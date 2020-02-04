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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 4, 4 февраля / Самозанятые: Выжил сам – помоги чиновникам!
   
 
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№4, 4 февраля 2020 года.

    Нам пишут

Самозанятые: Выжил сам – помоги чиновникам!

Самозанятые: Выжил сам – помоги чиновникам!

Знаете что. Мне пришёл ответ на обращение, высланного 17 декабря 2019 года. Тогда по этому поводу я отправил следующий текст, но ответ оказался неожиданным.

Странные слухи пошли. Почему-то в этом году жители Тувы стали поговаривать о том, что в 2020 году рассадников и ягодников в Туве принудительно заставят встать на учёт в налоговой, как самозанятых или предпринимателей. В противном случае, им запретят такую деятельность. А как мы знаем, все такие рынки принадлежат частным рукам. Но если это вправду случится, то у многих вообще не останется шансов даже на временные, недельные заработки. Время ягод – с августа по сентябрь. А вначале октября в тайге уже снега пойдут. Но если это действительно так, то не пора ли сообщать об этом заранее, а то такие задумки многим кажутся ловушкой, шантажом.

Мне пришёл ответ на обращение

И если информация достоверна, то многим пора отложить это дело. Потому что в большинстве случаев у людей теплицы небольшие, 3 х 6. Есть и люди, которые выращивают рассаду только на подоконниках или в парниках в малом количестве. И размер прибыли у таких людей не доходит даже на оплату налога. Да и с Кара-Хаака до Кызыла дорожный расход в одну сторону 500 рублей + стоимость места на базаре 170 рублей в день, и прочие расходы, доходящие не меньше 500 рублей в день. Стоимость рассады с начала 2000-х годов была 20-30 рублей и ниже, так и осталась без изменения при ежегодной инфляции. А стоимость услуг электричества для обогрева теплицы, удобрений, бензина, доставки в город, места на базаре в день и прочие расходы резко увеличились с 2000 до 2020 года. Но за такой короткий период смогут ли люди зарабатывать годовой запас благосостоятельности, за который можно считаться богатым человеком в отражении на статистике, когда я уже с начала 2000-х годов занимаюсь тем же, но никакого своего стабильного социального улучшения не вижу вообще?!

Оставить дом без присмотра и уехать в тайгу надолго тоже проблематично. Но многие на это вынуждены пойти. На самом деле тайга и рассада – это очень большие риски, изнурительный и тяжелый для здоровья труд. Здоровье человека с каждым годом ухудшается. На него влияют такие факторы, как пребывание в сырости, погодные условия, нарушение биоритма в организме человека, несоответствующее несбалансированное питание, чувства опасения, беззащитности, скуки, отсутствие связи, электричества, медпомощи и т.д. Откровенно говоря – КАМЕННЫЙ ВЕК, нечто, похожее на жизнь пещерного человека. И такое выживание власти Тувы обложат ещё и налогами?!

В тайге иногда бывают малоурожайные года, а кедровые шишки обильно появляются на ветках только один раз в три года. А оставшихся ни с чем, НА ДНЕ, безработных людей потом принудительно заставить платить на налог для самозанятых, и тем самым признать методом решения проблемы бедности РФ?! Но пожизненное нахождение в тайге никого не устраивает. А главное: это нововведение можно ли назвать основанием повышения продолжительности жизни в регионе на 15 лет?! Прежде чем отбирать у людей последние копейки, задали бы себе вопрос: из каких факторов зависит качество жизни человека?!!

Айдын Саая

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