Задница Кара-оола как честный ответ на беды Тувы

Тува – крайне бедный депрессивный регион. Это уже давно не новость – о состоянии республики периодически в течение последнего десятилетия сухо сообщают статистические ведомства. Но до недавнего времени Шолбан Кара-оол, глава самого нищего региона России, демонстративно не реагировал на удручающую статистику. До тех пор, пока на неё не обратили внимания высшие федеральные чиновники. Ровно год назад вице-премьер Татьяна Голикова неожиданного для него назвала Туву регионом с самым высоким уровнем бедности населения. По её данным, в 2017 году уровень бедности в Туве составил 41,5%, а в 2018 году уровень бедности ещё больше повысился.

Вот тут-то местные чиновники во главе с Кара-оолом забегали, как крысы, внезапно попавшие под луч света. Правда, кроме бестолковой беготни тувинские чиновники ничего за прошедший год так и не сделали. Кара-оол частично перетряс состав своего кабинета, сделал несколько пафосных заявлений о скорой и неизбежной победе над бедностью (к 2024 году по чиновным планам она не должна превышать 10%), а под конец и вовсе заявил, что сотрудники Росстата не умеют считать – ведь по его данным бедность в Туве гораздо ниже.

Но вот РИА Рейтинг провело очередное исследование качества жизни регионов. Агентство рассчитывает показатели по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Эксперты анализировали 72 показателя, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жильё, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие. Тува в очередной раз прочно и безальтернативно заняла последнее место. Однако Шолбан Кара-оол не очень расстроился и поспешил оправдаться: мол, и без этого рейтинга знаю, что отстаём.

Но как обычно поспешил – людей насмешил. Главными причинами отсталости Тувы Кара-оол назвал дороги и физическую невозможность за 75 лет достичь среднего уровня развития. Однако Тува сто лет назад по многим показателям находилась на достойном уровне по сравнению с другими регионами Советского Союза, хотя дорог тогда уж точно было не больше, чем сегодня. Но есть другой упрямый объективный показатель: за последние 10-12 лет при нашем нынешнем премьере уровень жизни в республике неуклонно падает. Несмотря на всемерную поддержку чуть ли не второго лица в России – Сергея Шойгу, безграничную власть внутри республики, некую «политическую стабильность», поголовное «единение партии и народа» во время выборов и большие дотации из федерального бюджета.

В прошлом номере было опубликовано письмо нашего читателя, в котором приводилось несколько душераздирающих примеров из тяжёлой жизни простых граждан. Они живут в постоянном выборе между смертью от голода или от холода. Всероссийская пресса всю неделю пестрила сотнями заголовками, где рассказывалось о рейтинге качества жизни, и, конечно же, все не забыли упомянуть регион, занявший последнее место. И как же ответил на всероссийский позор наш Глава? Наверное, вы думаете, что он провёл строчное совещание, придумал несколько новых проектов, типа «Новой жизни» для бывших заключённых? Нет. На своей странице в «Инстаграме» он выложил фото своей задницы, далекой не только от совершенства, но и своеобразных канонов красоты.

Наверное, Шолбан Валерьевич просто дурак. За 12 с лишним лет правления в окружении лизоблюдов легко потерять связь с реальностью, которую ему сегодня заменили соревнования с бьюти-блогерами, озабоченными фотками собственного ухоженного тела в различных соблазнительных ракурсах.

А, может быть, Шолбан Валерьевич – циничный лицемер, прекрасно осознающий, в какую задницу он завёл родную республику, и наглядно эту самую мясистую часть своего тельца всем продемонстрировал? Дальше ему осталось только в режиме онлайн наложить кучу дерьма крупным планом...

Какой из вариантов страшнее – неизвестно. Но ясно одно: такой человек не имеет права возглавлять Туву!

О. Шын