, 30-01-2020 #8[ru]

Сажа наша от нашего дорогого угля, который имеет высокое качество, как говорят руководители, специалисты угольного разреза, чтобы оправдать бешеную цену на уголь. А между тем, уголь наш не горит полностью – отсюда и сажа постоянная. На днях я шел по улице буквально среди сизого дыма. Я его чувствовал, так сказать «соприкасался» с ним. Где наши доблестные врачи, которые «борются» против туберкулеза, против онкологии, ССБ, ревматизма и др. также экологи, роспотребнадзор, сантехнадзор... Они бездельничают, а виноват получается Кара-оол? Прокурор Боровков?..

Аноним, 31-01-2020 #11[ru]

Мэр Кызыла лоббирует свою компанию по уборке мусора. Загнал в неплатежи СТ ТБО. Сейчас на бюджетные деньги убирает мусор, который должна убирать СТ ТБО. В результате корыстных интересов расходуются народные деньги. С позором гнать таких мэров!

Аноним, 01-02-2020 #12[ru]

Как новый мэр Сагаан-оол занял свой пост, наши дети постоянно в опасности. Многочисленные укусы по дороге в каждую школу. То, что творится по дороге в 17 школу, не передаётся ни какими словами. Это преступление: дети в одиночку не могут перейти дорогу! Темно, туман, пробка автомобильная, очень страшно. Я думаю, какими надо быть врагами народа, чтобы назначить такого глупого мэра!?

Аноним, 30-01-2020 #1[ru]

Совсем оборзели в этом Минземе – даже додумались оформить фиктивные документы схода граждан! Вот уж действительно по ним тюрьма плачет. Интересно, Боровков прищучит мошенников, или спустит дело на тормозах?

Аноним, 30-01-2020 #2[ru]

Да этот Боровков – такая же нечисть, как эти махинаторы в Минземе! Никого он не прищучит!

Аноним, 30-01-2020 #2[ru]

Благоустройство – это лавочка для воровства бюджетных денег. С ним давно пора разобраться. Не случайно туда директором Кара-оол пристроил своего бывшего личного водителя-племянника. Деньги текут рекой, только исключительно в определенные карманы. Они там умудряются летом снег убирать и подсыпать песок на перекрёстках. А прокуратура «ничего не видит».

Аноним, 30-01-2020 #3[ru]

Что-то я сомневаюсь, что у Боровкова хватит смелости потрошить Благоустройство. Ему Кара-оол быстро рога пообломает.

Аноним, 30-01-2020 #1[ru]

Пока прокуратура будет разбираться в законности Концессионного соглашения, стройка закончится. Всё как в случае с сетями на ул. Дружбы и Терапией. Прокуроры специально тянут резину – ждут, когда реагировать будет поздно.

Аноним, 30-01-2020 #2[ru]

Да ничего они не проверяют – просто лапшу на уши вешают. Что там проверять? Эти концессионные соглашения явно незаконные.

Аноним, 30-01-2020 #2[ru]

Здесь с Боровковым спорить – себя не уважать. У него ни совести, ни чести. Надо обращаться в Москву. К Генеральному прокурору, к Президенту Путину. Тогда, может, и сдвинется дело с мёртвой точки.

Аноним, 30-01-2020 #3[ru]

Чтобы не платить ООО «Сельстрой» за построенные сети к Терапии, Кара-оол распорядился тянуть линию электропередачи на Терапию с ул. Пушкина. 23 января получили новое согласование техприсоединения. Потратят кучу казенных денег. Поэтому ввод Терапии отложили до апреля. И куда прокуратура смотрит?

Аноним, 31-01-2020 #4[ru]

Судя по последним решениям Прокуратуры – она открыто, посредством данных ей полномочий лоббирует интересы избранного круга лиц. Почему прокуратура Республики Тыва молча проглотила Мировое соглашение ООО «НСК-град» с ГБУ РТ «УКС»...И уж если такое проходит, то тогда вообще о чем можно говорить.

Аноним, 29-01-2020 #2[ru]

Недавно черненький выступал в ИК-1 перед заключенными. Тот же «кыштаг», очень много условий... А в итоге также все печально закончится – у него уже столько рабов...

Аноним, 29-01-2020 #5[ru]

2020 году, на 13-й год правления Кара-оола – верить в то, что он не обманет и поможет – это наивность 80-го уровня.

Аноним, 30-01-2020 #6[ru]

На 2020 год Агрохолдингу «Заря» не заложили дотаций по сельскому хозяйству на разведение кур. Хотя деньги в бюджете есть. Что бы это значило?

Аноним, 30-01-2020 #7[ru]

Оюна велено «мочить». Кара-оол считает, что он слишком самостоятелен и его следует «прижать».

Аноним, 30-01-2020 #8[ru]

Оюна хотя убрать с птицефабрики.

Аноним, 30-01-2020 #10[ru]

Агрохолдинг «Заря» выиграл у прокуратуры, УФАС и налоговой все судебные дела. Кара-оол хотел отменить кредиторскую задолженность «Зари» по птицефабрике в 27 млн. рублей и отобрать дотацию на птиц в размере 32 млн. рублей. А заодно завести уголовное дело на сына Оюна. Но прокурор Боровков опростоволосился. Интересно, что теперь они там придумают? Как они «прищучат» Оюна?

Аноним, 30-01-2020 #2[ru]

Кара-оол подал в суд на «8 канал» и Камбы-Ламу. Говорит, что не говорил, что он, де – закон, он – Конституция. Совсем оборзел. Надо его поставить на место.

Аноним, 30-01-2020 #3[ru]

Молодцы «8 канал» – так держать! Хорошие репортажи.

Аноним, 30-01-2020 #4[ru]

Андриан Ооржак молодец – создал альтернативу продажному телевидению.

Аноним, 30-01-2020 #5[ru]

8 канал – луч света в криминальном, темном, обворованном тувинском государстве.