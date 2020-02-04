«Дамба-Хуурак – символ чудовищной коррупции в Туве»

Это просто издевательство! Я думала, ему нашли место (чтобы не оторвать от кормушки, как Бичелдея) в каком-нибудь отделении ТИГПИ. Оказывается, не так. Он возглавил целое научное сообщество республики!

За какие заслуги перед наукой его назначили руководителем ТИГПИ (бывшего ТНИИЯЛИ)?

Однажды его, бывшего прокурора, Кара-оол назначил министром здравоохранения. Он сразу же развалил минздрав. Все помнят, как он прогремел на всю страну со своим глупым поступком: разместил детскую больницу в больнице онкологических больных. Он не понимал элементарную вещь: малейшая инфекция для онкобольных – смерть. Кара-оолу пришлось обратно перевести Дамба-Хуурака в Администрацию своего правительства, от греха подальше. А сейчас он, человек с таким примитивным мышлением, во главе научного сообщества республики?

Наука – двигатель прогресса. О каком прогрессе или развитии республики речи может быть при таких кадрах?

Никто не будет отрицать, Дамба-Хуурак – символ чудовищной коррупции в Туве. Я неоднократно писала и доказывала, как он (его семья) сомнительным образом прибрал к своим рукам единственную в Туве швейную фабрику. В течение 10 лет Кара-оол его лелеял и холил, переводя с одной должности на другую. Понимаю, что простые врачи терпели его под страхом увольнения, а ученые-то почему молчат? Почему они не думают о своей репутации? Как Вы представляете ученого человека под казнокрадом-коррупционером с примитивным мышлением? Это просто немыслимо! Как можно уважать ученых, которые не умеют постоять за себя, не имеют своих взглядов? Несвободный человек никогда не может сделать полезное открытие. Не зря в науке используют фразу «революционный прорыв». Почитайте мемуары великих ученых, воспоминания других о людях науки. Великими стали только те, кто сопротивлялись режиму, боролись против несправедливости, добились успехов, признания, преодолевая трудности. Человек, который боится рот открыть, в жизни ничего не добьется. Как никто, ученые должны понимать это. В каких регионах видели, чтобы сомнительный чиновник возглавлял научное сообщество?

Оюмаа Донгак